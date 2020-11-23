Belçika’dan müjdeli haber

Ünlü işadamı Ali Gürsoy ile boşanma aşamasında olduğu Melis Çiftçi arasında sular durulmuyor! 33 bin 332 TL’lik alacağı için eşinin ailesinin evine haciz memuru gönderen Melis Çiftçi, “Bu neyin hırsı!” dedirtti.
Oğullarının boşanacak olmasına üzülen Ergun ve Ayşe Gürsoy, üstüne bir de haciz şokuyla sarsıldı...
Ergun ve Ayşe Gürsoy’un yaşadığı konuta gelen haciz memurları, işlemleri Ayşe Hanım’la yaptı.
Ayşe Gürsoy “Oğlumun konutu burası değil” dese de haczi engelleyemedi.
Haciz memurları, Melis Çiftçi’nin alacağına karşılık olarak, 25 bin lira değerindeki televizyonu, 10 bin lira değerindeki koltuk takımını, bin lira değerinde bir başka televizyonu ve 4 bin lira değerindeki koşu bandını haczetti.
Ayşe Gürsoy, işlemler sırasında verdiği ifadede, “Mahalde bulunan tüm malların mülkiyeti eşime ve bana aittir. Yapılan işlem kötü niyetlidir” diyerek şikayetçi olacağını belirtti.
Hande Demir geçen temmuz ayında 14 yıllık eşi Erdinç Acar’la yollarını ayırmıştı. Demir boşanmanın ardından ağustos ayında Cevdet Taşçeken ile flört etmeye başlamıştı. Ancak umduğunu bulamayan Demir, kısa sürede Taşçeken’den ayrıldı. Erdinç Acar da boşandıktan sonra milli voleybolcu Duygu Bal ile yakınlaşmış, fakat yakınlaşma ilişkiye dönüşmeden ikili ayrı yollara gitmeye karar vermişti.
Eski eşler, üç çocuklarının iyiliği için ilişkilerini dostane bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Hatırlarsanız, 2006 yılında Las Vegas’ta nikah masasına oturduktan sonra 2010’da boşanan çift, ayrılığa daha fazla dayanamayıp aynı yıl yeniden barışıp evlenmişti. Üçüncü kişilerle yaşadıkları hayal kırıklıklarından sonra Hande Demir-Erdinç Acar ikinci kez barışır mı dersiniz?
Duygu Bal
“Fıs fıs” ikramı
Koronavirüsle birlikte dezenfektan ve kolonya taşımak da günlük alışkanlıklarımızdan biri haline geldi. Önceki gün Nişantaşı’nda karşılaşan cemiyetin iki ünlü ismi Sedef İybar ve Osman Çarmıklı ayaküstü sohbet ederken objektife takıldı.
Benzerine rastlanmayan ilginç olaya Cem Boyner’in sosyal medyasında şahit olmuştuk. 1993 yılında Bakırköy’deki bir mağazasından 2 adet ürün çalan kişi Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’e çaldığı ürünler için 1000 TL yollamıştı.
Yaptığını gençlik hatası ve cahillik olarak değerlendiren kişi, Boyner’e bir de mektup yazarak pişmanlığını ifade etmişti. Cem Bey de bu asil davranışı sosyal medyasında paylaşarak şu kelimeleri kullanmıştı:
“Zaman zaman böyle samimi pişmanlık dolu mektuplar alırım. Her seferinde iyiliğin ve insanlığın gücüne inancım tavan yapar.
30 yıla yakın zaman geçse de vicdanı rahat bırakmamış. İyilik ve iyiler çoğunlukta, inanın.”
Cem Bey ismini sır gibi sakladığı, pişmanlık yaşayan bu meçhul gençle yakın zamanda yemekte buluşup yüz yüze tanışacakmış.
Cemiyetin yakından tanıdığı işadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’da yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyan çift, şimdi de anne-baba olmak için gün sayıyor.
