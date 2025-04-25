Babasının izinde: Yaman, DJ kabininde!

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Genç yetenek, Yeniköy’deki Baha’da DJ’lik yaparak kendi yaşıtlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tıpkı babası gibi kariyerine DJ’lik ile başlayan Yaman, enerjik performanslarıyla dikkat çekiyor. Etkinlikler, katılımcıların 16-17 yaş aralığında olması nedeniyle saat 22.00’ye kadar sürüyor. Gençler, gazlı içecekler ve alkolsüz meyve kokteylleri eşliğinde müziğin tadını çıkarıyor.





Yaman’ın sahne arkasındaki özgüveni ve yeteneği, müzik dünyasında adından söz ettirmeye başlayacağının sinyallerini veriyor.

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31 Mayıs’ta açılıyor

Bodrum’un sevilen mekânlarından Lucca by the Sea, 31 Mayıs’ta kapılarını yeniden açarak misafirlerine özgün bir gastronomi deneyimi hazırlanıyor.

Mandarin Oriental, Bodrum’un sahilinde yer alan restoran, Michelin Tavsiye Listesi’nde yer alıyor ve Gault&Millau Chef’s Tablekategorisinde 2 Toque ödülüne layık görülmüştü. Restoran, bu yaz da lüks sahil ambiyansını sofistike lezzetlerle birleştirerek Bodrum’un en gözde gastronomi duraklarından biri olmaya devam edecek.

Bebek’te bahar sporu

Havaların ısınmasıyla birlikte Bebek, cemiyet hayatının ünlü isimlerini ağırlamaya başladı.

Güneşli havayı fırsat bilen cemiyetin tanınmış simaları sabah saatlerinde sahil hattında görüntülendi. Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal ile birlikte sabah sporunu ihmal etmeyerek yürüyüş yaparken objektiflere takıldı

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.Ünlü iş adamı Sedat Aloğlu ise kulaklıklarıyla müzik dinleyerek boğaz boyunca yalnız başına yürümeyi tercih etti. Güne huzurlu bir yürüyüşle başlayan Aloğlu, fit görünümüyle dikkatlerden kaçmadı.

23 Nisan coşkusu

TED Üsküdar Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı renkli ve coşkulu bir törenle kutladı. Etkinliğe TED Üsküdar Koleji yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Çetinsaya ile çocukları Bahadır Çetinsaya ve Başak Çetinsaya da katıldı.

Öğrencilerin sergilediği etkileyici gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Tüm salon, çocukların performansını ayakta alkışlayarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.