MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Mehmet Üstündağ>'Bergen'in afiş krizi
GeriMehmet Üstündağ 'Bergen'in afiş krizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

Yazarın tüm yazıları

'Bergen'in afiş krizi

9 Mart 2022

“Bergen” galasında herkes Farah Zeynep Abdullah’ın stilini konuşurken arka planda kazan kaynamış! Ödüllü yönetmenler Mehmet Binay ve Caner Alper ile senaristler Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’ın isimlerinin afişte yer almaması krize neden olmuş, ihtarnameler havada uçuşmuş.

Bergenin afiş krizi

“Bergen” filmi hakkındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor! Daha önce de çeşitli gerilimlerin konuşulduğu ekipte bu kez duyduğuma göre, Orchestra Content’in sahibi Mine Şengöz’le filmin yönetmenleri ve senaristleri karşı karşıya gelmiş. Kavganın sebebi de tanıtım afişinde hiçbirinin isminin yer almaması. Afişte ne yönetmenler Mehmet Binay ve Caner Alper’in isimleri var, ne de senaristler Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’ın!
Herkes galada Farah Zeynep Abdullah’ın kırmızı halı stilini konuşuyordu ama az kalsın yönetmenler bile galaya gitmeyecekmiş. Afişte isimlerinin yer alması için ihtarname çekerek Mine Şengöz’ü uyaran iki yönetmen, son dakika galaya katılma kararı almış.
Kriz devam ediyor yani, çünkü “Yakında Sinemalarda” afişinin ardından gelen “4 Mart’ta Sinemalarda” afişinde de sadece oyuncuların adı var...

Bergenin afiş krizi

Kavga ‘Bergen’i doğru aktarmak için çıkmış

Filmin proje tasarımını üstlenen Mine Şengöz, verdiği bir röportajda yapımla ilgili çıkan problemlerin kaynağının “Bergen’in doğru anlaşılmaması ve doğru aktarılmasıyla ilgili olan direnç” olduğunu söylemişti. Şengöz’ün gösterdiği bu direnç, yapım boyunca çeşitli kavgaların fitilini ateşlemiş.

Bergenin afiş krizi

İki yıl hazırlandığı role veda etti

Projenin başlangıcında yapım, ID İletişim ve TAFF’ın ortak imzasını taşıyacak, Bergen’i de ID’nin yıldızı Serenay Sarıkaya canlandıracaktı biliyorsunuz. Ama önce TAFF çekildi projeden, sonra ID de çekilince, Serenay Sarıkaya iki yıl hazırlandığı bu role veda etmek zorunda kaldı.

Sanatseverler buluştu

Pilevneli, Alman sanatçı ikilisi Mehmet & Kazım’ın Türkiye’deki ilk sergisine ev sahipliği yapıyor. 9 Nisan’a kadar açık olan serginin açılış daveti cemiyetin sanatsever isimlerini buluşturdu.

Bergenin afiş krizi

Murat Pilevneli’nin, sevgilisi Aslı Pamir’le birlikte ev sahipliği yaptığı davette, sanatseverler “Bad & Boujee” isimli renkli sergiyi beğeniyle gezdi.

Bergenin afiş krizi
Mehmet Akal - Kazım Akal
Bergenin afiş krizi
Okşan-Cem Mirap
Bergenin afiş krizi
Ece-Olgaç Artam
Bergenin afiş krizi
Şeli Elvaşvili
Bergenin afiş krizi
Zeynep Karamehmet
Bergenin afiş krizi
Burcu Erdebil - Pınar Ertaç
Bergenin afiş krizi
Emir Bahadır
Bergenin afiş krizi
Başak Sayan - Emir Bahadır
Bergenin afiş krizi
Murat Pilevneli - Aslı Pamir
Bergenin afiş krizi
Elyo Elvaşvili - Emre Esgin

X
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları