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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Balkondaki ‘Kırmızıgül’ sürprizi

21 Eylül 2020

Alişan ile Mahsun Kırmızıgül arasındaki 20 yıllık küslük, ortak dostları Ozan İçkale’nin araya girmesiyle son buldu. Kırmızıgül eski yol arkadaşı Alişan’ın evine “geçmiş olsun”a gidince, bakın neler oldu...

Balkondaki ‘Kırmızıgül’ sürprizi

Şimdiki gençler hatırlamaz ama bir zamanlar “Prestij Müzik Ailesi” diye bir şey vardı! Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu şirket, şimdinin müzik devleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ı zirveye çıkarmıştı. O dönem aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. Bu kavga üzerinden tam 20 yıl geçti ve ikili bu süre zarfında hiç bir araya gelmedi!

“BÖYLE GÜNDE KÜSLÜK OLMAZ”
Ta ki geçtiğimiz haziran ayına kadar! Eşi Buse Hanım ve iki yaşındaki oğlu Burak’la İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda büyük bir kaza geçiren Alişan, ölümden döndü. Manisa’da geçirdikleri kaza sonrası evlerine geri dönen aile, yakınlarının geçmiş olsun ziyaretleriyle teselli buldu.
Geçmiş olsun ziyaretine giden isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül’müş! Ünlü sanatçı, kazayı duyar duymaz ortak dostları olan cemiyetin önde gelen isimlerinden Nadire İçkale’nin oğlu iş insanı Ozan İçkale’nin “böyle günde küslük olmaz” demesiyle, İçkale ile birlikte Alişan’ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş.

Fakat Alişan’ın evde olmaması nedeniyle Kırmızıgül ve İçkale evin balkonunda eski dostunu beklemeye başlamış. Bir süre sonra Alişan eve dönüp de balkonda Mahsun Kırmızıgül’ü karşısında görünce şoke olmuş tabii ki! Eski dostlar balkonda sıkıca birbirlerine sarılmış ve 20 yıllık küskünlük son bulmuş.
Balkondaki ‘Kırmızıgül’ sürprizi
Sessiz sedasız boşandılar

Ağustos başında yazmıştım, cemiyetin ünlü çifti Zeynep Selvili ve Kerim Çarmıklı çifti boşanma kararı aldı diye... 2016 yılında evlenen çift, aralarındaki anlaşmazlıkları aşamayınca boşanmak için adliyeye başvurmuştu. Şimdi duyduğuma göre ikili, 1 ay önce anlaşmalı olarak boşanmış. Zeynep Selvili, eşiyle yollarını dostça ayırdıktan sonra tedavi gören babası Haluk Bey’in yanında olmak için yeniden İzmir’e geri dönmüş.
Balkondaki ‘Kırmızıgül’ sürprizi
Kupaları kaptı

Galatasaray’ın efsanevi başkanı Faruk Süren’in torunu, Burak-Yelda Elmas’ın kızı Leyla Elmas katıldığı tenis turnuvasında 2 kupa kazandı. Arnavutluk’ta düzenlenen IFT World Tennis Tour “J5 Tirana”da hem teklerde hem de çiftlerde rakiplerini yenen Leyla Elmas iki kupayla yurda döndü. Ben de genç kardeşimizi başarısından dolayı tebrik ediyorum.
Balkondaki ‘Kırmızıgül’ sürprizi
Yelda-Burak Elmas
Balkondaki ‘Kırmızıgül’ sürprizi

Yine herkesi “Meftun” edecekler

İstanbul ve Alaçatı’ın en sevilen mekanlarından Meftun İstanbul, yeni normallerle birlikte 25 Eylül’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ortaköy Dereboyu caddesinde konuşlanan Meftun İstanbul’da bu sezon da Mert Davran açılışı yapacak. Bu sezon sahne ekibinde Özgün ve Ayla Çelik de var.
Perşembe geceleri ise sürpriz bir isim, Meftun İstanbul sahnesinde şarkılarını seslendirecek. Yemekleriyle de beğeni toplayan Meftun İstanbul’da misafirlerin güvenli ve sağlıklı eğlenebilmesi için her türlü önlem had safhada alınmış.
Balkondaki ‘Kırmızıgül’ sürprizi

 

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