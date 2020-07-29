Berk Oktay’ın ‘Yıldız’ aşkı

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, aşkı kendi camiasında buldu! Oktay’ın yeni sevgilisi, güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy.
Sevilen oyuncu Berk Oktay, aşkı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy’da buldu! Daha önce bir projede birlikte rol alan ikili, yıllar sonra ortak arkadaşları şarkıcı Merve Özbey’in doğum günü partisinde bir araya geldi.
Arkadaşlık ilişkileri aşka dönüşen iki oyuncu, şimdilerde “birbirlerini tanıma aşamasında”.
Merve Özbey’in 32’nci yaşı için eşi tarafından evde düzenlenen sürpriz partide yakınlaşan
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un mutluluktan ayakları yere değmiyor.
Bu arada TRT 1’de yayınlanan “Şampiyon” dizisinde Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşan Atiksoy’un, 3 Ağustos’taki final bölümünün ardından tatile çıkacağını da not düşeyim.
Bayramda birlikteler
Ünlü işadamı Önder Fırat, bayram tatilini geçirmek için Bodrum-Yalıkavak’taki yazlığına gitti.
4 aylık hamile kızı İdil Fırat da koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat yasakları kalkar kalkmaz soluğu babasının Bodrum’daki yazlığında almıştı.
Burada erkek kardeşi Can’la birlikte tatil yapan İdil Hanım’ın eşi oyuncu Mert Fırat da işlerinden fırsat buldukça Bodrum’a gidiyor. Kurban Bayramı’nı ise aile hep birlikte geçirecek.
Önder Fırat, kızının ani bir kararla Mert Fırat’la evlenmesine karşı çıkmış ve düğünlerine gitmemişti.
Kızının hamilelik haberini aldıktan sonra yüreği yumuşayan ünlü işadamı, şubat ayında çiftle barışmıştı. Dede olacağı için çok heyecanlı olan Önder Bey, iki çocuğu ve damadıyla bayramda birlikte olmanın keyfini çıkaracak.
Zor günlerde kuzeni yanında
12 yıllık eşi Ali Gürsoy’dan boşanmak üzere olan cemiyetin ünlü ismi Melis Gürsoy, kızları Alissa ve Melissa ile Bodrum’a demirli teknesinde tatil yapıyor. Eşiyle çekişmeli boşanma davası devam eden Melis Hanım’a bu zor günlerinde kuzeni Alize Dinçkök destek oluyor.
Alize Hanım’ın yanında, aralık ayından beri birlikte olduğu sevgilisi Başar Kozanoğlu da var.
Alize Dinçkök de 12 yıllık eşi Cenk Eyüpoğlu ile geçen eylül ayında boşanarak herkesi şaşırtmıştı.
Dinçkök, şimdi benzer süreçlerden geçen kuzeni Melis Gürsoy’a en büyük desteği veriyor.
Çeşme’de karar verecek
Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, lig sona ererken 24 yıllık futbol kariyerine nokta koymuş, kaptanlık bandını genç takım arkadaşı Ömer Faruk Beyaz’a devretmişti.
Belözoğlu, maçların bitmesinin ardından eşi Tuğba Hanım ve üç çocuğuyla birlikte dinlenmek için Çeşme’deki yazlığına gitti.
Kariyerine nasıl bir yön vereceğini planlamak için ailesiyle birlikte yazlığına kapanan Emre Belözoğlu, yoğun istek üzerine futbola 1 yıl daha devam edebilir ya da sportif direktörlük teklifini değerlendirebilir.
Şimdilik sadece kafasını dinlemek ve geleceğine yoğunlaşmak isteyen
ünlü futbol yıldızı, bakalım tatil sonrası ne karar verecek...
Berk Oktay’ın ‘Yıldız’ aşkı
Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, aşkı kendi camiasında buldu! Oktay’ın yeni sevgilisi, güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy.
Sevilen oyuncu Berk Oktay, aşkı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy’da buldu! Daha önce bir projede birlikte rol alan ikili, yıllar sonra ortak arkadaşları şarkıcı Merve Özbey’in doğum günü partisinde bir araya geldi.
Arkadaşlık ilişkileri aşka dönüşen iki oyuncu, şimdilerde “birbirlerini tanıma aşamasında”.
Merve Özbey’in 32’nci yaşı için eşi tarafından evde düzenlenen sürpriz partide yakınlaşan
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un mutluluktan ayakları yere değmiyor.
Bu arada TRT 1’de yayınlanan “Şampiyon” dizisinde Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşan Atiksoy’un, 3 Ağustos’taki final bölümünün ardından tatile çıkacağını da not düşeyim.
Bayramda birlikteler
Ünlü işadamı Önder Fırat, bayram tatilini geçirmek için Bodrum-Yalıkavak’taki yazlığına gitti.
4 aylık hamile kızı İdil Fırat da koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat yasakları kalkar kalkmaz soluğu babasının Bodrum’daki yazlığında almıştı.
Burada erkek kardeşi Can’la birlikte tatil yapan İdil Hanım’ın eşi oyuncu Mert Fırat da işlerinden fırsat buldukça Bodrum’a gidiyor. Kurban Bayramı’nı ise aile hep birlikte geçirecek.
Önder Fırat, kızının ani bir kararla Mert Fırat’la evlenmesine karşı çıkmış ve düğünlerine gitmemişti.
Kızının hamilelik haberini aldıktan sonra yüreği yumuşayan ünlü işadamı, şubat ayında çiftle barışmıştı. Dede olacağı için çok heyecanlı olan Önder Bey, iki çocuğu ve damadıyla bayramda birlikte olmanın keyfini çıkaracak.
Zor günlerde kuzeni yanında
12 yıllık eşi Ali Gürsoy’dan boşanmak üzere olan cemiyetin ünlü ismi Melis Gürsoy, kızları Alissa ve Melissa ile Bodrum’a demirli teknesinde tatil yapıyor. Eşiyle çekişmeli boşanma davası devam eden Melis Hanım’a bu zor günlerinde kuzeni Alize Dinçkök destek oluyor.
Alize Hanım’ın yanında, aralık ayından beri birlikte olduğu sevgilisi Başar Kozanoğlu da var.
Alize Dinçkök de 12 yıllık eşi Cenk Eyüpoğlu ile geçen eylül ayında boşanarak herkesi şaşırtmıştı.
Dinçkök, şimdi benzer süreçlerden geçen kuzeni Melis Gürsoy’a en büyük desteği veriyor.
Çeşme’de karar verecek
Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, lig sona ererken 24 yıllık futbol kariyerine nokta koymuş, kaptanlık bandını genç takım arkadaşı Ömer Faruk Beyaz’a devretmişti.
Belözoğlu, maçların bitmesinin ardından eşi Tuğba Hanım ve üç çocuğuyla birlikte dinlenmek için Çeşme’deki yazlığına gitti.
Kariyerine nasıl bir yön vereceğini planlamak için ailesiyle birlikte yazlığına kapanan Emre Belözoğlu, yoğun istek üzerine futbola 1 yıl daha devam edebilir ya da sportif direktörlük teklifini değerlendirebilir.
Şimdilik sadece kafasını dinlemek ve geleceğine yoğunlaşmak isteyen
ünlü futbol yıldızı, bakalım tatil sonrası ne karar verecek...