Aradığını Bursa’da buldu

Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy’un en sevdiği yerlerin başında Çeşme geliyor. Yıllardır yaz tatillerini burada geçiren Esmersoy, sonunda Alaçatı’dan ev alarak hayaline kavuştu! Birikimiyle gözde tatil beldesinin nezih sitesi Port Alaçatı’dan yazlık ev alan ünlü sunucu, yeni evine yerleşmek için gün sayıyor.
Evinin dekorasyon işlerini ise ünlü mimar ve aynı zamanda yakın arkadaşı Mehmet Yücebaşoğlu’na emanet etti. Büyük bir heyecanla Yücebaşoğlu’nun projeyi tamamlamasını bekleyen Esmersoy, çok yakında evine taşınarak tüm yazı Alaçatı’da geçirecek. Ben de yeni evinde güle güle oturmasını temenni ediyorum.
7 yıllık evlilik 15 dakikada bitti
Cemiyetin ünlü çifti Burcu Anık ve Emre Ziyal, 7 yıllık evliliklerine nokta koydu. İki çocuk sahibi olan çift, 22 Nisan’da Kartal Adliyesi’nde yapılan duruşmayla boşandı. 15 dakika süren davada dostça yollarını ayıran Anık ve Ziyal, 5 ve 3 yaşındaki kızları için ortak velayet aldı. Evliliklerini yürütemeyen ikili, çocukları için dost kalmayı tercih etti.
Oynadığı “Bay Yanlış” dizisiyle İtalya’da büyük beğeni kazanan genç oyuncu Özge Gürel, İtalyan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İtalya’dan hem dizi hem de reklam teklifi alan Gürel, önümüzdeki günlerde Roma’ya uçacak. Dört farklı proje için görüşmeler yapacak olan güzel oyuncu, anlaşmalar sağlandığı takdirde çekimler için yaz aylarında yeniden İtalya’ya gidecek.
BOL BOL SENARYO OKUYOR
Bu arada güzel oyuncuya Türkiye’den de çok sayıda teklif geldiğini duydum. Sekiz farklı reklam, dizi ve film projesi için görüşmeler yapan Özge Gürel, şu sıralar harıl harıl senaryo okuyormuş. Aldığım duyumlara göre güzel oyuncu, çok yakında içine sinen bir projeyle ekranlara dönecekmiş.
Sağlıklı beslenmeyi eve getiriyorlar
Yaz boyunca Afra Saraçoğlu rüzgarı esecek! Son yılların yükselen yıldızlarından olan ünlü oyuncu, yaz sezonu için üç büyük markayla anlaşma imzalayarak, onların reklam yüzleri oldu.
Çağan Irmak’ın yönettiği yeni dizisiyle de yakında ekranla buluşacak olan Saraçoğlu, kendine güzel bir hediye aldı!
HAYALİNDEKİ OTOMOBİL
23 yaşındaki güzel oyuncu, kendini ödüllendirmek için 650 bin liralık bir BMW X1 satın aldı.
Kazandığı paralarla hayalindeki otomobile kavuşan Afra Saraçoğlu’nu her an sokaklarda yeni oyuncağıyla tur atarken görebiliriz! İyi günlerde kullanması dileğiyle...
Bozcaada’ya çağırıyor
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye’den çekilme kararı aldı. 2006 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası çok katlı lüks mağazası olarak Kanyon AVM’de kapılarını açan marka, 2009’da Demet Sabancı Çetindoğan’ın patronu olduğu Demsa Group’un bünyesine katılmıştı.
Sessiz sedasız Türkiye’den çekilen Harvey Nichols’ın Kanyon’daki yerine Demsa’nin kendi mağazası Brandroom geldi. Harvey Nichols Kanyon’da üç kata yayılırken, bir katı geri veren Demsa, Brandroom’la sadece iki kat kiralamış.
250’den fazla lüks markaya ev sahipliği yapan Brandroom, Demsa’nın Türkiye’ye getirdiği markaları aynı çatı altında alışveriş tutkunlarıyla buluşturmasıyla biliniyor.
Demet Sabancı Çetindoğan
O şimdi golfte usta!
