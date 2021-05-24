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Haberler>Yazarlar>Mehmet Üstündağ>Aras da “küçük ev” modasına uydu
Geri Mehmet Üstündağ Aras da “küçük ev” modasına uydu
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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

Yazarın tüm yazıları

Aras da “küçük ev” modasına uydu

24 Mayıs 2021

Tüm dünyada yükselişte olan yürüyen küçük evlere ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de kayıtsız kalamadı. 300 bin liralık bir “tiny house” yaptıran oyuncu, evini Seferihisar’da aldığı araziye kondurdu.

ABD’de 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirmişti. Ömür boyu ev kredisi ödememek için küçük evlere yatırım yapan halk, böylece “tiny house” akımını başlatmıştı. Çoğu kez tekerlek üzerinde kurulu olan bu küçük evler, pandemiyle birlikte şehirden doğaya kaçmak isteyenler sayesinde dünyada moda oldu!

Aras da “küçük ev” modasına uydu

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin de bu akıma kayıtsız kalamadığını öğrendim.

İzmir-Seferihisar’da bir arazi satın alan İynemli, buraya büyük bir villa yaptırmak yerine kendine yürüyen bir ev almış.

Tekerlekler üzerindeki evini arzu ettiği gibi dekore ettiren ünlü oyuncunun bu merakı için 300 bin lira harcadığını duydum.

Dizi çekimleri biter bitmez kız arkadaşı oyuncu Bige Önal’la birlikte Seferihisar’a gidecek olan İynemli, yaz boyunca “tiny house”unun tadını çıkaracak.

Aras da “küçük ev” modasına uydu

Çarşamba akşamı nişan var

Şubat ayında söz kesen Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ, çarşamba günü nişan yapacak. 18 Eylül’de nikâh masasına oturmaya hazırlanan çift, öncesinde geleneklere uyarak küçük bir nişan partisi organize ediyor. Yurtdışındaki arkadaşlarını da nişan için Türkiye’ye çağıran çift, misafirlerini Pırıl Çetindoğan’ın ailesinin sahibi olduğu Pera Palace Hotel’de ağırlayacak. Nişan partisi de yine kız tarafının evinde, Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan’ın yalısında yapılacak.
Çiftin evlendikten sonra Etiler’deki Maya Residences’da oturacaklarını da öğrendim. Geçen hafta lüks siteden ev alan Gökhan Kokuludağ, hemen eve mimar sokarak tadilata başladı.
Evi baştan aşağı yeniden yaptıracak olan çift, büyük tadilat öncesi komşularına jest yaptı. Ev ev dolaşarak komşularına birer paket çikolata dağıtan ve şimdiden gürültü için özür dileyerek anlayış isteyen çiftin bu davranışı site sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

Aras da “küçük ev” modasına uydu

 

Pamir bebeğe baby shower partisi

Futbol dünyasının ünlü ismi Vedat İnceefe ve tasarımcı eşi Esra İnceefe’nin ikinci kez anne-baba olmak için gün saydığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız...

Aras da “küçük ev” modasına uydu

Önceki gün Pamir bebek için baby shower partisi yapıldı.

Esra İnceefe’nin yakın dostu Öznur Yakın’ın ev sahipliği yaptığı partiye Serra Karadeniz, Elçin Ateş, Ebru Erberdi ve Göknur Karadağ da katıldı.

Aras da “küçük ev” modasına uydu

29 Haziran’da doğum yapmaya hazırlanan Esra İnceefe, dostlarının bu jesti karşısında büyük mutluluk yaşadı. Bu arada 7 yaşındaki Emir de kardeşine kavuşmak için gün sayıyormuş. Şimdiden aileyi tebrik ediyor, Pamir bebeği sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.

Aras da “küçük ev” modasına uydu

Misafirlerini bekliyor

Bir Alaçatı klasiği haline gelen Limon Köyiçi, beşinci yılında misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor. Mekanın kurucu ortaklarından Yasin Becek’le konuştum. “Hepimiz için zor geçen bir sürecin içindeyiz. Artık biraz daha rahatlamak, eski alışkanlıklarımıza tedbiri elden bırakmadan dönmek istiyoruz” dedi ve şunları ekledi:
“Limon Köyiçi’nde aldığımız önlemlerle misafirlerimize üst düzey bir konfor ve hijyen sunarken dünya mutfağının en seçkin reçetelerini hazırlıyor, yerel tatlarla menümüzü zenginleştiriyoruz. DJ Yiğit Özdemir de özel seçkileriyle konuklarımıza keyifli bir ortam sunuyor.”

