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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Ata’nın elinin değdiği altın oluyor!

#Ata Demirer#Tuvana Türkay#Olanlar Oldu

Türkiye’nin en güzide kasabalarında filmler çeken Ata Demirer, önce Geyikli’yi şimdi de Sığacık’ı ihya etmiş gibi görünüyor. Güzel oyuncu Tuvana Türkay’ın başrolünde olduğu “Olanlar Oldu” filmini burada çeken Demirer, senaryo gereği kasabaya bir değirmen inşa ettirmişti.

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Bu değirmen şimdi Sığacık’ın simgesi olmuş! Geçtiğimiz günlerde kendi gözlerimle gördüm; akın akın gelen yerli turistler burada fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturmuştu.
Ata’nın elinin değdiği altın oluyor

Ata Demirer’in filmlerinin çekildiği yerlerdeki değişim ve canlanma gerçekten dikkat çekici. “Eyvah Eyvah” serisinden sonra Geyikli ve Bozcaada, “Hedefim Sensin”de Gökçeada, “Niyazi Gül Dört Nala” Seferihisar’da yerli turistin odak noktası olmuş ama emlak fiyatları da artmıştı.

Ata’nın elinin değdiği altın oluyor

Ata’nın filmleri emlak fiyatlarını belirliyor diyebiliriz. İşin şakası tabii, bence yerel turizme büyük katkı sağlıyor, Turizm ve Kültür Bakanlığı kendisine plaket vermeli!

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Oyunculuğa geçiyor

Başarılı genç şarkıcı Şahkan Sekman, oyunculuğa adım atıyor. Sekman, yeni sezonda bir dizide rol alarak ekranlarda olacak. Genç yeteneğin bu yeni hamlesi, şarkılarını severek dinleyen hayranları tarafından da heyecanla bekleniyor. Şahkan, müzik kariyerindeki başarısını oyunculuk alanında da sürdürmeyi hedefliyor. Ben de kendisine yeni kariyer hedefinde başarılar diliyorum...

Ata’nın elinin değdiği altın oluyor

Hazal Kaya Password’de yarışacak!

Kanal D’nin yeni yarışma programı Password, bu cuma akşamı saat 20.00’de üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Şebnem Bozoklu’nun sunduğu, Enis Arıkan’ın daimî yarışmacı olduğu program kahkaha tufanı şeklinde geçiyor, ben de çok severek izliyorum. Shine Medya’nın yapımcılığını üstlendiği yarışmanın ilk bölümünde Yasemin Sakallıoğlu, ikinci bölümünde ise Şükrü Özyıldız vardı. Bu hafta Hazal Kaya, Enis Arıkan’a karşı oynayacak ve takımlarıyla birlikte 250 bin liralık ödül için kıyasıya mücadele edecek. Eğlence ve rekabet dolu anları kaçırmayın!

Ata’nın elinin değdiği altın oluyor

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Bütünsel terapi daveti ilgi gördü

Liberty Hotels & Resort’un yeni oteli Liberty Signa, bütünsel terapi etkinliği BOVISAJ’a ev sahipliği yaptı. Etkinlik, İngiliz basınının önde gelen isimleri ile dünya çapındaki ünlü isimleri bir araya getirerek wellness ve yaşam tarzı alanında önemli bir buluşma oldu. Etkinliğin dikkat çeken katılımcıları arasında, sosyal medyada büyük takipçi kitlesine sahip ve etkili söylemleri ile tanınan Kardashian Kardeşler’e benzetilen Lübnanlı Farah ve Nadine Abdel Aziz yer aldı. Dört gün süren etkinlik, ünlü bütünsel terapist Leila Haddioui liderliğinde Türkiye’de ilk kez gerçekleşti. Etkinliğe ünlü isimlerin yanı sıra İngiliz medya kuruluşlarının önde gelen editörleri katıldı.

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Ata’nın elinin değdiği altın oluyor

 

#Ata Demirer#Tuvana Türkay#Olanlar Oldu
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