Aylık 4 bin Pound’a ev tuttu... Londra’ya taşınıyorlar! 'Behlül kaçar'

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Londra’daki kaynaklarımdan gelen güncel bilgilere göre, Tatlıtuğ gönlüne göre bir ev bulamayınca kiralık alternatiflere yönelmiş. Ve aylık 4 bin Pound’luk bir evi tutmaya karar vererek, bir yıllık kirasını da peşin ödemiş! Bir yıllık kiraya 2 milyon lira veren Tatlıtuğ’un, ailesiyle bu ay Londra’ya gideceği ve oğlu Kurt Efe’yi de kreşe yazdıracağı söyleniyor.

Çift, şimdilik bir yıllığına Londra’ya giderek, işlerini buradan yürütmeye çalışacak. Bu süreçte Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık eğitimi alarak, mutfak sanatları konusunda da ustalaşmayı hedefliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye’nin en iyi ve en sevilen oyuncularından biri. Hayranlarının yoğun ilgisini taşıyan bir isim olarak oğlunu gözlerden uzak büyütme arzusunu oldukça anlaşılır buluyorum. Ancak bu süreci inkâr etmeye çalışmasını yadırgıyorum!

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Ne diyelim, ben haberimin arkasındayım!

Kıvanç Tatlıtuğ’un, Kanal D’de reyting rekorları kıran dizisi “Aşk-ı Memnu”da meşhur bir repliği vardı... Yazıyı onunla bitireyim: “Behlül kaçar...” Bu tabii ki işin şakası; Tatlıtuğ ailesine Londra’da huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum.

Zamansız koleksiyon



Mustafa Taviloğlu - Nurdan Akgün



Ünlü moda tasarımcısı Hussein Chalayan’ın Zeyrek Çinili Hamam için hazırladığı, hamam mimarisi ve ritüellerinden esinlenen giysi ve aksesuvar koleksiyonu, özel bir davetle tanıtıldı. Koza Güreli Yazgan ve Chalayan’ın ev sahipliğindeki davete Yonca Ebbuziya, Ece Sükan, Enis Karavil gibi ünlü isimler katıldı. Chalayan’ın bu zamansız koleksiyonuna, Zeyrek Çinili Hamam’daki mağazadan ve çevrimiçi satış platformundan ulaşılabilir.



Ece Sükan

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Sanat tutkunları buluştu

Sanat tutkunlarının kulübü Maison Yirmisekiz, önceki gün İstanbul’da Vakko Hotel AndResidence’ta bir söyleşi için buluştu. Her ay farklı temalarda üyelerine özel etkinlikler organize eden kulübün konuğu Mustafa Taviloğlu oldu. Sanat, iş ve cemiyet dünyasından sanatseverlerin katıldığı etkinlikte Mustafa Taviloğlu, 7 ayrı mekânda, 903 sanatçıdan 2 bin 412 eserle ziyaretçilerle buluşan “Bir Koleksiyoner Hikayesi” sergisinin hazırlık süreçlerine ve gördüğü ilginin kendisini neler hissettirdiğine anlattı.

Merih Yoru - Koza Güreli Yazgan - Hussein Chalayan - Anlam De Coster