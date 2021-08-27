Aşkı kıskançlık bitirdi

En son 2019 yılında “Bizim Hikaye” dizisiyle ekranlarda olan Hazal Kaya, bebeği Fikret Ali’nin doğumuyla ara verdiği televizyona geri dönüyor.

Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya’nın annelik izni bitti! Şubat 2019’da hayatını meslektaşı Ali Atay ile birleştiren Kaya, kasım ayında anne olmuştu. Oğlu Fikret Ali’yi kucağına aldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu, en son dünyaca ünlü “Shameless” dizisinin adaptasyonu “Bizim Hikaye” ile ekranlardaydı.

İKİ DİZİYLE GELİYOR

Fikret Ali’yi büyüttükten sonra işe dönen Hazal Kaya, dijital platformda yayınlanacak olan “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisi için kamera karşısına geçmişti.

Kaya, ayrıca bu sezon bir televizyon dizisiyle de ekranlarda olacak. Önümüzdeki haftalarda çekimleri başlayacak dizide, geçmişte çok zorluklar yaşayan ve bir kaza sonrasında geçmişinden kurtulmak için hafızasını kaybetmiş rolü yapan birisini canlandıracak.

Ayrıca aldığım duyumlara göre; “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisi daha ilk sezonu gösterilmeden, yayıncının isteği üzerine ikinci sezon için sete çıkacakmış. Hazal Kaya, belli ki verdiği aradan sonra yine ekranlarda fırtına gibi esecek!

Ezeli rekabet, ebedi dostluk!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün Bebek Otel’de bir araya gelerek yemek yedi. İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı! Acaba iki kulüp arasında yeni bir anlaşma mı geliyor diye düşünenler olmuş, hemen merakları gidereyim! Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi…