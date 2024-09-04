Artık sadece şarkı söyleyecek

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Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Oğuzhan Koç, uzun süredir yaşadığı horlama şikayetleri nedeniyle bıçak altına yattı. Uyku kalitesinde düşüş ve dinlenememe gibi sorunlar yaşayan Koç, horlama probleminin çözümü için adım atarak önce tanınmış bir doktorun Fulya’daki kliniğine gitti.

Doktor, damak sarması olduğu için “ameliyat şart” teşhisi koyunca da Maslak’ta özel bir hastanede ameliyat oldu.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ameliyatla damak pozisyonu geri çekildi ve Oğuzhan Koç rahat bir nefes aldı. Başarılı geçen operasyon sonrasında Koç’un hem uyku kalitesinde önemli bir iyileşme olduğu hem de artık horlama sesinden tamamen kurtulduğu söyleniyor. Artık Koç, sadece şarkılarıyla sesini duyuracak, horlama sesi ise tarihe karışacak!

Yaz sezonu öncesi ameliyat olan Oğuzhan Koç, yaz boyunca sahnede hayranlarıyla buluşmanın keyfini çıkardı.

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Bodrum’a bayıldı!

Dünyaca ünlü oteller zincirinin veliahdı Nicky Hilton, Türkiye tatilinde başka bir otelde kalmayı tercih etti!

Üç çocuğuyla birlikte Bodrum’a gelen Hilton, beş gün boyunca Mandarin Oriental’da konakladı. Otele ve Ege Denizi’ne hayran kalan Hilton, bol bol denize girip Bodrum sokaklarında gezdikten sonra Lucca by the Sea’da yediği yemeği sosyal medyada öve öve bitiremedi. Takipçilerine restoranı öneren Hilton, çıkışta mekân sahibi Cem Mirap’a da teşekkür etti. Hoş bir jest gerçekten...

Eski eşler tatilde buluştu

Cem Boyner’in kızı Emine Boyner, 2021’de 9 yıllık evliliğini bitirdiği Ali Kürşat ile dostça görüşmeye devam ediyor. Ortak kızları sayesinde bağlarını sürdüren eski çift, geçtiğimiz günlerde ailecek bir tatil yaptı. Tatilde, Emine Boyner ve kız kardeşi Ayşe Boyner, anneleri Bilgün Dereli ile birlikteydi.

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Ayşe Boyner’in moda markası Faraway’in elbiseleriyle poz veren anne ve kızlar, adeta modellik yaptı. Aile yemeğinde Boyner’lerin çocukluk arkadaşı Alihan Aloğlu da onlara katıldı.

Bu samimi buluşma, eski eşlerin dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.