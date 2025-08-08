Bir telefonla gelirim!

Haberin Devamı

Buluşmaya dair fotoğrafları Mahmut Ziylan sosyal medya hesabından paylaşınca hemen aradım, detayları sordum. Ziylan, “Grup markalarımızdan biri de Reebok olduğu için onunla alakalı Türkiye’de ve global anlamda geleceğini konuştuk, ileriye dönük neler yapabiliriz diye bir toplantı yaptık” dedi.

Yaklaşık dört saat süren toplantı sonunda O’Neal, her türlü iş birliğine açık olduğunu belirterek, “Bir telefonla gelir, her türlü desteği veririm” demiş.

Ticari işlere karışmak bana düşmez ama aklımdan şu da geçmedi değil: Shaquille O’Neal’in adını taşıyan, ekonomik gücü olmayan çocuklar için bir basketbol okulu açılsa mesela... Ne muazzam bir katkı olur Türkiye’ye! Basketbol zaten bu topraklarda çok sevilen bir spor. Böyle bir proje hem heyecan yaratır hem de gerçekten büyük bir fayda sağlar.

Tabii bu sadece benim fikrim… Ama neden olmasın?

Başkan DJ kabininde!

Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Necmettin Karabacak, Bodrum’daki evinde dostlarını ağırladığı özel bir partide DJ kabinine geçti. Şıklığı ve rahat tarzıyla dikkat çeken Karabacak, kendi setini çalarak misafirlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Bohem zarafet

Bodrum Turgutreis’te, Yalıkavak’a yakın konumuyla bilinen Rammos Managed by Dedeman, sakinliğini hissettiren bir kaçış noktası sunuyor. Bodrum Turgutreis’te, Yalıkavak’a yakın konumuyla bilinen Rammos Managed by Dedeman, sakinliğini hissettiren bir kaçış noktası sunuyor. Denize sıfır konumu, panoramik manzaraları ve doğayla uyumlu mimarisiyle öne çıkan otel, kalabalıktan uzak bir Bodrum deneyimi arayanlara hitap ediyor.

Pozitif tınılar

Programı, organizasyonu ve diğer tüm detaylarıyla müzik severlere unutamayacakları bir deneyim yaşatmak felsefesiyle ve +1’in katkılarıyla hayata geçirilen Pozitif Vibrations bu kez 5 Eylül’de Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek.







Serinin bu edisyonuna, “En İyi Dünya Müziği Albümü” dalında Grammy adaylığı kazanan Altın Gün ve kendi şarkılarının yanı sıra caz aranjmanları, R&B, soul ve indie cover parçalar seslendiren Min Taka yer alacak.

Tatili ailesiyle geçiriyor





Selma Türkeş, yaz tatilini ailesiyle birlikte geçiriyor. İki oğlu, gelinleri ve torunlarıyla birlikte önce Cote d’Azur’a giden Selma Türkeş, burada üç hafta kaldıktan sonra Londra’ya geçmiş. Yaşları 4, 5, 6 ve 7 olan torunlarını Cote d’Azur’da bir yaz kampına yazdıklarını söyleyen Türkeş, hem ailesiyle bol bol zaman geçirmiş hem de dinlenmiş.

Fuad-Sevda Bezmen çifti kızları Eva ve Melek ile poz verdi.





