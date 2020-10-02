“Bebek Bonomo” geliyor

Meryem Uzerli, Hollywood’un dev ismi Al Pacino tarafından yeni bir film projesini konuşmak üzere Los Angeles’a davet edildi. Ancak ikinci çocuğuna hamile olduğunu belirten güzel oyuncu, daveti erteledi. Uzerli, aralık ayında doğum yaptıktan 1 ay sonra Amerika’ya uçacak ve Oscar’lı oyuncuyla bir araya gelecek. “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem’ karakteriyle dünya çapında şöhret olan Meryem Uzerli, Amerika’da da büyük ilgi görüyor.
“Baba”, “Kadın Kokusu” gibi efsanevi filmlerle adını sinema tarihine yazdıran Al Pacino ile dost olan güzel oyuncu, Los Angeles’a gittiği her fırsatta Pacino’yla da bir araya geliyor.
Daha önce de bir araya gelip yemek yiyen ikili, fırsat buldukça yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Pacino’dan yine davet alan Meryem Uzerli, usta oyuncunun da içinde olduğu bir proje için görüşme yapacak.
Al Pacino - Meryem Uzerli
Maksimum önlemle kapılarını açtı
Eğlence dünyasının Ataşehir’deki sevilen adreslerinden The Muhtar, şık ve konforlu ambiyansında sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına maksimum dikkatle uyarak kapılarını yeniden açtı.
Kemal Gülman, 1978 yılında kurduğu Bebek Turizm A.Ş. firması adına alınan yalının yüzde 52 hissesini eşi Feryal Gülman’a, yüzde 48 hissesini de oğlu Aslan Kemal Gülman’a devretmişti.
Feryal Gülman, geçtiğimiz günlerde Bebek’te bulunan bu değerli yalıyı satılığa çıkardı. Kemal Gülman da satışa engel olmak için İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı.
İşadamı, oğlu Aslan Kemal Gülman’a vermiş olduğu yüzde 48’lik hissenin kendisine iade edilmesi gerektiğini belirterek hissenin kendi adına tescil edilmesi talebinde bulundu.
İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, yüzde 48 hissenin üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için yüzde 15 teminat karşılığında tedbir kararı verdi. Mahkemenin belirttiği teminatı yatıran Kemal Gülman, böylelikle Feryal Gülman’ın yalıyı satma ihtimalini ortadan kaldırmış oldu.
Resim
sevgisi
Yurtdışında top koşturarak göğsümüzü kabartan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir alışverişe imza attı.
Fransa’nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, eylül başında oynanan Türkiye-Sırbistan maçı için bir araya geldiği Milan’lı Hakan Çalhanoğlu’na Acarkent’teki evini sattı.
Sezon başında Beşiktaş’tan Fransa’ya transfer olan Burak Yılmaz, eşi ve iki kızıyla Lille şehrine taşınmıştı. Çocuklarını orada okula yazdıran milli futbolcu, Acarkent’teki lüks villasını da satışa çıkarmıştı.
Şimdiki gençler hatırlamaz ama bir zamanlar “Prestij Müzik Ailesi” diye bir şey vardı! Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu şirket, şimdinin müzik devleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ı zirveye çıkarmıştı. O dönem aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. Bu kavga üzerinden tam 20 yıl geçti ve ikili bu süre zarfında hiç bir araya gelmedi!
“BÖYLE GÜNDE KÜSLÜK OLMAZ”
Ta ki geçtiğimiz haziran ayına kadar! Eşi Buse Hanım ve iki yaşındaki oğlu Burak’la İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda büyük bir kaza geçiren Alişan, ölümden döndü. Manisa’da geçirdikleri kaza sonrası evlerine geri dönen aile, yakınlarının geçmiş olsun ziyaretleriyle teselli buldu.
Geçmiş olsun ziyaretine giden isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül’müş! Ünlü sanatçı, kazayı duyar duymaz ortak dostları olan cemiyetin önde gelen isimlerinden Nadire İçkale’nin oğlu iş insanı Ozan İçkale’nin “böyle günde küslük olmaz” demesiyle, İçkale ile birlikte Alişan’ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş.
Hamdi Akın’a torun müjdesi haberiyle Pelin Akın-Cem Baver Özalp çiftinin bebek beklediğini ilk defa bu köşede sizlere duyurmuştum. Bebeğin doğduğu haberini vermek de yine bana nasip oldu.
2016 yılında yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Martaş Otomotiv’in genç yöneticisi Cem Baver Özalp ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.