Aras da “küçük ev” modasına uydu
 

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Karavancı oluyorlar

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

21 Mayıs 2021
Oyuncu çift Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, bu yaz tatili için farklı bir program yaptı! Çift, 7 yaşındaki oğulları Can ile birlikte bu kez karavan tatili yapacak.

Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, örnek aile yaşantılarıyla da halkın gözdesi. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, örnek aile yaşantılarıyla da halkın gözdesi. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. 7 yaşındaki oğulları Can ile birlikte seyahat etmeyi çok seven ikili, pandemi nedeniyle bu tutkularına ara vermek zorunda kalmıştı. Kasabalı, TRT Belgesel kanalı için çektiği “Şehirden Uzakta” isimli programı için yıl boyunca Anadolu’yu köy köy gezerken, Sedef Avcı oğlu Can ile birlikte İstanbul’da kalmıştı. Çift, şimdi bugünlerin acısını çıkartmak için güzel bir tatil planladı!Pandemi nedeniyle kalabalık yerlere gitmek istemeyen çift, bir karavan kiralayıp, yola çıkacak. Belirli bir rota izlemek yerinde keyiflerine göre hareket edecek olan aile, bu macera dolu yolculuğa çıkmayı iple çekiyor.

Cunda aşıkları

Cemiyetin ünlü ismi Uğur Güven, sekiz aydır birlikte olduğu Brezilyalı model Carla Araujo ile Cunda’da tatil yapıyor. Ülkesinde hem tanınmış bir model hem de seyahat blogu yazarı olan Araujo, bir süredir Türkiye’den bildiriyor! İstanbul’dan paylaşımlar yapan model, şimdi takipçilerine Cunda’yı tanıtıyor. Havaların ısınmasıyla Uğur Güven’in Cunda’daki evinde soluğu alan çift, tüm yazı burada geçirmeyi planlıyor.

Kendi markasını kurdu

Işın Karaca, pandemi döneminde kızı ve erkek arkadaşı Can Yapıcıoğlu ile yerleştiği Urla’da müzik üretmeye devam ederken, diğer taraftan sürpriz projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

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Milli Takım’ın şarkısı hazır

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

19 Mayıs 2021
Mustafa Sandal’ın Milli Takım’ın Euro 2020 şampiyonası için yazdığı şarkı hazır! Dostluk ve kardeşlik temalı şarkının klibi ise önümüzdeki günlerde çekilecek. Şarkının klibinde 11 ünlü sanatçının yer alması planlanıyor.

2002 yılındaki Dünya Şampiyonası’nda Milli Takıma “Pazara Kadar” şarkısıyla uğurlu gelen Mustafa Sandal, bu kez yepyeni bir şarkı bestelendi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in çağrısıyla Euro 2020 için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, “2002’de hocama ve Milli Takım’a uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra Avrupa Şampiyonası’nda! Şenol Hocam’a ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim” demişti.



Sandal, Euro 2020 şampiyonası için yazdığı şarkıyı sonunda bitirdi. Yapılan gizlilik anlaşması gereği sadece federasyonun yetki verdiği birkaç kişi ve Şenol Güneş tarafından dinlenen dostluk ve kardeşlik temalı şarkıya önümüzdeki günlerde bol sürprizli bir klip çekilecek. Klipte 11 ünlü sanatçı yer alacak ve şarkıyı seslendirecek. Klibin de hazırlanmasının ardından şarkı UEFA’ya gönderilecek.
Euro 2020, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçı ise 11 Haziran gecesi Türkiye-İtalya arasında oynanacak.

Kararın ayrıntıları ortaya çıktı

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Uskumruköy’ün yeni sakinleri

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

17 Mayıs 2021
İstanbul’un Karadeniz tarafındaki en uç köylerinden olan Uskumruköy’ün iki yeni sakini var! Genç oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya karar vererek bu şirin köye yerleşti.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya başladı. Kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul’un en uzak noktasını, Uskumruköy’ü tercih etti!



Şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış. Şehrin kalabalığından uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ikili, arzu ettikleri hayatı Uskumruköy’de bulmuş! Ben de güle güle oturmalarını diliyorum...

Yeni veliaht yolda!

Gürsoy Şirketler Grubu’na yeni bir veliaht geliyor!

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Milyonluk anlaşma

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

14 Mayıs 2021
Alina Boz, yeni reklam kampanyasıyla ekranlarda. Güzel oyuncu, 1 milyon liraya Duru’nun yeni yüzü oldu.

“Paramparça” dizisiyle yıldızı parlayan Alina Boz, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Yeni dizisi “Maraşlı”da Burak Deniz’le iyi bir ikili olan genç oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor. Birçok markadan teklif alan Boz, sonunda gönlüne göre bir anlaşmaya imza atmış.
Duru markasının yeni yüzü olan güzel oyuncu, duyduğuma göre bu anlaşma için 1 milyon TL almış. Çekimleri geçtiğimiz hafta Bursa’da yapılan reklam filmi, önceki gün yayına girdi. Yaz boyunca Duru’nun kampanyası için farklı reklam filmleriyle ekranlara gelecek olan Alina Boz’u ben de tebrik ediyorum…

Şimdi oteli de var!

Alaçatı’nın simge yerlerinden Limoni, yeni sezona yeniliklerle girdi!

Hacımemiş Mahallesi’nde 20 yıldır önce dondurması, sonra da restoranıyla büyük ilgi gören Limoni, bu yaz otelini de açtı. Anıl Karadan’ın işletmeciliğini üstlendiği Alaçatı Limoni Hotel, misafirleriyle buluşmak için sabırsızlanıyor. Bölgeye özgü sempatik dekorasyonu, yüzme havuzu ve nezih hizmetiyle evlerde sıkıldığımız bugünlerden sonra küçük kaçamaklar için bir vaha olacak.

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Sabancı’nın hız tutkusu

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

12 Mayıs 2021
Genç iş insanı İlhan Sabancı, bu yaz Ege’de 2 milyon Euro’ya aldığı yeni motoryatıyla turlayacak! Miami’den getirttiği Otam sürat teknesi, sıra dışı dizaynıyla dikkat çekiyor.

Lüks İtalyan yat markası Otam’ın Millenium 58 Hardtop modelini tercih eden İlhan Sabancı, aylar önce sipariş ettiği motoryatına kavuştu.
Miami’den getirttiği yatına 2 milyon Euro ödeyen Sabancı, denize inmek için sabırsızlanıyor.



Ünlü tasarımcı Cristiano Gatto tarafından tasarlanan yat, koyu gri gövdesi ve cam kabinli tavanıyla dikkat çekiyor.
Yüksek kalitesi ve süratiyle göze çapan tasarım, denizcilik faaliyeti gösteren Yasa Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı’nın geniş tekne koleksiyonuna çok yakışacak. İyi günlerde kullanması dileğiyle...

77. yaşa çok özel hediye

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Kendi yazdığı komedide oynayacak

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

10 Mayıs 2021
Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, komedi senaryosu yazmaya başladı. Yapımcı Fatih Aksoy’dan olumlu yanıt alan Ece, tıpkı Gülse Birsel ve Gupse Özay gibi kendi komedisini yazan oyuncular kervanına katılacak.

Başarılı oyuncu Eda Ece; Gülse Birsel ve Gupse Özay’ın izinden gidiyor! Bir komedi dizisi yazan Eda Ece’nin en büyük hayali, kendi yazdığı komediyle ekranlarda olmak. Yıllar önce Londra’dayken yazmaya başladığı senaryosuna uzun soluklu dizi projesi nedeniyle ara veren güzel oyuncu, şimdilerde yeniden yazmaya başlamış.
Yapımcı Fatih Aksoy ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt’a yazdıklarını gösteren ve onay alan Eda Ece, tatil sonrası bir aksilik çıkmazsa yeni dizisinin çalışmalarına başlayacak.
Senaryo yazmayı çok seven Ece, yazdıklarının çevresi tarafından beğenilmesinden ötürü çok mutlu. Ancak ekran önünden tamamen kamera arkasına geçmeyi ise şimdilik düşünmüyor. Öncelikle “oyuncu” olduğunu da her fırsatta
vurguluyor.

