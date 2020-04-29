Aşkları evlilik yolunda

Cemiyet hayatının gözde bekarlarından Kaan Altınkılıç, 1 yıldır beraber olduğu sevgilisi Deniz Hanif’le nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.
İş dünyasının genç isimlerinden, Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Kahve Dünyası CEO’su Kaan Altınkılıç, 1 yıldır Ahmet-Demet Hanif çiftinin güzel kızları Deniz Hanif’le birlikte. Deniz Hanif geçen yaz Kaan Altınkılıç’ı anne ve babasıyla tanıştırmış, onların onayını almıştı. İlişkilerini bir sonraki aşamaya taşıyıp evlilik kararı alan çift, koronavirüs illeti biter bitmez nişanlanmayı düşünüyor. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çifte ben de şimdiden mutluluklar diliyorum.
Miami’ye duygusal mesaj
Merhum işadamı Mustafa Koç’un küçük kızı Aylin Koç, bir süredir Erdal Acar’ın oğlu Eremcan Acar’la flört ediyor. Boston’daki Brown Üniversitesi’nin Sanat Tarihi Bölümü’nde okuyan Aylin Koç, Covid-19 salgını nedeniyle eğitimine ara verdi ve karantina günlerini Miami’deki evinde geçiriyor.
Pandemi nedeniyle ayrı düşen genç çift, hemen her gün görüntülü konuşarak özlem gideriyor.
Acar, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin 19’uncu yaşını Instagram’da birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Acar, duyduğuma göre bir de sürpriz hazırlamış. O sürprizi de uçuş yasağı kalktığında Aylin Koç’a İstanbul’da verecekmiş.
Defne bebek geldi
Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden işadamı Emir Tamer babalık sevinci yaşıyor. Tamer, geçen yıl Ayça Tamer’le Hotel Les Ottomans’da düzenlenen ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlenmişti. Ayça Hanım iki gün önce Liv Hospital’da bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeği ilk ziyaret eden, Emir Bey’in babası, duayen yazar Rauf Tamer oldu.
Torununu kucağına aldığında duygu yüklü anlar yaşayan Rauf Bey’in mutluluğuna diyecek yok şimdilerde.
Ayça-Emir Tamer çiftini tebrik ediyor, minik Defne’ye de hoş geldin diyorum.
‘Kural tanımam’
Koronavirüs nedeniyle tüm dünya karantina altında yaşarken, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede salgını pek de ciddiye almıyor. Gerede’ye önceki gün oğlu Deren Gerede Erkaya ile Maçka Parkı’nda yaptıkları yürüyüş sonrası yolda rastladım.
Maske takmaya da gerek görmeyen anne-oğul, Nişantaşı sokaklarında ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyordu. Sanat hayatında, özel hayatında “radikal” olmayı anlarım ama böyle olağanüstü bir dönemde başka insanların hayatını hiçe saymayı kabul edemem. Hiç yakışmadı Bennu Hanım, hiç.
Aşkları evlilik yolunda
Cemiyet hayatının gözde bekarlarından Kaan Altınkılıç, 1 yıldır beraber olduğu sevgilisi Deniz Hanif’le nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.
İş dünyasının genç isimlerinden, Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Kahve Dünyası CEO’su Kaan Altınkılıç, 1 yıldır Ahmet-Demet Hanif çiftinin güzel kızları Deniz Hanif’le birlikte. Deniz Hanif geçen yaz Kaan Altınkılıç’ı anne ve babasıyla tanıştırmış, onların onayını almıştı. İlişkilerini bir sonraki aşamaya taşıyıp evlilik kararı alan çift, koronavirüs illeti biter bitmez nişanlanmayı düşünüyor. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çifte ben de şimdiden mutluluklar diliyorum.
Miami’ye duygusal mesaj
Merhum işadamı Mustafa Koç’un küçük kızı Aylin Koç, bir süredir Erdal Acar’ın oğlu Eremcan Acar’la flört ediyor. Boston’daki Brown Üniversitesi’nin Sanat Tarihi Bölümü’nde okuyan Aylin Koç, Covid-19 salgını nedeniyle eğitimine ara verdi ve karantina günlerini Miami’deki evinde geçiriyor.
Pandemi nedeniyle ayrı düşen genç çift, hemen her gün görüntülü konuşarak özlem gideriyor.
Acar, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin 19’uncu yaşını Instagram’da birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Acar, duyduğuma göre bir de sürpriz hazırlamış. O sürprizi de uçuş yasağı kalktığında Aylin Koç’a İstanbul’da verecekmiş.
Defne bebek geldi
Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden işadamı Emir Tamer babalık sevinci yaşıyor. Tamer, geçen yıl Ayça Tamer’le Hotel Les Ottomans’da düzenlenen ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlenmişti. Ayça Hanım iki gün önce Liv Hospital’da bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeği ilk ziyaret eden, Emir Bey’in babası, duayen yazar Rauf Tamer oldu.
Torununu kucağına aldığında duygu yüklü anlar yaşayan Rauf Bey’in mutluluğuna diyecek yok şimdilerde.
Ayça-Emir Tamer çiftini tebrik ediyor, minik Defne’ye de hoş geldin diyorum.
‘Kural tanımam’
Koronavirüs nedeniyle tüm dünya karantina altında yaşarken, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede salgını pek de ciddiye almıyor. Gerede’ye önceki gün oğlu Deren Gerede Erkaya ile Maçka Parkı’nda yaptıkları yürüyüş sonrası yolda rastladım.
Maske takmaya da gerek görmeyen anne-oğul, Nişantaşı sokaklarında ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyordu. Sanat hayatında, özel hayatında “radikal” olmayı anlarım ama böyle olağanüstü bir dönemde başka insanların hayatını hiçe saymayı kabul edemem. Hiç yakışmadı Bennu Hanım, hiç.