Dünyaca ünlü Toscanalı iş insanı, “Deli Kasap” olarak da bilinen İtalyan et uzmanı Dario Cecchini’nin Nassau, Dubai, New York ve Miami’nin ardından açmayı planladığı yeni restoranı, mayıs ayında Bodrum Mandarin Oriental Hotel’in içinde hizmete giriyor.
“Atelier di Carne” adlı et restoranının mimari tasarımı ve uygulaması, Mandarin Oriental’de ev sahibi olan ve pek çok başarılı projeye imza atan Zeynep Yılmaz’ın kurucusu olduğu Thanx Mimarlık tarafından gerçekleştiriliyor.
Atelier di Carne’nin Amerika’daki mekanlarının tasarımını üstlenen ünlü mimar Stephane Dupoux’nun “Sofistike bir aşçılık, kusursuz hizmet ve unutulmaz yemek deneyimiyle birlikte estetik açıdan yüksek ve dikkat çekici tarza sahip” diyerek övgüyle bahsettiği restoranın mekan tasarımının, en az menüsü kadar ilgi çekeceği düşünülüyor.
Zeynep Yılmaz mekan tasarımında, toprak, su, ateş ve hava elementlerinin hakim olduğu dokuları, renkleri ve yoğunlukları yansıtmış.
3 RESTORAN DAHA AÇACAK
Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’de teknik direktör olarak sezon sonunu göremeyen Erol Bulut sektör değiştirdi.
Bulut, Fenerbahçe’de yardımcılığını yapan Volkan Demirel’le birlikte Acarkent’te kasap dükkanı açtı. “Bir Kasap” ismiyle hizmet veren dükkanın restoran bölümü yok.
Ancak et tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler mevcut. Özellikle Amerikan usulü “T’bone steak”ler hazırlayan dükkanın şimdiden hatırı sayılır bir müşteri kitlesi oluşmuş durumda...
Covid korkuttu Alaçatı’ya indiler
Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, ikinci torunlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.
Eczacıbaşı çiftinin 2018 yılında Paladin Yatırım’ın kurucu ortağı Murat Coşkun’la nikâh masasına oturan kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, geçtiğimiz hafta anne oldu. Çift, oğullarına “Nejat Kaya” ismini verdi.
Oğullarına “Kaya” diye seslenecek olan çift, aile büyüklerini onurlandırmak için “Nejat” ismini de başına koydu. Esra Eczacıbaşı Coşkun’un dedesi, Türkiye’deki ilaç sanayisinin kurucusu Nejat Eczacıbaşı hepimizin malumu... Meğer Murat Coşkun’un dedesinin adı da “Nejat”mış. O dede ise İzmir’in önde gelen isimlerinden, 2008 yılında vefat eden Tariş’in eski genel müdürü Nejat Halulu.
Esra Eczacıbaşı-Murat Coşkun, Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesine büyük katkısı olan “Nejat Dedeler”e vefalarını bu şekilde göstermiş, çok da güzel yapmışlar.
Dört katlı showroom
Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihini ilk benden duyun!
Cemiyetin büyük merakla beklediği düğünle ilgili detaylara ulaştım. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, pandemi nedeniyle bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos’ta nikâh masasına oturacak.
Düğün hazırlıkları büyük gizlilik içinde yürütülüyor.
Çok fazla detay belli değil, ancak düğünün nerede olacağı konusundaki merakları da gidereyim. Covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemeyen çift Arzu-Ömer Sabancı’nın Kanlıca’daki muhteşem yalısında birbirlerine “evet” diyecek!
3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde nişanlanmıştı.
Cemiyetin en stil sahibi isimlerinden olan Yasemin Özilhan, dört yıl aradan sonra İpekyol ile moda dünyasına geri döndü. En son 2017 yılında yaptığı tasarımlarla büyük ilgi gören Özilhan, bir kez daha kendi stilinden esinlenerek 25 parçalık bir koleksiyon hazırladı. Tebrik etmek için aradığım Yasemin Özilhan, çok mutlu ve heyecanlıydı.
“Ben her zaman rahatlığa önem verdim” diyen ünlü stil ikonu, hazırladığı koleksiyonu şöyle anlattı: “Hele ki bu dönemde herkesin tercihi rahatlık. O yüzden bu koleksiyonda rahat tasarımlar ön planda. Benim stil anlayışımda değişen bir şey olmadı ama ‘Yasemin Özilhan for İpekyol’ koleksiyonu olarak biraz daha cool, fresh bir yönümüzü göreceksiniz.”
