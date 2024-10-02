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Bir tek Burak’ı çağırdı!

#Mert Alaş#Burak Deniz#Londra

Londra’da yaşayan dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Paris Moda Haftası kapsamında Hotel Costes’te özel bir parti verdi. Moda dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı bu prestijli davette, İstanbul’dan da konuklar vardı.

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İçki markasının ortakları Nevbahar Koç ve Esra Dinçkök’ün yanı sıra ünlü oyuncu Burak Deniz de konuklar arasındaydı. Mankenler Adriana Lima, Natasha Poly gibi isimlerle eğlenen Deniz’le Mert Alaş’ın dostluğu, ünlü fotoğrafçının İstanbul’da verdiği partide başlamış.

Bir tek Burak’ı çağırdı

Çok iyi anlaşan ikili, Paris’te de yeniden bir araya geldi. Aldığım duyumlara göre Alaş, Paris’teki partiye de Türkiye’deki ünlü dostlarından bir tek onu çağırmış.

Bir tek Burak’ı çağırdı
Esra Dinçkök - Nevbahar Koç

Sıra dışı yüz hatlarıyla dikkat çeken Burak Deniz’in fotoğraflarını çekmek istediğini dile getiren Alaş, gelecekte Deniz’le yaratıcı bir projeye imza atabileceğinin sinyallerini verdi.

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Bir tek Burak’ı çağırdı

Jeremy Allen White ile yaptığı çekimle büyük ses getiren Alaş, Burak Deniz’le çok sıra dışı bir işe imza atar eminim. Yakışır...
Bir tek Burak’ı çağırdı
Mert Alaş

Rekor fiyat bekleniyor

Portakal Private Sales, 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlediği özel etkinlikte, Osman Hamdi Bey’in ünlü eseri “Yeşil Türbe’de İki Genç Kadın”ı sanatseverlerle buluşturuyor. Son 80 yılda üçüncü kez el değiştirecek olan bu başyapıt için rekor bir fiyat bekleniyor. Sanat tarihçisi Edhem Eldem de eser üzerine özel bir makale kaleme aldı.

Bir tek Burak’ı çağırdı

Eldem, “Adını ‘Yeşil Türbe’de İki Genç Kadın’ koymayı teklif ettiğim tabloyu, güzelliği ve zarafetinin ötesinde, yaratıcısının ilginç ve özgün sanatını bir bağlama oturtmaya imkân veren son derece kıymetli bir belge olarak algılamak gerektiğine inanıyorum” diyerek eserin sanatsal ve tarihi değerine dikkat çekti.
Bir tek Burak’ı çağırdı
Maya Portakal Bitargil - Raffi Portakal

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Eğitimde fırsatlar konuşuldu

TBS (Tarabya İngiliz Okulları), Birleşik Krallık’ın en prestijli üniversitelerinin temsilcilerini ağırladı. Dr. Mehmet Gültekin’in kurucusu olduğu okulda düzenlenen “Uluslararası Üniversitelerin Tanıtım Günü” etkinliğinde, Bristol, Manchester, Durham, Exeter, Sheffield, Nottingham, Queen Mary, Birmingham, Southampton, Liverpool, Bolton üniversitelerinin temsilcileri, öğrenci ve velilere eğitim fırsatları hakkında bilgi verdi. Etkinliğe birçok ünlü isim de katıldı.
Bir tek Burak’ı çağırdı
Mehmet Gültekin - Yasemin Ilıcalı - Zeynep Yılmaz - Emel GültekinBir tek Burak’ı çağırdı
Nebil Evren - Sema Ertekin

Madrid’de derbi heyecanı

4 yıldır evli olan oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken, İspanya’da keyifli bir mola verdi. 5.5 aylık hamile olan Bayat ve Elçin, kısa bir tatil için Madrid’e giderek İspanya La Liga’nın 8. haftasında oynanan Atletico Madrid ve Real Madrid derbi maçını tribünden izledi.

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Bir tek Burak’ı çağırdı

Futbol tutkunları olan çift, büyük bir heyecanla takip ettikleri karşılaşmada unutulmaz anlar yaşadı. Atletico Madrid’in Real Madrid’i ağırladığı ve 1-1 berabere sonuçlanan maçta, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler yedekler arasında yer aldı. Çiftin Madrid tatili, hem İspanyol futbolunun coşkusunu yaşamak hem de doğum öncesi kısa bir kaçamak yapmak için fırsat oldu.

 

#Mert Alaş#Burak Deniz#Londra
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