Aldığım duyumlara göre Feyza Balin Boyner, 8 aylık hamileymiş. Erkek bebek bekleyen çiftin çocuklarına “Kuzey” adını vereceğini de öğrendim. Evliliklerini gözler önünde yaşamayı sevmeyen çift, şimdilerde büyük heyecanla bebeklerinin doğumunu bekliyor.
Güzellik sırrını paylaşacak
Eski Türkiye güzellerinden Emel Yıldırım, duyduğuma göre modacı kimliğine bir yenisini daha ekliyormuş. Kendi adını taşıyan hazır giyim ve haute couture markasıyla moda dünyasında adından söz ettiren Emel Hanım, şimdilerde bir güzellik merkezi açmak için kolları sıvamış. Nişantaşı’nda açmayı planladığı güzellik merkezinde uzman konukların katılacağı sohbet etkinlikleri de düzenlenecekmiş. “Bir güzellik merkezinden daha fazlası” olarak nitelendirdiği merkezin açılışı ise yeni yıl sonrası yapılacakmış. Emel Hanım’a yeni işinde başarılar diliyor, hayırlı olsun diyorum...
Çocukları unutmadı
Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hattat’ın eşi Burcu Hattat, şu sıralar yaptığı hayır işleriyle çok konuşuluyor. Son olarak Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına destek olan Hattat, Siirt-Pervari’deki bir köy okuluna 150 tane mont yollamış.
Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında önceki gün “kasten yaralama”, “zincirleme tehdit” ve “zincirleme hakaret” suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, “Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim” demişti.
Fakat Midyat, basına bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar’a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş. Bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemiş.
Önceki gün konuştuğum Sevcan Yaşar, Midyat’ı affetmediğini ve ilk duruşmanın 15 Ocak’ta görüleceğini söyledi. Yaşar, “Uzlaşmayı kabul edersem, her türlü talebimin yerine getirileceği söylendi bana avukatı tarafından. Ama ben geri adım atmıyorum. Kimse atmasın! Bu, belki de benden sonraki kadının hayatını kurtaracak” diye konuştu.
Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Neredeyse her magazin haberinde artık alıştığımız üzere yazdıklarım önce yalanlandı, sonra da “Evet, aslında ayrılmıştık ama bu haber yüzünden yeniden bir araya geldik” diye tuhaf bir açıklama yapıldı.
Öğrendiğime göre, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’yı “aldatılan kadın” pozisyonuna düşürmemek için geri adım atmış ve onunla barışmış. Ben yine ortalığı karıştırmak pahasına bir kez daha yazıyorum; bu, göstermelik bir barıştı. Zira Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden ayrıldı. Ancak bu kez dostane bir şekilde...Aralarındaki aşkın bittiğine karar veren ikili, arkadaş kalabilmek ve birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına yollarını ayırmayı tercih etti. Ünlü müzisyen, kendine yeni bir hayat kurmak için ilk adımı attı ve 4. Levent’teki Sapphire’den 150 metrekarelik bir stüdyo daire tuttu.
Aylık 10 bin lira kira ödeyeceği dairesini döşeyen Akçıl, yarın Kıratlı’yla birlikte yaşadığı Vadi İstanbul’daki evinden çıkarak kendi dairesine geçecek.
Yeniden barıştılar
2016 yılında hayatını kaybeden Koç Holding’in eski yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç’un hayali olan golf sahasının yapımı hızla devam ediyor.
2015 yılında Mustafa Koç tarafından satın alınan Beykoz-Riva’daki 224 bin metrekarelik arazi, 9 çukurlu 36 par golf sahası olarak hayata geçirilecek. MVK Golf Sahası, İstanbul Golf Kulübü’nün denetim ve yönetiminde olacak.
Merhum işadamının eşi Caroline Koç, geçtiğimiz günlerde helikopterle sahayı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Duyduğuma göre Koç, eşinin vasiyeti olan golf sahası içinde bir de mini müze hazırlatıyormuş. Yakın dostlarından, ailesinden ve çeşitli mecralardan Mustafa Koç’u anlatan objeleri toplamaya başlayan Caroline Hanım, müzeyi sahanın açılışına yetiştirmeyi planlıyormuş.
