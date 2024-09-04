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Artık sadece şarkı söyleyecek

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Uzun zamandır horlama şikâyeti yaşayan Oğuzhan Koç, bıçak altına yatarak ameliyat oldu. Rahat bir nefes alan Koç, horlamaya veda etti!

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Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Oğuzhan Koç, uzun süredir yaşadığı horlama şikayetleri nedeniyle bıçak altına yattı. Uyku kalitesinde düşüş ve dinlenememe gibi sorunlar yaşayan Koç, horlama probleminin çözümü için adım atarak önce tanınmış bir doktorun Fulya’daki kliniğine gitti. 

Artık sadece şarkı söyleyecek

Doktor, damak sarması olduğu için “ameliyat şart” teşhisi koyunca da Maslak’ta özel bir hastanede ameliyat oldu.
Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ameliyatla damak pozisyonu geri çekildi ve Oğuzhan Koç rahat bir nefes aldı. Başarılı geçen operasyon sonrasında Koç’un hem uyku kalitesinde önemli bir iyileşme olduğu hem de artık horlama sesinden tamamen kurtulduğu söyleniyor. Artık Koç, sadece şarkılarıyla sesini duyuracak, horlama sesi ise tarihe karışacak!
Yaz sezonu öncesi ameliyat olan Oğuzhan Koç, yaz boyunca sahnede hayranlarıyla buluşmanın keyfini çıkardı. 

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Bodrum’a bayıldı!

Dünyaca ünlü oteller zincirinin veliahdı Nicky Hilton, Türkiye tatilinde başka bir otelde kalmayı tercih etti!

Artık sadece şarkı söyleyecek

Üç çocuğuyla birlikte Bodrum’a gelen Hilton, beş gün boyunca Mandarin Oriental’da konakladı. Otele ve Ege Denizi’ne hayran kalan Hilton, bol bol denize girip Bodrum sokaklarında gezdikten sonra Lucca by the Sea’da yediği yemeği sosyal medyada öve öve bitiremedi. Takipçilerine restoranı öneren Hilton, çıkışta mekân sahibi Cem Mirap’a da teşekkür etti. Hoş bir jest gerçekten...

Artık sadece şarkı söyleyecek

Eski eşler tatilde buluştu

Cem Boyner’in kızı Emine Boyner, 2021’de 9 yıllık evliliğini bitirdiği Ali Kürşat ile dostça görüşmeye devam ediyor. Ortak kızları sayesinde bağlarını sürdüren eski çift, geçtiğimiz günlerde ailecek bir tatil yaptı. Tatilde, Emine Boyner ve kız kardeşi Ayşe Boyner, anneleri Bilgün Dereli ile birlikteydi.

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Artık sadece şarkı söyleyecek

Ayşe Boyner’in moda markası Faraway’in elbiseleriyle poz veren anne ve kızlar, adeta modellik yaptı. Aile yemeğinde Boyner’lerin çocukluk arkadaşı Alihan Aloğlu da onlara katıldı.

Artık sadece şarkı söyleyecek

Bu samimi buluşma, eski eşlerin dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Artık sadece şarkı söyleyecek

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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