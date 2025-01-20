Atlas için taşındılar

Haberin Devamı

İlk bebekleri Atlas’ı kucaklarına almak için heyecanla gün sayan çift, önemli bir karar alarak yaşam alanlarını değiştirdi.

Bir ay sonra doğması beklenen oğulları Atlas için daha doğal ve sakin bir çevrede büyüme imkânı sunmayı amaçlayan çift, Nişantaşı’ndaki evlerini geride bırakarak Zekeriyaköy’e taşındı.

Şehir hayatının yoğun temposunun ve Nişantaşı’nın bebek büyütmek için ideal olmadığını düşünen Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, doğa içinde bir dubleks eve yerleşerek oğulları için huzurlu bir ortam hazırladı. Atlas’ın gelişi için her detayı özenle planlayan çifte yeni evlerinde mutluluklar...

Haberin Devamı

Replikleri efsane

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Uzak Şehir”, izleyicilerden tam not almaya devam ediyor. Dizide ‘Demir Baybars’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ferit Kaya da performansıyla büyük beğeni toplamayı sürdürüyor. Dizinin YouTube hesabında yayınlanan “Demir Baybars’ın En Sevilen Replikleri” videosu, kısa sürede yüz binlerce izlenme ve yorum aldı. Ben de Ferit Kaya’nın dizideki efsane repliklerine bayılıyorum gerçekten! Başarılarının devamını diliyorum...

Ailece doğum günü yemeği

Jolly Tur’un Onursal Başkanı Sinan Vardar, torunu Mete Kaya’nın 12’nci yaş gününü özel bir kutlamayla taçlandırdı. Aile üyelerinin bir araya geldiği güzel bir akşam yemeğinde, samimi ve neşeli anlar yaşandı. Doğum günü kutlaması sırasında Mete Kaya, ailesiyle birlikte pasta keserek keyifli anlar geçirdi. Mutluluk dolu akşam yemeği, aile üyelerinin sıcak sohbetleri ve Mete Kaya için edilen güzel dileklerle sona erdi.