Maslak’taki özel bir hastanede doğum yapan Pelin Hanım, 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen oğlunun adını Kerim koydu.
Hamdi Akın
Doğum sonrası aile yakınları haricinde kimseyi hastaneye kabul etmeyen çift, bebek görmeye gelmek isteyen dostlarından biraz sabretmelerini rica etti.
Çağatay Ulusoy, yalnızca oyunculuk kariyerinde değil, ticaret hayatında da doğru adımlar atıyor. Geçen yıl Amerika’da bir şirket kuran Ulusoy, soğuk çay üretmeye başlamıştı.
Los Angeles’ta yaşayan iki arkadaşıyla ortak olan oyuncu, 1 milyon dolarlık yatırımla “Teakina” markasını kurmuştu.
Rize’den gelen çaylarla Amerika’da oldukça popüler bir içecek olan soğuk çay yapan ortaklar, Los Angeles’taki tesislerinde seri üretime geçti.
Ünlü market zincirlerinin raflarına giren ve şişesi 4 dolardan satışa sunulan “Teakina”, şekersiz, sıfır kalorili ve organik oluşuyla kısa sürede büyük beğeni kazandı.
“Baba” jest
Geçtiğimiz temmuz ayında üç çocuğunun annesi Hande Demir’le evliliğini noktalayan Erdinç Acar, gönlünü Duygu Bal’a kaptırmış! Eski milli voleybolcu ve model Duygu Bal’la yaklaşık 1 aydır birlikte olan Acar’ın çok mutlu olduğu gelen haberler arasında.
Şu sıralar yeni sevgilisiyle Çeşme’de tatil yapan Erdinç Bey, ilişkisini şimdilik gizli tutmak istiyormuş. Hande Demir de boşandıktan sonra İzmirli işadamı Cevdet Taşçeken’le ilişki yaşamaya başlamıştı.
Faruk Tuncel’in
Başrolü Jessica May’le paylaştığı “Maria ile Mustafa” dizisinin çekimleri için uzun süredir Kapadokya’da bulunan Hilmi Cem, buraya yatırım yapmaya karar verdi. Konak satın alan genç oyuncu, 12 odalı bir butik otel açmak için kolları sıvadı. Çekimlerden arta kalan zamanını bu işe ayıran İntepe, tutkuyla bağlandığı Kapadokya’ya yerleşecek gibi görünüyor...
Uraz’dan “Müslüm Baba” sürprizi
19 Eylül’de Vadi Açıkhava’da yapılacak “Murathan Mungan Şarkıları-Senfonik” konserine sürpriz bir isim daha eklendi! Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yıldızlarla dolu konserde sahneye çıkarak daha önce Müslüm Gürses’in seslendirdiği bir şarkıyla sürpriz yapacak.
“Maskeli Balo”, “Telli Telli”, “Eskiden”, “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Olmasa Mektubun” gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkılar, senfonik düzenlemelerle dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben’in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Orkestrası eşlik edecek. Gecenin konuk sanatçıları ise Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem olacak. Şimdi konuk sanatçılara sürpriz bir isim daha eklendi. Son yılların en sevilen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu da o gece sahneye çıkarak, daha önce Müslüm Gürses’in seslendirdiği bir Murathan Mungan şarkısını söyleyecek.
Enis Çiftçi evlendikten sonra gece hayatına veda etmişti. Ancak iş hayatında da evliliğinde de başarılı olamadı.
Daha sonra yurtdışına yerleşen Çiftçi, kış aylarını Tayland- Phuket ve Koh Samui’de, yaz aylarını da Türkiye’nin gözde tatil bölgeleri Bodrum ve Çeşme’de geçirmeye başladı.
Eski “hızlı” günlerine geri dönen 50’lik delikanlı, şimdilerde Melis adındaki 20 yaşındaki sevgilisiyle Çeşme’de gününü gün ediyor. Her gün farklı bir mekanda eğlenen çift, ilişkilerine yönelik tüm eleştirilere kulaklarını tıkayarak aşklarını yaşıyor.
Enis Çiftçi, Melis isimli kız arkadaşıyla Çeşme’de tatil yapıyor.
Aşkları doludizgin devam ediyor
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ile Başar Kozanoğlu’nun aşkları doludizgin devam ediyor.