Gündoğan’dan Yalıkavak’a geçiyor

Cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, Gündoğan’ın sırtlarında bulunan yazlığını sattı, onun yerine Yalıkavak’ın popüler projelerinden Seba Taş Evleri’nden yeni bir ev aldı. Taş Evler projesi, Yalıkavak’ın en güzel yerinde konumlanıyor. Şimdiden çok sayıda Bodrum tutkunu ünlü isim buradan ev aldı bile.

Müstakil havuzlu ve beş odalı villayı 1 milyon dolara alan Burcu Şendir’in, haziran ayında teslim edilecek yeni evinin iç dekorasyonu için harıl harıl hazırlık yaptığını öğrendim. Güzel günlerde oturması dileğiyle...

Evde oyun keyfi

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Taşınmak için gün sayıyorlar

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

7 Mayıs 2021
Fenerbahçeli yıldız futbolcu Ozan Tufan’ın evleneceğini ilk benden duymuştunuz. Çiftin nerede oturacağı da belli oldu! Tufan çifti, 12 milyon liraya “Acarkentli” oldu.

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Ozan Tufan’ın kız isteyeceğini de evleneceğini de ilk benden duymuştunuz. Genç çiftin nerede oturacaklarını da yine ben yazayım...



31 Mart’ta 2 yıllık sevgilisi Rojin Tufan ile Çırağan Sarayı’nda yapılan bir törenle nikâh masasına oturan Ozan Tufan, birçok takım arkadaşı gibi eşiyle yaşamak için Acarkent’i tercih etti.
12 milyon TL’ye Acarkent’ten villa alan yıldız futbolcu, tadilat işleri uzayınca evlenir evlenmez yeni evine geçememiş. Evi baştan sona kendi zevklerine göre dekore eden çift, yuvalarına taşınmak için gün sayıyor. Dekorasyon işleriyle ise Rojin Tufan bizzat ilgileniyor.

Hasret gideriyorlar

Vatani görevini tamamlayan İbrahim Barut, ailesiyle hasret gideriyor. Eve dönmenin mutluluğunu yaşayan Barut, önceki gün babası, Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ile birlikte spor yaptı. Kısa dönem askerliğini İstanbul Maltepe’de yapan İbrahim Bey’i, birliğine de babası Nezih Barut bizzat teslim etmişti. Ben de vatan borcunu ödeyen İbrahim Barut’u tebrik ederim.

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Aradığını Bursa’da buldu

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

3 Mayıs 2021
Burak Özçivit, eski Ferrari’sini verip yerine yenisini aldı! 2008 model temiz bir araç için Bursa’ya giden Özçivit, lüks garajının yeni üyesi için 2 milyon 200 bin TL ödedi.

Ekranın sevilen oyuncularından Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü.
Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor.
Garajında birden çok lüks otomobil ve motosiklet olan oyuncuyu geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile birlikte yeni bir Ferrari’de görünce merak edip araştırdım.



Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit’in altında bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 vardı. Meğer oyuncu, geçen ay değiştirmiş aracını.
2000 model Modena’sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç almış.

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Yazlık evi beach club oldu

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

30 Nisan 2021
Geçtiğimiz aralık ayında İstanbul’daki oteli Les Ottomans’ı icra yoluyla elden çıkaran cemiyetin ünlü ismi Ahu Aysal, Bodrum’daki yazlığını da sattı. Gündoğan’daki muhteşem ev, beach club’a dönüştü.

Renkli kişiliğiyle cemiyetin en sevilen isimlerinden olan Ahu Aysal, Les Ottomans’ın ardından Bodrum’daki yazlığını da sattı! Gündoğan’daki dillere destan evinde, bugüne kadar yerli ve yabancı birçok ünlü ismi ağırlayan Aysal, şirketlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu mülkünü de elden çıkarmak zorunda kaldı.

2006 yılından beri sahibi olduğu Les Ottomans’ı, 430 milyon liralık alacağına mahsuben Akbank’a devreden Ahu Aysal, bu satışın ardından çok üzülmüş, “Orası benim çocuğum gibiydi, bir ayağım toprak altında kaldı diyebilirim ama geriye de bakamayız” demişti.