Mustafa Koç - Caroline Koç
İzmir’e destek için yolda
Cem Yılmaz, geçtiğimiz kasım ayında Serenay Sarıkaya’yı Alice Müzikali’nde seyretmiş, ekibi tebrik etmek için Zorlu PSM’nin kulisine geçmiş ve burada Sarıkaya’yla tanışmıştı. İlişkileri kısa sürede aşka dönüşen ikilinin, 10 aylık beraberlikten sonra geçtiğimiz günlerde ayrıldığı haberleri çıkmıştı.
27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alan ünlü komedyenin, şov sonrası kuliste konukları vardı. Onlardan biri de “O Ses Türkiye”deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı’ydı. Konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, sempatikliğiyle güzel sunucunun telefon numarasını kapmayı başarmış!
İyi anlaşan ve aralarında bir yakınlaşma olan ikili, en yakın zamanda yemek yemek için sözleşmiş. Yeni bir aşk doğacak mı bakalım...
Sosyal medya şampiyonu
Oynadığı dizilerle büyük başarı yakalayan Alp Navruz, yapılan araştırmalara göre sosyal medyanın da en popüler erkek oyuncusu! 3 milyon takipçisiyle markaların yakın markaja aldığı Navruz, her hafta sosyal medyada birçok ismi geride bırakarak en çok konuşulan erkek oyuncu olmayı başarıyor.
Yaz boyunca birlikte görüntülenen ancak haklarındaki aşk iddialarını reddeden iş insanı Allan Hakko ve oyuncu Merve Oflaz, meğer çoktan aynı evde yaşamaya başlamış bile!
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Arka Sokaklar”ın Bahar Komiseri Merve Oflaz ve Allan Hakko, yaz aylarında sıkça aynı mekanda görüntülenmişti.
Haklarındaki aşk iddialarını ise ısrarla reddetmişlerdi. Belli ki dostluk şimdi aşka dönüşmüş! Merve Oflaz, Vakko’nun veliahtlarından olan Allan Hakko’nun Ulus Savoy’daki lüks dairesine yerleştiği konuşuluyor.
Sık sık Hakko’nun dairesinden çıkarken görünen Merve Oflaz, yaz aylarında yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak, “Benim beş yıllık bir ilişkim var” demişti!
Türkiye’nin en gözde iki jönü Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy’un dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Sık sık bir araya gelen yakın dostlar, aynı hobileri de paylaştığından çok iyi anlaşıyor. Her ikisi de doğa tutkunu olan oyuncular, doğada yapılan her türlü aktiviteden keyif alıyor. İkilinin ortak tutkularından biri de balığa çıkmak...
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, önceki gün de birlikte balık tutmak için Bodrum’a gitti. Tekneyle Marmaris ve Göcek’i turlamayı planlayan ikili, hem deniz keyfi yapacak hem de “olta atacak”. Bu arada “olta atacaklar” dediğime bakmayın, her ikisinin de dalgıçlık brövesi var ve genelde zıpkınla avlanıyorlar. Yakın zamanda dizi projeleri için sete girecek olan oyuncular, bu vesileyle yoğun iş temposu öncesinde stres atmış olacak.
Yine ayrıldılar
Aşkları uğruna eşlerinden ayrılan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor.
Bugüne kadar birçok badire atlatan çift, geçtiğimiz yıl şiddet iddialarıyla da gündeme gelmişti. Sponza, mahkemeye başvurarak sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Güzel oyuncu Demet Özdemir kiradan kurtuldu! Son yılların en popüler oyuncularından Özdemir, hem dizilerden hem de marka işbirliklerinden kazandıklarıyla kendine Zekeriyaköy’den 4 milyon liraya villa aldı.
Acarkent’te kirada oturan güzel oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla ilgileniyor.
