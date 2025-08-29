×
Beach'te değil Afrika'da yardımda!
Mehmet Üstündağ

Beach'te değil Afrika'da yardımda!

Cemiyet hayatının ünlü ismi İlkem Öztürk, tatilini plajlarda geçirmek yerine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Acil İhtiyaç Projesi Vakfı (AİP Vakfı) ile birlikte Kenya’ya giden Öztürk, bölgedeki çocuklara yardım ulaştırdı.

Kenya’nın kavurucu sıcağında köyleri ziyaret eden İlkem Öztürk, çocuklara ekmek, su ve bisküvi dağıtırken aynı zamanda onlarla oyunlar oynadı, gün boyu vakit geçirdi. Özellikle yetim çocukların ihtiyaçlarına odaklanan AİP Vakfı, 35 yıllık deneyimiyle “gıda, eğitim, sağlık, insani yardım ve refah” alanlarında faaliyet gösteriyor.

Vakfın çağrısına dikkat çeken Öztürk, 50–100 dolarlık yardımların bile bir yetimin temel ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek sosyal medya hesabından takipçilerine destek çağrısı yaptı.
Arkadaşları yaz tatilinde sahillerde vakit geçirirken, İlkem Öztürk’ün Kenya’da gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini takdir ettim!

Babası hep yanında!

Geçtiğimiz ekim ayında babası, Develi Restoranları’nın kurucusu, gastronomi dünyasının duayeni Arif Develi’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nuri Develi, artık annesi Sevil Develi’yi bir an olsun yanından ayırmıyor.

Eşi Tuba Develi ve çocuklarıyla birlikte Yunan adalarında tatil yapan Develi, babasının anısını yaşatmaya da devam ediyor.

Tatilde teknesinde çekilen karelerde, babası Arif Develi için özel olarak yapılmış tabloyu yanında taşıması dikkat çekti. Nuri Develi, hem ailesiyle huzurlu anlar yaşıyor hem de babasının hatırasını onurlandırıyor.

Baba-oğul tatili

Spor yorumcusu ve iş insanı Kaya Çilingiroğlu, ikinci eşi Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Hüseyin Kaya’nın 19’uncu yaşını unutulmaz bir şekilde kutladı.

Baba Çilingiroğlu, oğlunun doğum günü için özel bir tatil planladı ve Hüseyin Kaya’yı İtalya’ya götürdü. Baba-oğul, tarihi şehirleri gezip keyifli anlar yaşarken, bu özel doğum günü tatili sosyal çevrede de ilgiyle karşılandı.

Tatlı tesadüf

Çağdaş Bağımsız Yardımlaşma (ÇABA) Derneği Başkanı Özlem Zehebi, yönetim kurulu üyeleri Ezgi Başyazıcıoğlu ve İpek Başyazıcıoğlu ile Londra’nın ünlü restoranı Zahter’de tesadüfen bir araya geldi.

Sohbet sırasında yeni projelerin de temeli atıldı. Dernek adına birçok başarılı çalışmaya imza atan üçlü, sosyal sorumluluk alanındaki iş birliklerini güçlendirmeyi planlıyor. Özlem Zehebi, Ezgi ve İpek Hanım’ın azmi, çalışkanlığı ve duruşuyla gençlere ilham verdiğini ve bundan büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

 

