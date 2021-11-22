Âşıkların 1 aylık Amsterdam molası

Ünlü isimler, geçtiğimiz pazar günü yapılan İstanbul Maratonu’nda koşarak değişik vakıf ve dernekler için bağış topladı. TEV 1 milyon lira toplarken, TOHUM 685 bin liranın üzerinde bağış aldı.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da adımlarını farkındalık yaratmak için atan ünlü isimleri ağırladı. Seda Bakan’dan Ümit Boyner’e, Zeynep Üstünel’den Ahsen Eroğlu’na cemiyet ve sanat hayatından birçok kişi çeşitli vakıflar için koşarak bağış topladı.



Mine Narin



TEV İÇİN 1 MİLYON TL TOPLANDI



Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Türk Eğitim Vakfı için koştu ve hatta maratonda en çok bağış miktarına ulaşan 5’inci isim oldu. TEV, pandemi nedeniyle yaşadıkları maddi zorluklar yüzünden eğitimini bırakan gençlere destek olmak için açtığı kampanyada 1 milyon TL’nin üzerinde bağış toplayarak, 150 öğrencinin 7 bin 200 TL olan bir yıllık eğitim bursunu karşıladı.