Gündoğan’daki ev, geniş bir arazi içinde, denize sıfır olarak konumlanıyor ve iskelesiyle de teknelerin yanaşması için oldukça elverişli. Yaz aylarını burada iki kızı, damatları ve torunlarıyla geçiren Ahu Aysal, misafirperverliğiyle biliniyor ve cemiyetten yakın dostlarını sık sık evinde ağırlıyordu. Bu muhteşem ev, şimdi bu yaz Dozo Beach Club & Restaurant olarak işletilecek, önümüzdeki yıl ise 25 odalı butik otel olarak hayatına devam edecek.

İlk kez parfüm tasarladı

Ünü dünyaya yayılan modacılarımızdan Zeynep Kartal, güzel bir işbirliğine imza atmış. Bugüne kadar moda dünyası için tasarım yapan Kartal, ilk kez kozmetik sektörüne yönelik bir ürün yaratarak, kendi adını taşıyan bir parfüm çıkarmış. “Duyuları etkileyen her şey benim için çok önemli” diyen ünlü tasarımcı, parfümün formülünde Türk gülünün esintisini de kullanmış. Kartal, “Rose & Caramel by Zeynep Kartal” isimli parfümün reklam çekimlerini ise Maldivler’in muhteşem doğasında gerçekleştirmiş.

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Şimdi tam Çeşmeli oldu!

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

28 Nisan 2021
Burcu Esmersoy çok sevdiği Çeşme’den ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Port Alaçatı’dan ev alan güzel sunucu, şu sıralar yeni evinin dekorasyon işleriyle haşır neşir...

Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy’un en sevdiği yerlerin başında Çeşme geliyor. Yıllardır yaz tatillerini burada geçiren Esmersoy, sonunda Alaçatı’dan ev alarak hayaline kavuştu! Birikimiyle gözde tatil beldesinin nezih sitesi Port Alaçatı’dan yazlık ev alan ünlü sunucu, yeni evine yerleşmek için gün sayıyor.



Evinin dekorasyon işlerini ise ünlü mimar ve aynı zamanda yakın arkadaşı Mehmet Yücebaşoğlu’na emanet etti. Büyük bir heyecanla Yücebaşoğlu’nun projeyi tamamlamasını bekleyen Esmersoy, çok yakında evine taşınarak tüm yazı Alaçatı’da geçirecek. Ben de yeni evinde güle güle oturmasını temenni ediyorum.

7 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Cemiyetin ünlü çifti Burcu Anık ve Emre Ziyal, 7 yıllık evliliklerine nokta koydu. İki çocuk sahibi olan çift, 22 Nisan’da Kartal Adliyesi’nde yapılan duruşmayla boşandı. 15 dakika süren davada dostça yollarını ayıran Anık ve Ziyal, 5 ve 3 yaşındaki kızları için ortak velayet aldı. Evliliklerini yürütemeyen ikili, çocukları için dost kalmayı tercih etti.

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Şeyma için Miami’den ev aldı!

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

26 Nisan 2021
Mısırlı milyarder sevgilisi, jestleriyle Şeyma Subaşı’nın ayaklarını yerden kesmeye devam ediyor. Mohammed Alsaloussi, Subaşı’na bu kez de Miami’de rahat etsin diye 3.5 milyon dolarlık ev aldı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bir kez daha sevgilisinin rahatı için kesenin ağzını açtı. Miami’yi çok seven ve yılın büyük bölümünü orada geçiren Şeyma Subaşı için 3.5 milyon dolar değerinde ev alan Alsaloussi, cömert hediyeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.



DEKORASYONU YENİLİYOR
4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa, Miami’nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı’nda yer alıyor. Kızı Melisa ile eve yerleşen Şeyma Subaşı’nın şimdilerde evi kendi zevkine göre dekore ettirdiğini öğrendim. Sevgilisi tarafından “Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Seni çok seviyorum Meedo! ‘Harika bir adam nasıl olmalı’ diye bir kitap yazmalısın” şeklinde övülen Mohammed Alsaloussi, bu jestiyle yine dillere düşecek.