Geniş bir hayran kitlesi ve Instagram’da 11.3 milyon takipçisi olan Demet Özdemir’in evinin içini yapmak için sponsorlar sıraya girmiş duyduğuma göre. Evi dekore etmek isteyen markalar, Özdemir gibi ünlü bir ismi portföylerine eklemek için uğraşıyormuş.
Evin içini komple yıktıran, sadece dört duvarını bırakan güzel oyuncu, yakın zamanda evine taşınmak istiyorsa bence de işi profesyonellere emanet etmeli.
Hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olur...
2016 yılında Barselona’da nikâh masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya’da olacak.
Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu.
Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya’daki yeni yuvalarına yerleşti.
Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan’ın eğitimi için bu kararı almış.
Yılın en sürpriz aşkına imza atan Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden güzel haberler var. Aldığım duyumlara göre çift, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladı.
Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.
Çok mutlu olan çift, ailelerinin de onayını almış. Hadise’yi çok seven ve ona “Kızım” diye hitap eden Kaan Yıldırım’ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş.
Göktürk’te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyor. Ancak yılbaşında yurtdışına giderek sürpriz bir şekilde nikâh masasına otururlarsa da hiç şaşırmayın! Benden söylemesi...
Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri’nin ilişkisi yılan hikayesine döndü. Aylardır “birlikteler mi” sorusunun cevabı tartışılıp duruyor. Ben size işin gerçeğini anlatayım.
Evet, Aslı Enver ve Kerem Tunçeri birlikte, hem de haziran ayından beri! Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, Kerem Tunçeri’nin ısrarlı bir şekilde aşkının peşinden koşmasıyla haziran ayında yeniden başlamış. Ancak çapkınlık iddiaları yüzünden yıpranan Enver, yer aldığı dizinin de olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmaya karar vermiş.
Güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan 16 bin TL’ye ev tutmuş. Daire, korunun içinde yer aldığından çift ilişkilerini rahat bir şekilde gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyormuş.
Aldığım duyumlara göre bebeğin annesi, Sinan Akçıl’ın bir süredir birlikte olduğu Azeri psikolog sevgilisiymiş!
Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük âşık olan Sinan Bey, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın’ın evine yerleşmiş.
2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikâh masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurmuş ve boşanmıştı.
Ailelerinin araya girmesiyle barışan çift, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşıyor ve yeniden evlenme planları yapıyordu.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı ‘Valide Sultan’ rolüyle Arap ülkelerinde geniş bir hayran kitlesi edinen usta oyuncu Nebahat Çehre, bu kez tasarımlarıyla adından söz ettiriyor. Daha önce Katar’a davet edilen Çehre, bir alışveriş merkezinin açılışını yapmış, AVM’nin sahibi olan şeyhin evindeki davette Katar’ın önde gelenleriyle tanışmıştı.
Sadece güzelliğiyle değil, moda tercihleriyle de tam bir stil ikonu olan sanatçı, geçtiğimiz ay moda sektörüne giriş yaptı. Modacı Rufat İsmayil’le işbirliği yapan Çehre, kendi adını taşıyan 72 parçalık bir kapsül koleksiyon tasarladı.
Tasarımları büyük ilgi gören sanatçıya, Katar’dan da yüklü bir sipariş gelmiş. Rufat İsmayil’in Nişantaşı’ndaki atölyesine kapanarak 1 hafta içinde tüm siparişleri hazırlayan Çehre, üstüne bir de Katar’dan davet almış.
Sanatçıya, AVM’lerde kendi adını vereceği koleksiyonunu satması için bir mağaza açması teklifinde bulunulmuş. Şu an bu teklifi düşünen Nebahat Çehre “evet” derse, bu işbirliğinden tam tamına 500 bin dolar alacak!
Sağlığına kavuştu
Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Öztaşkın, 15 gün önce talihsiz bir rahatsızlık geçirmiş. Beyinde emboli atması sonucu hastaneye kaldırılan Öztaşkın, yapılan müdahaleyle sağlığına kavuşmuş. Hâlâ istirahatte olan Nuri Bey’in sağlık durumu iyiymiş.
