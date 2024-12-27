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Aşkı Londra’da buldu

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Öncü Sönmez, aşkı Londra’da buldu.

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İş seyahati için bulunduğu şehirde, ortak arkadaşları sayesinde City University of London’dan yeni mezun gazeteci Katie Kuchynska ile tanışan Sönmez’in, yaklaşık 2 aydır Kuchynska ile birlikte olduğu öğrenildi.

Aşkı Londra’da buldu

Çift, geçtiğimiz hafta Dubai’de çıktıkları tatilden romantik karelerini sosyal medyada paylaşarak ilişkilerini duyurdu. Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görürken, dostlarından ve takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Mutlulukları gözlerinden okunan çift, cemiyet hayatında da şimdiden gündem oldu.

Barış Konseri 13 Ocak’ta

ÇEV Sanat, genç yetenekleri dünya sahnesinden isimlerle buluşturacağı “Barış Konseri” ile unutulmaz bir geceye hazırlanıyor. 13 Ocak akşamı Zorlu PSM’de gerçekleşecek konser, klasik müziğin en değerli isimlerini bir araya getirecek.

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Aşkı Londra’da buldu

Gecede ünlü çellist Pablo Ferrandez’in yanı sıra ÇEV Sanat’ın genç yıldızları Defne Güngör, İdil Bursa ve Tarık Kaan Alkan sahne alacak. Konseri maestro İbrahim Yazıcı yönetecek. Gecede ayrıca Prof. Utar Artun’un özel eseri “Barışa Çağrı”nın prömiyeri yapılacak. Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin üstlendiği etkinliğe, iş ve cemiyet hayatından geniş katılım bekleniyor.

Yeni sezon için kapılarını açtı

Uludağ’da 2011 yılından bu yana hizmet veren DropLounge Uludağ, kış sezonuna ‘merhaba’ dedi.

Aşkı Londra’da buldu

Gündüzleri restoran ve kafe, akşamları ise restoran ve kulüp olarak hizmet sunan mekân, farklı öğle ve akşam menüleriyle misafirlerine konforlu bir deneyim vadediyor. Sezon boyunca düzenlenecek after-skipartileri ve yemek sonrası eğlenceler, DJ Gökhan Aydoğmuş’un performansıyla renklenecek. Kayak tutkunları için unutulmaz anlar DropLounge’da sizleri bekliyor.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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