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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

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Atina’da muhteşem düğün

28 Mart 2022

İstanbul sosyetesinin genç mensupları, Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in düğünü için Atina’ya akın etti! Cuma gününden pazar akşamına kadar devam eden kutlamalar, birbirinden renkli anlara sahne oldu.

Cuma günü Atina Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikâhla evlenen Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, aynı günün akşamı dostlarıyla bir tavernada kutlama yaptı.

Atina’da muhteşem düğün

Aile üyelerinin yanı sıra; Erdoğan Demirören, Yelda-Haluk Kalyoncu, Nazlı-Hacı Sabancı, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Merve Oflaz-Allan Hakko, Mert Vidinli, Yağmur Tanrısevsin, Sibil Çetinkaya, Raisa Sason, Sedef Gali gibi birbirinden ünlü isimler, çifti düğün kutlamasında yalnız bırakmadı.

Cumartesi akşamı Four Seasons Atina’da görkemli bir düğün töreni yapan Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in mutlulukları görülmeye değerdi. Genç neslin stil ikonlarından olan Dila Tarkan, düğünü için Züleyha Kuru tasarımı bir gelinlik tercih etmişti.

Atina’da muhteşem düğün

Cuma günü konsoloslukta kıyılan nikahta Vakko’dan beyaz bir pantolon-yelek-ceket takım giyen Dila Tarkan, stilini Eli Peacock imzalı şık bir şapkayla tamamladı. Cumartesi gecesi düğünde giydiği gelinliğini ise Züleyha Kuru tasarladı.

Çıkan haberlerde genç çiftin konukları Atina’da ağırlayacakları yazıyordu. Ancak aldığım bilgilere göre çift ağırlama yapmamış. Davete katılım gösteren konuklar, ulaşım ve konaklama masraflarını kendileri karşılamış. 

Atina’da muhteşem düğün

Engincan Ural’dan nikah şov

Çift, cuma günü konsoloslukta aile arasında nikah kıydığı için cumartesi akşamki düğünde formaliteden eğlenceli bir nikah töreni daha gerçekleştirdi. Bu kez nikahı Engincan Ural “kıydı”. “Bütün influencer’lar kameralarını açtıysa, nikah törenine başlıyorum” diyen Ural, konuşmasıyla kırdı geçirdi.

“Sayın Dila Tarkan, yanınızda bulunan, şapşal şapsal gülümseyen nişanlınızı, kaybedilen Beşiktaş maçları sonrası teselli etmeyi kabul ediyor musunuz?” diye soran Ural, salonu kahkahalara boğdu. Dağdan Doğruer’e ise, “Her sabah kahvaltısını yatağına götüreceğinizi, her özel gününde hediyeler alacağınızı, sıkılmadan saatlerce her açıdan fotoğrafını çekeceğinizi, özgür ve vahşi bir kartal olarak kabul ediyor musunuz” diye soran Ural, esprili oyunculuk yeteneğiyle salonu kendisine hayran bıraktı.

Atina’da muhteşem düğün

Mert Vidinli - Erdoğan Demirören - Yelda Kalyoncu

Atina’da muhteşem düğün

Modacı Raisa Sason, düğüne sevgilisi Cem Aker’le katıldı.

Atina’da muhteşem düğün

Merve Oflaz - Allan Hakko

Atina’da muhteşem düğün

Eda Zamanpur - Ferhat Zamanpur

Atina’da muhteşem düğün

Hacı Sabancı - Nazlı Sabancı

Atina’da muhteşem düğün

Hakan Sabancı

 

 

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