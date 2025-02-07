Arda Turan’a büyük ilgi!

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Teknik direktörlük kariyerinde de aynı ivmeyi yakaladı bence; Eyüpspor’u başarıdan başarıya taşıyor. Şu an ligde 4’üncü sıradalar ve oynattığı futbol, takım ruhu ve kriz anlarını yönetme becerisiyle büyük bir alkışı hak ediyor.





Önceki gün Anadolu Grubu’nun zirvesinde yaptığı “Etkili Liderlik ve Takım Ruhu” konuşması da oldukça ilgi gördü. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte, futbolculuk döneminden teknik direktörlüğe uzanan yolculuğunu anlattı.





Ve sezon sonu yaklaşırken, kulislerde fısıltılar başladı... Büyük kulüplerin Arda Turan’la ilgilendiği konuşuluyor. Oyun bilgisi, futbolcularla kurduğu bağ ve motivasyon gücüyle, çok daha büyük sahnelere çıkması an meselesi gibi görünüyor. Açıkçası, bu başarıyı sürdürürse Süper Lig devlerinden birinin kapısını çalması hiç sürpriz olmaz!

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Göknur’dan 14 Şubat konseri





Sevilen sanatçı Göknur, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Gayrettepe Zorba’da sahne alacak. Greek ve Türkçe şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla sevenlerine müzik dolu bir gece yaşatacak olan Göknur, bitmeyen enerjisiyle aşk şarkıları da seslendirecek. Çiftlere unutulmaz bir Sevgililer Günü vadeden gecede, yalnızca Göknur’un muhteşem performansı değil, mekânın özel lezzetleri de konuşulacak.

Varlıbaş’tan sergi





EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, multidisipliner sanatçı Ergin Varlıbaş’ın “Hava Durumu: Sağanak Aşklı” adlı kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Burcu Ölmez küratörlüğünde hazırlanan sergi, 12 Şubat–15 Mart tarihleri arasında Ekavart Gallery’de ziyaret edilebilecek. Varlıbaş, aşkın bazen hafif bir esinti bazen de aniden bastıran bir sağanak gibi insanı saran doğasını, neon ışıklar ve farklı materyallerle sanatına yansıtıyor.

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Miami’de spor keyfi





Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Zeynep Yılmaz, sevgilisi Bülent Ciritçi ile Miami tatilinde de sporu aksatmıyor. Sabahları sahilde yürüyüş yaparak güne başlayan çift, mutluluk dolu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkilinin yolları, Zeynep Yılmaz’ın sahibi olduğu Thanx Mimarlık’ın, iş insanı Bülent Ciritçi’nin kafesinin tasarımını üstlenmesiyle kesişmişti. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri aşka dönüşen çift, 1 yıldır birlikte.