Düğün de kız evinde

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü çifti Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan’ın kızları Pırıl Çetindoğan, şubat ayında Gökhan Kokuludağ ile nişanlanmıştı.

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Özge Gürel İtalya yolcusu

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

23 Nisan 2021
İtalya’da hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan güzel oyuncu Özge Gürel, aldığı teklifler hakkında görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Roma’ya uçacak.

Oynadığı “Bay Yanlış” dizisiyle İtalya’da büyük beğeni kazanan genç oyuncu Özge Gürel, İtalyan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İtalya’dan hem dizi hem de reklam teklifi alan Gürel, önümüzdeki günlerde Roma’ya uçacak. Dört farklı proje için görüşmeler yapacak olan güzel oyuncu, anlaşmalar sağlandığı takdirde çekimler için yaz aylarında yeniden İtalya’ya gidecek.




BOL BOL SENARYO OKUYOR

Bu arada güzel oyuncuya Türkiye’den de çok sayıda teklif geldiğini duydum. Sekiz farklı reklam, dizi ve film projesi için görüşmeler yapan Özge Gürel, şu sıralar harıl harıl senaryo okuyormuş. Aldığım duyumlara göre güzel oyuncu, çok yakında içine sinen bir projeyle ekranlara dönecekmiş.

Sağlıklı beslenmeyi eve getiriyorlar

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Kendisini ödüllendirdi

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

21 Nisan 2021
Üst üste üç büyük markayla anlaşma imzalayan ve yeni dizisinin çekimlerini tamamlayan Afra Saraçoğlu, kendisini 650 bin liralık bir otomobille ödüllendirdi.

Yaz boyunca Afra Saraçoğlu rüzgarı esecek! Son yılların yükselen yıldızlarından olan ünlü oyuncu, yaz sezonu için üç büyük markayla anlaşma imzalayarak, onların reklam yüzleri oldu.

Çağan Irmak’ın yönettiği yeni dizisiyle de yakında ekranla buluşacak olan Saraçoğlu, kendine güzel bir hediye aldı!

HAYALİNDEKİ OTOMOBİL

23 yaşındaki güzel oyuncu, kendini ödüllendirmek için 650 bin liralık bir BMW X1    satın aldı.

Kazandığı paralarla hayalindeki otomobile kavuşan Afra Saraçoğlu’nu her an sokaklarda yeni oyuncağıyla tur atarken görebiliriz! İyi günlerde kullanması dileğiyle...

Bozcaada’ya çağırıyor

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Lüks mağaza zinciri Türkiye’den çekildi

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

19 Nisan 2021
Demet Sabancı Çetindoğan’ın sahibi olduğu Demsa Group bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz perakende devi Harvey Nichols, sessiz sedasız Türkiye’den gitti.

İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye’den çekilme kararı aldı. 2006 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası çok katlı lüks mağazası olarak Kanyon AVM’de kapılarını açan marka, 2009’da Demet Sabancı Çetindoğan’ın patronu olduğu Demsa Group’un bünyesine katılmıştı.



Sessiz sedasız Türkiye’den çekilen Harvey Nichols’ın Kanyon’daki yerine Demsa’nin kendi mağazası Brandroom geldi. Harvey Nichols Kanyon’da üç kata yayılırken, bir katı geri veren Demsa, Brandroom’la sadece iki kat kiralamış.
250’den fazla lüks markaya ev sahipliği yapan Brandroom, Demsa’nın Türkiye’ye getirdiği markaları aynı çatı altında alışveriş tutkunlarıyla buluşturmasıyla biliniyor.

Demet Sabancı Çetindoğan

O şimdi golfte usta!

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Deli Kasap’ın yeni restoranına Türk dokunuşu

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

16 Nisan 2021
İtalyan et uzmanı Dario Cecchini’nin Bodrum’a açacağı restoranı “Atelier di Carne”nin mimari tasarımı ve uygulaması, Zeynep Yılmaz’ın patronu olduğu Thanx Mimarlık tarafından yapılıyor.

Dünyaca ünlü Toscanalı iş insanı, “Deli Kasap” olarak da bilinen İtalyan et uzmanı Dario Cecchini’nin Nassau, Dubai, New York ve Miami’nin ardından açmayı planladığı yeni restoranı, mayıs ayında Bodrum Mandarin Oriental Hotel’in içinde hizmete giriyor.