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu hep lüks otomobilleriyle ya da harcamalarıyla gündeme geliyor ama onu yakından tanıyanlar ne kadar hayırsever olduğunu da belirtiyor. “Sağ elin verdiğini, sol el bilmemeli” düsturuyla yaptığı hayırlardan bahsetmeyi sevmiyor Ağaoğlu. Ama bugüne kadar binlerce öğrenciye burs verdiği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla özellikle eşit eğitime ulaşamayan çocuklara yardım eli uzattığı biliniyor. Ağaoğlu, merhum babası Miktat Ağaoğlu adına sessiz sedasız yaptırdığı camiyi de yakında ibadete açacak.
HER ŞEYİYLE BİZZAT İLGİLENDİ
2013 yılında kaybettiği babası Miktat Ağaoğlu adına Maslak 1453’ün girişine bir cami yaptıran Ali Ağaoğlu, kendisi de inşaatçı olduğu için caminin yapımıyla birebir ilgilenmiş.
Mimarisinden iç dekorasyonuna kadar caminin her ayrıntısı için bizzat proje başına geçen Ağaoğlu, babasının adını yaşatma isteğiyle ortaya muazzam bir eser çıkarmış.
İki çocuğu olan Burcu ve Emre Ziyal çiftinin 2 aydır ayrı yaşadığını öğrendim. Burcu Hanım’ın evi terk ederek yakın arkadaşı Sıla Doğu’nun Çeşme’deki yazlığına gittiği iddia ediliyor.
Yaz boyunca İstanbul’a gelmeyen Burcu Hanım’ın çocuklarını da görmediği söyleniyor. Çiftin 4 ve 2 yaşındaki kızlarının babaannelerinin yanında, Bodrum’da olduğu da gelen haberler arasında.
Avukat oldu
Eski futbolcu Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Okulunu dereceyle bitiren Elif, duyduğuma göre birçok avukatlık bürosundan teklif almış. Hem eğitimine devam etmeyi hem de çalışmayı hedefleyen Engin, şimdilerde gelen teklifleri değerlendiriyormuş.
2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor. Ama henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunuyor. Ben de bu temenniye katılıyor ve sağlıkla bebeklerini kucaklarına almalarını diliyorum.
8 yabancı galeri “ok” dedi bile!
Bu yıl 15’inci yaşını kutlayan Contemporary İstanbul’dan da haberler var! Eylül yerine aralık ayında düzenlenecek fuar, 1 hafta sürecek.
Mudo’nun patronu Mustafa Taviloğlu’nun “ikiz dedesi” olacağı müjdesini, ağustos başında ilk kez ben duyurmuştum hatırlarsanız. 2016 yılında New York’ta tasarımcı Hande Çokrak’la evlenen oğlu Ömer Taviloğlu’nun ikiz erkek bebek babası olacağını yazmıştım.
Hande Taviloğlu, bebeklerini 10 gün önce Maslak’taki özel bir hastanede dünyaya getirmiş.
Ancak ikizler, 32’nci haftada doğdukları için kuvöze alınmış.
Prematüre doğan oğullarını hastanede bırakıp taburcu olan Hande Hanım, eşi Ömer Bey’le her gün hastaneye giderek hem süt veriyor hem de bebekleriyle olabildiği kadar çok vakit geçiriyor.
Geçtiğimiz günlerde hastane dönüşü yemek yemek için Zorlu Center’a uğrayan çift, bebekleriyle vakit geçirdikleri için heyecanlıydı ama bir yandan da onları hastane bırakmanın burukluğunu yaşıyordu.
Ömer Bey, sık sık eşinin elini tutup onu teselli etti.
Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la çıktığı tekne tatili sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kayan güzel oyuncu, omzunun üstüne düştü.
Eşinin hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ı omzunda yırtık tespit edildi. Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Maslak Acıbadem Hastanesi’ne yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi. Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Hanım, 10 gün içinde normal hayatına dönecek. Allah korumuş diyorum, çok geçmiş olsun...
Yılın işbirliği
Duyduğuma göre Derin Mermerci, 2020 sonbahar-kış sezonu için Boyner’le anlaşma yapmış. Pandemi dönemini verimli geçiren Derin Hanım, markası DM ile ‘denim’in başrol oyuncusu olduğu bir koleksiyon hazırlamış.
Ünlü bir çorap ve iç giyim markasının yeni sezonda reklam yüzü olması için oyuncu Ebru Şahin’e teklif götürdüğünü geçen ay yazmıştım hatırlarsanız. “Hercai” dizisiyle ünlenen ve kısa sürede ücretini katlayan oyuncu, 500 bin liralık teklifi az bulup 1 milyon lira istemişti. Şimdi öğrendim ki markanın yeni yüzü, şarkıcı Zeynep Bastık olmuş.
