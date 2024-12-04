×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağArkas çiftinden tarihi bir yatırım
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Arkas çiftinden tarihi bir yatırım

#Lucien Arkas#Merve Arkas#İtalya

Cemiyet ve iş dünyasının tanınan ismi Lucien Arkas’ın eşi Merve Arkas, eşinin köklerinden ilham alarak İtalya’nın Toskana bölgesindeki Arezzo’da önemli bir projeye imza atıyor.

Haberin Devamı

2022 yılında dördüncü evliliğini Merve Arkas ile gerçekleştiren Lucien Arkas, yeni eşiyle birlikte turizm yatırımları için Monreve Group’u kurmuştu. Monreve Group’un ilk yurt dışı yatırımı olan Monreve Toscana, yaklaşık bin dönümlük bir arazide, 16’ncı yüzyıldan kalma tarihi bir villanın restorasyonu ile hayata geçirilecek.

Arkas çiftinden tarihi bir yatırım

Monreve Toscana, “Art and Wine Resort” konseptiyle, ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir şölen sunmayı hedefliyor. Bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla uyum içinde tasarlanan otel, 2025 yılında kapılarını misafirlerine açacak. Lucien Arkas ise projede ünlü mimar Mete Nisari ile iş birliği yaparak, Arezzo’daki bağlarda ürettikleri özel şarapları Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

Arkas çiftinden tarihi bir yatırım

Lucien ve Merve Arkas çiftinin ortak vizyonu ile tasarlanan Monreve Toscana, Toskana’nın eşsiz atmosferini sanat, doğa ve şarapla birleştirerek, misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Arkas çiftinden tarihi bir yatırım

Alışveriş şenliği buluşturdu

Aslı Özdemir organizasyonuyla düzenlenen ‘Christmas Wonderland’ önceki gün Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. Brands and More’un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, alışveriş ve söyleşileri bir araya getirerek ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Şenliği, aynı zamanda TOÇEV yararına anlamlı bir etkinliğe dönüştü. Ünlü isimlerin söyleşileriyle renklenen etkinlikte ünlü isimler söyleşiler de gerçekleştirdi.

Arkas çiftinden tarihi bir yatırım
Ebru Uygun - Aslı Özdemir - Derin Mermerci - Hande Yener - Shimmer Chen
Arkas çiftinden tarihi bir yatırım
Aslıhan Doğan Turan
Arkas çiftinden tarihi bir yatırım

Haberin Devamı

Dünya yıldızlarının tercihi Türk markası

Gigi Hadid, Paris Hilton, Jessica Alba gibi dünya yıldızlarından sonra şimdi de Kourtney Kardashian, Türk modasını yakın markajına aldı. Sosyal medyanın fenomen ismi, Nocturne markasına ait tasarımlarla Vogue dergisinde yer aldı.

Arkas çiftinden tarihi bir yatırım

Kourtney Kardashian, markanın deri tasarımıyla dergi için birbirinden etkileyici pozlar verirken, ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba da geçtiğimiz günlerde yine aynı markanın leopar eteğiyle bir davete katılarak, Türk modasının global başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Hem kırmızı halıda hem de dergi çekimlerinde tercih edilen bu tasarımlar, Türk modasının sınırları aşan etkisini vurguluyor.

 

 

#Lucien Arkas#Merve Arkas#İtalya
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Halep’te neler oluyor... Hizbullah’tan İsrail’e kaçan kim

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Ev almak hayali bizim değil Avrupalının da hayali artık

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Sonuç takipte kararlılıktan gelir

 FUAT BOL
FUAT BOL

Yahya Kemal’i nemden kurtarın

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

ABK çetesine ceza verildi ‘FETÖVARİ kumpas’ın üzeri örtüldü

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER
TÜM YAZARLARIMIZ