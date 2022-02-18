Bebek için mutfağın şefi olacak

Ayrıldıkları söylenen Alina Boz ve Mithat Can Özer, ayrılmadığı gibi aynı eve taşınma kararı aldı. Çift, gözlerden uzak olmak ve birlikte yaşamak için Zekeriyaköy’den aylığı 45 bin liraya villa kiraladı.

3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer’in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti. Ama kaynaklarım çiftin ayrılmadığını, tam tersine ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını söyledi. Güzel oyuncu, Sezen Aksu’nun oğlu olan müzisyenle ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bu nedenle şehirden uzakta, Zekeriyaköy’de müstakil bir villa kiralayan çift, aylık 45 bin lirayı gözden çıkarmış.





Ömer Faruk Sorak’ın yeni filmi “Bandırma Füze Kulübü”nün başrolünü Deniz Can Aktaş’la paylaşan Alina Boz, çekimler nedeniyle bir süredir Bandırma’daydı. Çekimleri tamamladıktan sonra İstanbul’a dönen güzel oyuncu, şimdilerde yeni evine yerleşme telaşı yaşıyor.

Tek başına dünyayı geziyor

Ayşe, Elif ve Emine Boyner’in anneleri, mücevher tasarımcısı Bilgün Dereli, tam bir seyahat tutkunu. B Point isimli bir mücevher markası olan Dereli, ilham almak için dünyayı geziyor.