İlk evliliğinden bir kızı olan Nuri Öztaşkın, 2013 yılında Dicle İpek’le hayatını birleştirmiş, 1 yıl sonra da ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Allah evlatlarına bağışlamış. Ben de Nuri Öztaşkın’a geçmiş olsun diyorum...
Ailesine düşkünlüğüyle bilinen genç neslin yetenekli oyuncusu Gökhan Alkan, karantina döneminde uzak kaldığı babaannesi ve dedesini kendi mahallesine yerleştiriyor. Koronavirüs nedeniyle onları aylarca göremeyen Alkan, babaannesi ve dedesine kendi oturduğu Bağdat Caddesi’nden 1,5 milyon TL değerinde ev almış.
Büyüklerini kendisine yakın bir eve yerleştirmek isteyen oyuncu, şimdilerde evin tadilatıyla uğraşıyormuş. Evi komple elden geçirip yenileten Alkan, tüm tadilat işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyormuş.
Dizi çekimlerinden arta kalan tüm zamanını buraya ayıran ünlü oyuncu, kış gelmeden babaannesi ve dedesini yeni evlerine yerleştirmek istiyormuş. Sadece anne babasıyla değil, büyük ebeveynleriyle de bu kadar yakından ilgilenen Gökhan Bey’in bu güzel jesti takdire şayan gerçekten...
Bahçeli eve taşındılar
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Gülşah Gordi, 3 çocuğunu daha sakin bir muhitte büyütmek için “kıta” değiştirdi! Beşiktaş Yıldız’daki Büyükhanlı Residence’ta yaşayan Gordi Ailesi, şehir içindeki evlerinden karşı yakaya taşındı.
Yasmin’in birlikte görüntülendiği erkek, iş dünyasının tanınmış ismi sanayici Cezmi Mutlu’nun oğlu Kerem Can Mutlu. Zeynep ve Mehmet Mutlu’nun küçük kardeşleri olan Kerem Can Bey, 26 yaşında ve Londra’da aşçılık okuyor.
Müzikle ilgilenen ve DJ’lik de yapan Kerem Can Mutlu ile Yasmin Erbil, bir süre önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışmış. Mutlu Ailesi’nin de bu ilişkiyi desteklediğini ve Yasmin’i çok sevdiğini öğrendim.
Mehmet Ali Erbil’in üç çocuğunun babalarına ne kadar düşkün olduğu ve ünlü şovmenin hastalığı sırasında büyük üzüntüler yaşadığı herkes tarafından biliniyor. Bırakın da Yasmin Erbil arada bir bu sıkıntılardan uzaklaşsın ve her genç kız gibi hayatın keyfini çıkarsın!
Para bitince dansçılar
◊ Temmuz ayında evliliğinizin üçüncü yılını kutladınız. Nasıl geçti bu üç yıl?
- Selin İmer: Evet, 3’üncü yılımızı en sevdiğimiz sanatçılardan biri olan Ebru Gündeş’in Bodrum’daki sahnesine giderek kutladık. Çok güzel bir geceydi, uzun zaman evde oturduktan sonra çok iyi geldi.
◊ Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz; karantina sürecini siz nasıl yaşadınız? Yazın tatil yapabildiniz mi misal?
- Selin İmer: Bu sene çoğunlukla Göcek’teydik. Covid’den dolayı tatillerimizi teknede geçirmenin daha güvenli olabileceğini düşündük. Ben kendi kendime kalmaktan, evde vakit geçirmekten keyif alan biri olduğum için bu dönemde zorlanmadım. Dünyanın içine girdiği ekonomik çıkmaz ve ölümleri saymazsak çok şükür zor bir dönem değildi.