Ezhel’in “Felaket” şarkısına yaptığı cover’la ünlenen ve kısa sürede başarısıyla adından söz ettiren Bastık, markanın 500 bin liralık teklifine “evet” demiş.
3 aylık proje için anlaşma imzalayan genç popçu, hem markanın yeni yüzü olacak hem de reklam filmi için bir şarkı yapacak. Reklam jingle’ını yazıp, besteleyip söyleyecek olan Zeynep Bastık, ardından reklam filmi çekimi için kamera karşısına geçecek.
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “en iyi çıkış yapan şarkıcı” ödülünü kazanan Bastık, daha önce de reklam filmlerinde rol almış ve jingle’larını seslendirmişti.
O artık öğretim görevlisi
Başarılı haber spikeri Ela Cebeci, Nişantaşı Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi mezunu olan Cebeci, akademik hayatını Bahçeşehir ve Bilgi üniversitelerinde sürdürmüş, hem siyaset hem de ileri oyunculuk teknikleri üzerine master yapmıştı. Ünlü spiker, şimdi okulda ve iş hayatında öğrendiklerini öğrencilere aktarmak üzere işbaşı yaptı. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, yeni yaşını ailesinin Bodrum’daki yazlık evinde kutladı. Eşi Volkan Bahçekapılı ve kızları Naz ile Nil’in de hazır bulunduğu davetinin organizasyonunu ise Terim Events’in patronu, annesi Fulya Terim gerçekleştirdi.
Ablası Merve Terim Çetin ve eniştesi Baran Çetin’in yanı sıra yakın arkadaşlardan oluşan 40 kişilik doğum günü partisi, evin bahçesinde sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapıldı. Renk cümbüşü şeklinde organize edilen partide Buse Terim’i bir de sürpriz bekliyordu!
Genç şarkıcı Alya sahneye çıkarak hem Buse Hanım’a sürpriz yaptı hem de konukları coşturdu. Oldukça eğlenceli geçen partide tek eksik ise Fatih Terim’di! 12 Ağustos’ta top başı yapan takımının başında bulunan Fatih Hoca, görüntülü olarak arayarak partiye katıldı ve kızının doğum gününü kutladı.
Patrondan boya badana!
Thanx Mimarlık’ın kurucusu Zeynep Yılmaz, Zorlu Center’daki ofisini boşaltıp Bomonti’ye taşınıyor. Bomonti’deki yeni ofisinde kendi mimari dokunuşlarını yapmak isteyen Yılmaz, şimdilerde yoğun bir tadilatla uğraşıyor. Hatta önceki gün eline fırçayı alıp, duvarları kendi boyadı!
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun Bettina Machler ile evliğinden olan kızı Pia Hakko, 4 sene önce hayatını Kerim Yeşil’le birleştirmişti.
Neve Şalom Sinagogu’nda yapılan törenin ardından Four Seasons Bosphorus Hotel’de muhteşem bir düğünle evlenen çift, ardından aileleri ve yakın dostlarıyla Mikonos’a geçmişti.
Mikonos’ta dillere destan bir düğün eğlencesi yapan Pia Hakko-Kerim Yeşil’in düğünü uzun süre konuşulmuştu.
Ne yazık ki çiftin mutluluğuna gölge düşmüş. Söylenenlere göre Pia Hakko ve Kerim Yeşil ayrılığın eşiğine gelmiş.
Evliliklerini sürdürmelerini isteyen aileleri çifti ikna etmek için çok uğraşsa da, özellikle Pia Hakko’nun boşanmakta kararlı olduğu söyleniyor.
Vadi’nin popüler yeri
STFA Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Taşkent, 2017’de Polonyalı sevgilisi Viviana Czapracka ile nikâh masasına oturmuştu. Eşinin kızları Lila’yı dünyaya getirmesiyle de ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak çiftin bu mutluluğu uzun sürmemiş, meğer 3 ay önce resmi olarak boşanmışlar.
Ayrılmayı isteyen tarafın, Sezai Taşkent olduğunu öğrendim.
Viviana Czapracka boşanmaya dirense de yollar ayrılmış.
Pek dostça olmadığını düşündüğüm ayrılık sonrası ise Czapracka, 3 yaşındaki kızları Lila’yı alıp kayıplara karışmış. Kızını görmek isteyen Sezai Taşkent, Viviana Hanım’a ne kadar ulaşmaya çalışsa da başarılı olamamış.
Hemen avukatlarını devreye sokan Taşkent, hem eski eşine ulaşmaya çalışıyor hem de kalıcı bir uzlaşma yolu arıyormuş.
