Bayram çocukları!

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Bu ilginç tesadüfü fark ettiğimde gerçekten çok şaşırdım ve sizinle paylaşmak istedim. Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 doğumlu, yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda dünyaya gelmiş.

Ozan Güven ise 19 Mayıs 1975’te doğmuş. Almanya’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü hayata gözlerini açmış. Zafer Algöz de adından anlaşılacağı gibi 30 Ağustos 1961 doğumlu. Zafer Bayramı’nda doğan oyuncunun adı da bu çok özel güne bir gönderme niteliğinde!

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Üç başarılı sanatçının hem aynı mesleği paylaşmaları hem de böyle anlamlı tarihlerde doğmuş olmaları gerçekten tatlı bir tesadüf. Gönülleri fetheden oyunculuklarıyla hayatımıza renk katan bu üç isim, doğum günlerini de bayram coşkusuyla kutlamış oluyorlar.

Bayram çocuklarına selam olsun…

Havalı pişti!

Cemiyet hayatının dikkat çeken isimlerinden Azer Polat ve Allan Hakko, hafta sonu düzenlenen Make-a-Wish derneğinin görkemli davetinde ‘havalı bir pişti’ yaşadı! 2010 yılında evlenip 2015 yılında yollarını ayıran ve bir çocukları olan eski çift, yeni sevgilileriyle davetteydi.

Parti, Allan Hakko’nun merhum annesi Carole Hakko’nun kurucusu olduğu Make-a-Wish’in 25. yıl kutlaması için düzenlenmişti. Hakko Ailesi’nin tam kadro katıldığı bu özel gece, cemiyet hayatının önemli isimlerini bir araya getirdi. Allan Hakko’nun sevgilisi Selin Yağcıoğlu gece boyunca dikkat çekerken, Azer Polat da yeni sevgilisi Sercan Gece ile davetin en gözde isimlerinden biri oldu. Boşandıktan sonra çocukları için dost kalmayı başaran Polat ve Hakko’nun havalı piştisi geceye damgasını vuran anlardan oldu.

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Gürcü kültürü tanıtıldı

Acarlar Şirketler Topluluğu bünyesindeki Futy Art Gallery, Gürcü kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Galerinin sahibi Funda Acar’ın öncülüğünde düzenlenen ‘Gürcü Kültür Gecesi’, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani ve Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar başta olmak üzere seçkin davetlileri ağırladı. Etkinlik kapsamında açılan karma sergi ise Gürcü sanatçılarının eserlerini sanatseverlerle buluşturdu ve büyük beğeni topladı.



Erdinç Acar - Sezgi Sena Akay



Mavi Acar - Aslan Acar



İsmet Acar



Eremcan Acar - Erdal Acar

Devrim Akkaya’dan mini kamp

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Klinik Psikolog, Yoga Eğitmeni ve Sanat Terapisi Uygulayıcısı Devrim Akkaya, HealingYoga.Art markası altında ilk kez düzenleyeceği mini kamp ile 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Retreat Beykoz’da katılımcılarla buluşuyor. “Eril-Dişil Enerjiler ve Yaratıcılığın Katmanları” temasıyla gerçekleşecek bu gece konaklamalı iki günlük şehir inzivası, yaratıcı ve enerjetik bir keşif sunuyor. Katılmak isteyenler devrimakkaya@hotmail.com adresine mail atarak şimdiden ayırtsın!



