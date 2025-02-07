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Mehmet Üstündağ
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Arda Turan’a büyük ilgi!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Arda Turan’ı futbolculuğundan bu yana hep yakından takip ettim. Sahadaki yeteneği, lider ruhu ve hırsı tartışılmazdı.

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Teknik direktörlük kariyerinde de aynı ivmeyi yakaladı bence; Eyüpspor’u başarıdan başarıya taşıyor. Şu an ligde 4’üncü sıradalar ve oynattığı futbol, takım ruhu ve kriz anlarını yönetme becerisiyle büyük bir alkışı hak ediyor.

Arda Turan’a büyük ilgi

Önceki gün Anadolu Grubu’nun zirvesinde yaptığı “Etkili Liderlik ve Takım Ruhu” konuşması da oldukça ilgi gördü. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte, futbolculuk döneminden teknik direktörlüğe uzanan yolculuğunu anlattı.

Arda Turan’a büyük ilgi

Ve sezon sonu yaklaşırken, kulislerde fısıltılar başladı... Büyük kulüplerin Arda Turan’la ilgilendiği konuşuluyor. Oyun bilgisi, futbolcularla kurduğu bağ ve motivasyon gücüyle, çok daha büyük sahnelere çıkması an meselesi gibi görünüyor. Açıkçası, bu başarıyı sürdürürse Süper Lig devlerinden birinin kapısını çalması hiç sürpriz olmaz!

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Göknur’dan 14 Şubat konseri

Arda Turan’a büyük ilgi

Sevilen sanatçı Göknur, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Gayrettepe Zorba’da sahne alacak. Greek ve Türkçe şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla sevenlerine müzik dolu bir gece yaşatacak olan Göknur, bitmeyen enerjisiyle aşk şarkıları da seslendirecek. Çiftlere unutulmaz bir Sevgililer Günü vadeden gecede, yalnızca Göknur’un muhteşem performansı değil, mekânın özel lezzetleri de konuşulacak.

Varlıbaş’tan sergi

Arda Turan’a büyük ilgi

EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, multidisipliner sanatçı Ergin Varlıbaş’ın “Hava Durumu: Sağanak Aşklı” adlı kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Burcu Ölmez küratörlüğünde hazırlanan sergi, 12 Şubat–15 Mart tarihleri arasında Ekavart Gallery’de ziyaret edilebilecek. Varlıbaş, aşkın bazen hafif bir esinti bazen de aniden bastıran bir sağanak gibi insanı saran doğasını, neon ışıklar ve farklı materyallerle sanatına yansıtıyor.

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Miami’de spor keyfi

Arda Turan’a büyük ilgi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Zeynep Yılmaz, sevgilisi Bülent Ciritçi ile Miami tatilinde de sporu aksatmıyor. Sabahları sahilde yürüyüş yaparak güne başlayan çift, mutluluk dolu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkilinin yolları, Zeynep Yılmaz’ın sahibi olduğu Thanx Mimarlık’ın, iş insanı Bülent Ciritçi’nin kafesinin tasarımını üstlenmesiyle kesişmişti. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri aşka dönüşen çift, 1 yıldır birlikte.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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