“Atelier di Carne” adlı et restoranının mimari tasarımı ve uygulaması, Mandarin Oriental’de ev sahibi olan ve pek çok başarılı projeye imza atan Zeynep Yılmaz’ın kurucusu olduğu Thanx Mimarlık tarafından gerçekleştiriliyor.

Atelier di Carne’nin Amerika’daki mekanlarının tasarımını üstlenen ünlü mimar Stephane Dupoux’nun “Sofistike bir aşçılık, kusursuz hizmet ve unutulmaz yemek deneyimiyle birlikte estetik açıdan yüksek ve dikkat çekici tarza sahip” diyerek övgüyle bahsettiği restoranın mekan tasarımının, en az menüsü kadar ilgi çekeceği düşünülüyor.

Zeynep Yılmaz mekan tasarımında, toprak, su, ateş ve hava elementlerinin hakim olduğu dokuları, renkleri ve yoğunlukları yansıtmış.

3 RESTORAN DAHA AÇACAK

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O şimdi küçük esnaf

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

14 Nisan 2021
Fenerbahçe’deki teknik direktörlük macerası biten Erol Bulut ticarete atıldı. O artık kasap! Ortağı da tanıdık: Volkan Demirel...

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’de teknik direktör olarak sezon sonunu göremeyen Erol Bulut sektör değiştirdi.

Bulut, Fenerbahçe’de yardımcılığını yapan Volkan Demirel’le birlikte Acarkent’te kasap dükkanı açtı. “Bir Kasap” ismiyle hizmet veren dükkanın restoran bölümü yok.



Ancak et tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler mevcut. Özellikle Amerikan usulü “T’bone steak”ler hazırlayan dükkanın şimdiden hatırı sayılır bir müşteri kitlesi oluşmuş durumda...

Covid korkuttu Alaçatı’ya indiler

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Nejat bebek dünyaya geldi

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

12 Nisan 2021
Esra Eczacıbaşı-Murat Coşkun çiftinin oğulları dünyaya geldi. Çift, dedeleri Nejat Eczacıbaşı ve Nejat Halulu’ya ithafen oğullarına “Nejat Kaya” ismini verdi.

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, ikinci torunlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.
Eczacıbaşı çiftinin 2018 yılında Paladin Yatırım’ın kurucu ortağı Murat Coşkun’la nikâh masasına oturan kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, geçtiğimiz hafta anne oldu. Çift, oğullarına “Nejat Kaya” ismini verdi.
Oğullarına “Kaya” diye seslenecek olan çift, aile büyüklerini onurlandırmak için “Nejat” ismini de başına koydu. Esra Eczacıbaşı Coşkun’un dedesi, Türkiye’deki ilaç sanayisinin kurucusu Nejat Eczacıbaşı hepimizin malumu... Meğer Murat Coşkun’un dedesinin adı da “Nejat”mış. O dede ise İzmir’in önde gelen isimlerinden, 2008 yılında vefat eden Tariş’in eski genel müdürü Nejat Halulu.


Esra Eczacıbaşı-Murat Coşkun, Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesine büyük katkısı olan “Nejat Dedeler”e vefalarını bu şekilde göstermiş, çok da güzel yapmışlar.

 

Dört katlı showroom

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İşte yılın düğünü

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

9 Nisan 2021
Büyük merakla beklenen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı düğününün detayları belli oldu! Pandemi nedeniyle bir aksilik olmazsa çift, 26 Ağustos’ta nikâh masasına oturacak.

Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihini ilk benden duyun!
Cemiyetin büyük merakla beklediği düğünle ilgili detaylara ulaştım. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, pandemi nedeniyle bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos’ta nikâh masasına oturacak.
Düğün hazırlıkları büyük gizlilik içinde yürütülüyor.



Çok fazla detay belli değil, ancak düğünün nerede olacağı konusundaki merakları da gidereyim. Covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemeyen çift Arzu-Ömer Sabancı’nın Kanlıca’daki muhteşem yalısında birbirlerine “evet” diyecek!
3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde nişanlanmıştı.

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