Fotoğraflar: Murat ŞAKA
BEN SPOR YAPARIM SELİN PARMAĞINI OYNATMAZ
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Belçika’dan müjdeli haber
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım, Belçika’dan gelen müjdeli bir haberle havalara uçtu. 1 ay önce belinden riskli bir ameliyat olan Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün sağlığına kavuşması çifti çok mutlu etti.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu. Bel rahatsızlığı geçiren Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılarak riskli bir ameliyata alınmıştı. Büyük şok yaşayan Hadise’nin yanına dizi çekimleri nedeniyle gidemeyen Kaan Yıldırım, müstakbel kayınvalidesinin sağlık durumunu telefonla anbean takip etmişti. Ameliyat sonrası bir süre annesinin yanında kalan güzel şarkıcı, annesini taburcu edip evine yerleştirdikten sonra İstanbul’a döndü.
Yaklaşık 1 aydır nekahet döneminde olan Gülnihal Açıkgöz’den önceki gün müjdeli haber geldi. Açıkgöz’ün tedavisinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve yeniden eskisi gibi hareket ettiğini öğrenen Hadise ve Kaan Yıldırım, derin bir nefes aldı.
Ali babanın çiftliği
Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, şehrin içinde kurduğu çiftlikte izole bir hayat yaşıyor. Kuruçeşme’den Ulus’a kadar uzanan devasa koruda oturan ünlü işadamı, evinin bahçesinde hayvan da besliyor.
Geyikler, karacalar, tavuklar, kazlar ve ördeklere ev sahipliği yapan koruda Ali Bey’e özel organik bir bahçe de bulunuyor.
Sağlıklı beslenmeye özen gösteren Ağaoğlu, vakit buldukça bahçesiyle ilgileniyor. Sebze ve meyve de yetiştiren Ali Bey, ayrıca meyve ağaçlarının arasına yerleştirdiği 10 kovan ile kendi balını üretiyor.
Memleketi Trabzon’dan akrabaları tarafından yollanan doğal ve organik lezzetleri de masasından eksik etmeyen Ali Ağaoğlu, kendisini hayranlık derecesinde seven tanımadığı insanlardan da sık sık bu tarz hediyeler aldığını söylüyor.
Kadın üreticiler için
e-ticaret sitesi açtı
Girişimci kimliğiyle birçok yeniliğe imza atan Demet Sabancı Çetindoğan’ın başkanlığında, odağında kadın girişimcilerin ve üretimlerinin olduğu bir e-ticaret sitesi açıldı.
Shopstarwomen.com sitesinde, kadınlar kendi ürettikleri ürünlerini pazarlayarak gelir elde edecek.
“Bizler bu toprakların kadınları olarak, her biri çok değerli olan yörelerimizde ve illerimizde el emeğimizi, fikirlerimizi üretime dönüştürüyoruz” diyen Demet Sabancı Çetindoğan, hayata geçirdikleri proje için şunları söyledi:
“Herkesi canlı, renkli ve interaktif www.shopstarwomen.com web sitemize bekliyoruz. Kadınlara destek olmak isteyen herkesi platformumuzu kullanmaya davet ediyoruz. Kadınların iş hayatındaki varlığını destekleyen tüm dernek, vakıf gibi kurumlar da e-ticaret sitemizden kurumsal toplu alışverişler yaparak Türkiye’nin üreten kadınlarına destek olabilir.”
Paris’ten gümüş madalya
Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğu’nun WPE International Photography Awards (WPE Uluslararası Fotoğraf Ödülleri) organizasyonu, 158 ülkeden 6 bin 400 fotoğrafçının katılımıyla Paris’te gerçekleşti.
Yarışmaya katılan Gökçe Çakır Ercan, “Foto Manipülasyon” kategorisinde üçüncü olarak gümüş madalya kazandı. Ercan, 2019’da da 117 bin 500 fotoğrafçının katıldığı 35Awards Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda “İlk 300 Kavramsal Fotoğraf Fotoğrafçısı” arasına girmişti. Şimdi de dünya üçüncüsü olmanın sevincini yaşayan Ercan’ı tebrik ediyorum.
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