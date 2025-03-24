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Aşk kısa sürdü

#Melisa Döngel#Öncü Sönmez#Mehmet Dinçerler

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Öncü Sönmez ile oyuncu Melisa Döngel’in sürpriz birlikteliği, başladığı hızla sona erdi.

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Yaklaşık 3 hafta önce ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan Öncü Sönmez ve Melisa Döngel, kısa süre içinde yakınlaşmış ve birlikte görüntülenmişti.
Arkadaş çevrelerinin sosyal medyada paylaştığı el ele fotoğraflarla gündeme gelen çiftin ilişkisi, zamanla yerini sessiz bir vedaya bıraktı. İkilinin, karakter uyuşmazlıkları nedeniyle uyum sağlayamayacaklarını fark ederek, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarını ayırdığı öğrenildi.
Her iki taraf da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, çiftin dostça ayrıldığı ifade ediliyor.

Aşk kısa sürdü

Tamer Yılmaz’a poz verdi

İş insanı Mehmet Dinçerler, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Türkiye’ye getirdiği kahve ve tatlı markasıyla adından söz ettiren Dinçerler, bu kez Tamer Yılmaz’ın objektifine poz verdi.

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Aşk kısa sürdü

“Kahve kadar keyifli” olarak tanımlanan çekimde Dinçerler, farklı stilde kombinleriyle kamera karşısına geçti. Son dönemde şirketiyle ilgili çıkan asılsız haberlere net yanıtlar veren Dinçerler, güçlü duruşunu bu özel çekimle pekiştirdi. Dinçerler’in sosyal medya hesaplarında paylaştığı kareler takipçilerinden de büyük ilgi gördü.

Sürpriz doğum günü partisi

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Enci Teker, eşi Frank Roccogrande’nin doğum gününü Londra’daki evlerinde düzenlediği özel bir davetle kutladı. Aile arasında gerçekleşen kutlama, samimi ve şık atmosferiyle dikkat çekti.

Aşk kısa sürdü

Geceye Enci Teker’in annesi Cennet Süzer Teker ve kardeşi Esli Teker de katılırken, cemiyet dünyasından yakın dostları Dikran-Yasemin Masis çifti ve Berrin Yoleri de bu özel anlara eşlik etti. Keyifli anların yaşandığı davette, konuklar Frank Roccogrande’nin yeni yaşını alkışlar eşliğinde kutladı. Zarif detaylarla süslenen doğum günü partisi, gecenin sonunda bol bol hatıra fotoğrafı çekilerek son buldu.

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Aşk kısa sürdü

11. yılı kutladılar

Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Burak ve Melis Hatipoğlu, evliliklerinde 11’inci yılı geride bıraktı. 22 Mart 2014’te hayatlarını birleştiren çift, bu özel yıldönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Aşk kısa sürdü

Mutlu evliliklerini kızları Derin ve Defne ile taçlandıran Hatipoğlu çifti, yıllardır süren sevgi dolu aile yapılarıyla cemiyet dünyasında örnek gösterilmeye devam ediyor. Ben de Burak ve Melis Hatipoğlu çiftine nice mutlu yıllar diliyorum.

Miami’de yazı yaşıyor

Aşk kısa sürdü

Cemiyet hayatının sevilen çiftlerinden Bahar ve Ozan Şer, kış soğuklarından kaçarak rotalarını Miami’ye çevirdi. İstanbul’da havalar soğurken, çift güneşli Miami’nin keyfini çıkarıyor. Tatil için Amerika’ya giden Şer çifti, Miami’de sürpriz bir buluşmaya da imza attı.

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Aşk kısa sürdü

Ünlü şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, başarılı televizyoncu Ferruh Taşdemir ve menajer Ufuk Ergin’le bir araya gelen çift, keyifli anlarını sosyal medyadan da takipçileriyle paylaştı.

 

#Melisa Döngel#Öncü Sönmez#Mehmet Dinçerler
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