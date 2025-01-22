Aziz Yıldırım’dan Mesut Özil’e 9 milyonluk jest!

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Yıldırım, 9 milyon TL değerindeki elektrikli BMW i7 model aracı Özil’e hediye etmiş!

Hediyenin, Mesut Özil’in eşi Amine Özil’in iki çocuğuyla daha konforlu ve rahat seyahat etmesi için düşünüldüğü söyleniyor.

BMW i7, elektrikli araç dünyasının prestijli modellerinden biri…

Teknik donamını da, çevreci özellikleri de ve fiyatı da üst segment!

Aziz Yıldırım’ın bu hediyesinin, anlamlı bir dostluk ve vefa göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bence bu cömert jest, uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.

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İşte Kıvanç’ın sınıf arkadaşları!

Kıvanç Tatlıtuğ, Londra’da ünlü aşçılık okulu Le Cordon Bleu’daki eğitimine hız kesmeden devam ediyor. Fransız mutfağının inceliklerini öğrenmek için yoğun bir programa katılan Tatlıtuğ, mutfak becerilerini geliştirirken farklı ülkelerden gelen sınıf arkadaşlarıyla da sıkı bir bağ kurmuş.

Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle aynı sınıfı paylaşan Kıvanç, derslerin yanı sıra özel zamanlarında da sınıf arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf, ünlü oyuncunun yeni arkadaşlarıyla kaynaştığını gözler önüne serdi. Yeni arkadaşları, Kıvanç Tatlıtuğ’un büyük bir yıldız olduğunun farkında mı emin değilim. Ama ünlü oyuncu, samimiyetiyle gönülleri fethetmiş belli ki!

Yeni bir spa deneyimi

The Peninsula İstanbul, Boğaz’ın en etkileyici noktalarından birinde konumlanan Spa ve Wellness Merkezi ile misafirlerine sıra dışı bir yenilenme deneyimi sunuyor.

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Tarihi Yarımada manzarasına hâkim bu özel mekân, güzellik, sağlık ve zindelik programlarıyla lüks ve rahatlamayı bir araya getiriyor. Spa ve Wellness Merkezi, hamam ve havuz kullanımıyla zenginleştirilmiş bakım seçenekleriyle misafirlerini dingin bir ortamda karşılıyor. Kişiye özel spa üyelik paketleri ise beden ve ruh sağlığını yenilemek isteyenler için tasarlanmış.

Sıra Londra, Abu Dhabi ve İbiza’da!

Üç yıldır Michelin ödülü alan Miami’nin ünlü Türk restoranı El Turco, yaratıcıları Nurdan ve Gökhan Yüzbaşıoğlu’nun öncülüğünde yeni bir markaya imza attı:

Oliva by El Turco! Türkiye ve Balkan mutfağından esintiler sunan mekânın, Ozan Doğulu ve Cüneyt Kurt’un canlı performanslarıyla Miami sahnesine renk katması bekleniyor. Burcu Esmersoy, Melis Sezen, Demet Akalın, Hande Yener ve Mahsun Kırmızıgül gibi ünlülerin sık sık ziyaret ettiği Oliva by El Turco, geçtiğimiz günlerde 3 Michelin yıldızlı ve James Beard ödüllü şef Grant Achatz’ı ağırladı. Türk mutfağının lezzetlerini deneyimleyen Achatz, kazandibi tatlısına hayran kalmış! Yüzbaşıoğlu çifti, El Turco ve Oliva markalarını Londra, Abu Dhabi ve İbiza’da açmak için de hazırlıklara başladı.

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Grant Achatz - Gökhan Yüzbaşıoğlu