Aşka ikinci şans!

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Başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan ile meslektaşı Atakan Hoşgören, ayrılığın ardından aşklarına yeniden şans verdi. Birlikte geçirdikleri yaklaşık bir yılın ardından yoğun çalışma temposu nedeniyle Nisan 2024’te yollarını ayıran çift, sürpriz bir şekilde yeniden barıştı. Sümeyye Aydoğan, geçtiğimiz yıl Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı diziyle geniş çevreler tarafından tanınmıştı. Hatta, Serenay Sarıkaya’ya benzerliği de bayağı konuşulmuştu...

Kariyeri yükselişte olan Aydoğan’ın şimdi özel hayatında da yüzü gülüyor!

Barışmalarını kutlamak isteyen çift, aldığım duyumlara göre Amerika’da romantik bir tatile çıktı.

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Yakın çevrelerine göre, ikili bu kez ilişkilerine daha sağlam adımlarla devam etmek istiyor.

4. kez ‘Bib Gourmand’ oldular





Miami’deki Türk restoranı El Turco, gastronomi dünyasında büyük başarıya imza attı. Nurdan ve Gökhan Yüzbaşıoğlu’nun sahibi olduğu restoran, Michelin Rehberi tarafından verilen Bib Gourmand ödülünü üst üste dördüncü kez kazandı. Uygun fiyatla yüksek kaliteli yemek sunan restoranlara verilen BibGourmand ödülü, El Turco’nun istikrarlı başarısını taçlandırdı. Önceki akşam Orlando’da düzenlenen törende El Turco’nun adı bir kez daha alkışlarla anıldı, Türk mutfağına olan ilgi bir kez daha zirveye çıktı.

Cannes yolunda





Genç oyuncu Burak Can Doğan, sinema kariyerinde yükselmeye devam ediyor. “Barda 2” filmindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, şimdi de Cannes Film Festivali’ne gidiyor… Yer aldığı “Ölü Köpekler Isırmaz” filmi, Türkiye’den seçilen 5 yapımdan biri olarak Cannes Film Festivali’nin “Marché du Film” bölümünde uluslararası sektör temsilcilerine tanıtılacak. Oyuncunun bu projeyle uluslararası yapımcıların dikkatini çekmesi sürpriz olmaz! Tebrikler...

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Renkli açılış

Büyükada’daki Princes’ Palace Resort, “Grand Summer Opening” davetiyle kapılarını görkemli bir açılışla açtı. Akdağ Turizm CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bahri Akdağ ve eşi Sevgi Akdağ ile Yönetim Kurulu Üyesi Mina Akdağ ve Berk Akdağ ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, moda, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimler katıldı. Tüm hafta sonunu kapsayan davette, dünyaca ünlü parfümör Sileno Cheloni’nin özel gösterisi, DJ Ece Düzgit’in enerjik performansı ve sağlıklı yaşam atölyeleriyle konuklar adada unutulmaz bir deneyim yaşadı.



Emir Ulusoy - Tuba Ünsal - Sare Pilevneli



Anıl Altan açılışa ikiz kızlarıyla beraber katıldı.