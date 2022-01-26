Bahara düğün var

Ali Akkaş önemli bir projeye imza attı, yüzyıllık yerel tohumları yeniden üretime kazandırdı.

Köşebaşı, 16 şubesi, binin üzerinde çalışanı ve 2 milyon misafiriyle Türk gastronomisinin önemli bir değeri. Hem sektörde saygı duyduğum bir ağabeyim hem de hemşerim olan kurucusu Ali Akkaş, çok önemli bir projeye imza attı. Doğup büyüdüğü topraklarda, Sivas’ın Zara ilçesindeki Bolucan Köyü ve çevre köylerde 400 dönümden fazla bir alana, tamamen yerel tohum kullanarak başta buğday olmak üzere kuru fasulye, nohut ve kara mercimek ekimi gerçekleştirdi.

Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nin de desteklediği projenin önemli bir misyonu var.

Yüzyıllık yerel tohumların yeniden üretime kazandırılması ve mahsullerinin satışı ile Orta Anadolu’da hem tarımsal üretimin hem istihdamın artırılması hedefleniyor. Ve proje, bu yılki kuraklığa rağmen çiftçinin yüzünü güldüren sonuçlar elde etti. Gelecek nesillerin de yerel tohumdan üretilmiş besin kaynaklarına ulaşması adına yaptığı çabayı ayakta alkışlıyorum.

Yakın dostlar Megeve yolcusu

Hem kendileri hem de çocukları yakın arkadaş olan cemiyetin ünlü çiftleri Melis-Burak Hatipoğlu, Melda-Sinan Kosif, Sanem-Ralf Tezman, Hande-Mehmet Gamgam, Sibel-Selim Tezman, Mehmet-Melisa Mutlu okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte yarın Megeve’e gidiyor. Yakın dostlar, Fransız Alpleri’nin lüks tatil rotalarından olan Megeve’de 1 hafta kayak tatili yapacak.