Bu sıkıntılı süreçte biraz olsun soluklanmak için geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelen işadamına ailesi ve yakın dostları destek oluyor...
Yeni yerinde de iddialı
Melkan Gürsel, yakın dostu Erkut Soyak ve onun sevgilisi Ayşe San’la Maça Kızı’nda otururken, mekana Taha Tatlıcı ve Rezzan Benardete’nin girmesiyle olanlar olmuş!
Rezzan Benardete-Taha TatlıcıRezzan Hanım bir masaya geçmiş, Taha Bey ise Melkan Gürsel’in olduğu masaya giderek hem eski sevgilisine hem de arkadaşlarına selam vermek istemiş. Bu hareketten çok rahatsız olan Erkut Soyak, eski arkadaşı olmasına rağmen ayağa kalkarak Taha Bey’in masaya yaklaşmasına engel olmuş ve onu “kibarca” uzaklaştırmış!
Erkut Soyak-Ayşe San
Şimdilerde Bodrum’da herkes Erkut Bey’in bu hareketini konuşuyor...
“Bebek Bonomo” geliyor
2018 yılında evlenen Öykü Karayel-Can Bonomo çifti bebek bekliyor! Güzel oyuncu Öykü Karayel, 1.5 aylık hamile.
2 yıllık beraberlikten sonra hayatını ünlü şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! 11 Temmuz 2018’de Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme’de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı.
Öğrendiğime göre çifti şimdi de bebek heyecanı sarmış. 1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.
Çift için o saat geldi belli ki... Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çifti kutluyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum.
Güzeli kaptı soluğu Bodrum’da aldı
Eserleriyle yurtdışında da adından söz ettiren sanatçı İsmail Acar, gönlünü tescilli bir güzele kaptırdı. Miss Beauty Of Belarus 2019 ve Miss Europe Of Eurasia 2020 yarışmalarının birincisi Yana Khramtsova ile beraber olan Acar, şimdilerde sevgilisiyle Bodrum’da tatilde.
Yazın son günlerini birlikte geçiren çift, Gümüşlük’te baş başa yemek yerken, o mutlu anlarını sosyal medyada da paylaştı.
Şimdiye kadar özel hayatı hakkında konuşmayan sevgili dostum İsmail Acar’ı arayıp sordum. Khramtsova ile yaklaşık 1 yıl önce bir resim sergisinde tanışmış, aralarında bir dostluk kurulmuş. Ve arkadaşlıkları kısa zamanda aşka dönüşmüş.
Çift, Yana Hanım’ın doğum gününü kutlamak için Bodrum’da baş başa tatil yapıyormuş. İsmail Acar ve Yana Khramtsova’ya mutluluklar diliyorum.
Aşkı uğruna 1 saatlik yolu 8 saatte geldi!
Cemiyetin ünlü isimlerinden Ayşe Kucuroğlu, bir süredir işleri nedeniyle Atina’da bulunan sevgilisi Alex Papantoniou’ya kavuştu. Ama ne kavuşmak! Sınırlar kapatılmadan önce İstanbul’a gelen ve tüm karantina sürecini burada, sevgilisinin yanında geçiren Alex Bey, işleri nedeniyle daha sonra Atina’ya geri dönmüştü.
İstanbul-Atina arasındaki uçuşların sınırlı sayıda devam etmesi nedeniyle sevgilisiyle görüşmekte zorluk yaşayan Papantoniou, aşkına kavuşmak için adeta dağları deldi! Atina’dan önce Frankfurt’a uçan işadamı, 8 saatlik yolculuğun ardından İstanbul’a ulaştı. Onu havalimanında bekleyen Ayşe Kucuroğlu’nun mutluluğu görülmeye değermiş...
Kahvaltıda da iddialı
İstanbul’un yeni gözdesi Cabbar, Nişantaşı’nda açıldığı günden bu yana ilgi odağı olmaya devam ediyor. İşletmesini Serkan Koca’nın yaptığı Cabbar’da bundan böyle hafta sonları geleneksel Türk kahvaltısı olacak. Öğlen servisini de kısa süre önce hayata geçiren Serkan Koca, “Cabbar, yemekleriyle kısa süre içinde müdavimlerini yarattı. İddia ediyorum kahvaltısı da çok beğenilecek. Unutmayın, kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var. Bu yüzden buraya gelen herkesi mutlu etmek amacımız. Cabbar’dan mutsuz ayrılmak yok” diyerek şehrin en leziz kahvaltısını hazırladıklarını söyledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle