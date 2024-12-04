Arkas çiftinden tarihi bir yatırım

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2022 yılında dördüncü evliliğini Merve Arkas ile gerçekleştiren Lucien Arkas, yeni eşiyle birlikte turizm yatırımları için Monreve Group’u kurmuştu. Monreve Group’un ilk yurt dışı yatırımı olan Monreve Toscana, yaklaşık bin dönümlük bir arazide, 16’ncı yüzyıldan kalma tarihi bir villanın restorasyonu ile hayata geçirilecek.

Monreve Toscana, “Art and Wine Resort” konseptiyle, ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir şölen sunmayı hedefliyor. Bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla uyum içinde tasarlanan otel, 2025 yılında kapılarını misafirlerine açacak. Lucien Arkas ise projede ünlü mimar Mete Nisari ile iş birliği yaparak, Arezzo’daki bağlarda ürettikleri özel şarapları Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.

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Lucien ve Merve Arkas çiftinin ortak vizyonu ile tasarlanan Monreve Toscana, Toskana’nın eşsiz atmosferini sanat, doğa ve şarapla birleştirerek, misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Alışveriş şenliği buluşturdu

Aslı Özdemir organizasyonuyla düzenlenen ‘Christmas Wonderland’ önceki gün Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. Brands and More’un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, alışveriş ve söyleşileri bir araya getirerek ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Şenliği, aynı zamanda TOÇEV yararına anlamlı bir etkinliğe dönüştü. Ünlü isimlerin söyleşileriyle renklenen etkinlikte ünlü isimler söyleşiler de gerçekleştirdi.



Ebru Uygun - Aslı Özdemir - Derin Mermerci - Hande Yener - Shimmer Chen



Aslıhan Doğan Turan



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Dünya yıldızlarının tercihi Türk markası

Gigi Hadid, Paris Hilton, Jessica Alba gibi dünya yıldızlarından sonra şimdi de Kourtney Kardashian, Türk modasını yakın markajına aldı. Sosyal medyanın fenomen ismi, Nocturne markasına ait tasarımlarla Vogue dergisinde yer aldı.

Kourtney Kardashian, markanın deri tasarımıyla dergi için birbirinden etkileyici pozlar verirken, ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba da geçtiğimiz günlerde yine aynı markanın leopar eteğiyle bir davete katılarak, Türk modasının global başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Hem kırmızı halıda hem de dergi çekimlerinde tercih edilen bu tasarımlar, Türk modasının sınırları aşan etkisini vurguluyor.