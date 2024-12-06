Aşkı için her hafta Çeşme’de

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Bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini önemli bir noktaya taşımış; Tapan, sevgilisini annesi Sevil Sabancı ile tanıştırmıştı.





Şimdi ise Melisa Sabancı Tapan’ın her hafta Çeşme’ye giderek Kerem Bürsin’in setini ziyaret ettiğini öğrendim. Malum Kerem Bürsin, yeni dizisinin çekimleri için bir süredir orada.



Bu arada ünlü oyuncunun, ilişkisini medya malzemesi haline getirmek istemediği için sevgilisiyle göz önünde bulunmaktan kaçındığı da bana gelen bilgiler arasında. Ancak çiftin aralarının çok iyi olduğu ve Sevil Sabancı’nın Kerem Bürsin’i oldukça sevdiği ifade ediliyor.

Bence ilişkileri sıcak ve güçlü temeller üzerinde ilerliyor, bu nedenle yakın zamanda çifti yan yana görme ihtimalimiz oldukça yüksek gibi...

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Sevil Sabancı

Londra'da kültür buluşması

Sanat ve mücevheri birleştiren Lion Diamond, Monad koleksiyonunu Londra’da düzenlediği özel bir davetle tanıttı. AWC Contemporary Gallery ve Mert Ege Köse iş birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde gerçekleşen etkinlikte, koleksiyon büyük beğeni topladı.



Haldun Kilit - Sevcan Ertaş - Öznur Yakın - Pervin Ersoy - Mert Ege Köse - Osman Koray Ertaş

Türk ve İngiliz kültürlerini buluşturan davet, Halcyon Days zarafetiyle başladı, Şef Osman Sezener’in Türk mutfağı lezzetleriyle tamamlandı. Pervin Ersoy, Revna Demirören, Osman Koray Ertaş ve The Baroness Catherine Meyer gibi seçkin isimlerin yer aldığı etkinlik, iki kültür arasında zarif bir köprü oluşturdu.



Mehtap Özdoğan - Revna Demirören - Zeynep Yılmaz



Esra Oflaz Güvenkaya

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Beyza Katıkçı’dan çarpıcı bir kitap

Beyza Katıkçı’nın gerçek olaylara dayanan kitabı “İki Adın Öyküsü”, adalet arayışındaki bir ailenin unutulmaz mücadelesini ve sevginin dönüştürücü gücünü anlatıyor. Katıkçı Ailesi’nin en küçük üyesi Lâl’in doğumuyla başlayan ve 18 yıl süren bu hikâye, okurları insan olmanın anlamı üzerine derin bir sorgulamaya davet ediyor.

Adaletsizliğin yarattığı yaraları ve bir ailenin birbirine bağlılığıyla bu zorlukları nasıl aştığını gözler önüne seren 176 sayfalık eser, samimi ve etkileyici anlatımıyla dikkat çekiyor. “İki Adın Öyküsü”, sadece bir hikâye değil, aynı zamanda sevgi, umut ve adalet üzerine evrensel bir mesaj taşıyor.

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Leo’nun yeni yaşını kutladılar

Ünlü yazar Metin Hara’nın yeğeni Leo, 12’nci doğum gününü ailesiyle birlikte Ataşehir’deki Sanat Ocakbaşı’nda kutladı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen kutlamada tüm aile üyeleri Leo’nun bu özel gününe eşlik etti. Lezzetli yemekleri ve keyifli atmosferiyle dikkat çeken Sanat Ocakbaşı, kutlamanın en özel anlarına ev sahipliği yaparken, Leo doğum günü pastasını anne ve babasıyla kesti.