İlkbahar-yaz için güncel trendleri kendi bakış açısından yeniden yorumlayan Yasemin Özilhan, bir de müjde verdi ve İpekyol ile işbirliğinin sonbahar-kış koleksiyonu ile devam edeceğini söyledi.
Yeni mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı
Yasemin Özilhan, İpekyol ile yeni koleksiyonunu tanıtırken, görümcesi İpek Özilhan Özkan da, Gami Giyim olarak mağazalaşmaya devam ediyor. 2014 yılında sevilen bebek ve çocuk markası Carters’ı Türkiye’ye getiren Özkan, kısa sürede birçok AVM’de mağaza açmıştı. Yasemin Özilhan da bu oluşuma destek olarak, markanın pazarlama ve tanıtım stratejisine yardımcı olmuştu. İpek Özilhan Özkan, 2019 itibarıyla bebek ve çocukların tüm ihtiyacına yönelik kaliteli ürünlere sahip yerli ve yabancı birçok markayı, minycenter çatısı altında sunmaya başladı. Yatırımlarına hız kesmeyen Özkan, yeni konseptiyle yeni mağazasını geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi’nde açtı. Mağazanın çok yakında online satış sitesi de açılacak.
Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, şu sıralar minik bir sağlık sorunuyla boğuşuyor. Sahne üzerindeki bitmeyen enerjisiyle hayranlarını mest eden ünlü yıldız, dizlerindeki kireçlenme nedeniyle zor günler geçiriyor.
Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Pekkan, artık ağrıya dayanamayınca bıçak altına yatmak zorunda kalmış. Ameliyatla dizlerindeki soruna müdahale edilen Süperstar’a sonrasında doktoru yatak istirahati vererek ayağa kalkmasını yasaklamış.
Ajda Pekkan, geçen yıl pandeminin başında Bodrum’daki yazlık evine yerleşmişti. Burada bir çiftlik kurarak tamamen Bodrum’a yerleşmek için kolları sıvayan Pekkan, Arnavutköy’deki evini de kiraya vermişti. Ancak şimdi tedavi için İstanbul’da kalmak zorun kalan Süperstar, evini kiraya verdiği için çok pişman olmuş.
Bu süreçte kendisine en büyük desteği ise kardeşi Semiramis Pekkan veriyor. Semiramis Hanım, ablası için kendi evinin üst katını tahsis ederek ameliyat sonrasını bakımını üstlenmiş. Bodrum’a dönmek için gün sayan Süperstar’a ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...
Vatani görevine uğurladı
Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut, vatani görevini yapmak üzere bugün askere gidiyor! Kısa dönem askerlik yapacak olan İbrahim Barut’u, babası Nezih Barut, İstanbul Maltepe’deki birliğine teslim edecek. Ben de İbrahim Barut’a hayırlı tezkereler diliyorum...
Hadise ve Kaan Yıldırım’ın ilişkilerine bir şans daha verdikten sonra önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladığını şubat başında yazmıştım hatırlarsanız... Şimdi somut bir adım daha atıldı! Aldığım duyumlara göre çift, yakında evlenecek ve sonra Kaan Yıldırım’a ait Beykoz Konakları’ndaki evde oturacakmış.
Kaan Yıldırım, bir süredir Ulus’taki Savoy Sitesi’nde yine kendisine ait evde oturuyordu. Evlilik kararı aldıktan sonra Hadise’nin de İstinye’deki evinden çok Ulus’ta sevgilisinin yanında kaldığı biliniyor. Ulus’taki evi çok seven Hadise’nin evlendikten sonra da burada yaşamak isteyebileceği söyleniyordu.
Karşı yakaya, Beykoz’a geçmek istemeyen güzel şarkıcının, evi ve bahçesini gördükten sonra fikrinin değiştiği iddia ediliyor. Beykoz Konakları’ndaki eve bayılan Hadise’nin kararından sonra anne Seyhan Yıldırım hemen harekete geçerek, evdeki kiracıya kontratın artık yenilenmeyeceğini bildirmiş. Kiracıyla konuşan Seyhan Hanım, oğlunun evleneceğini söyleyerek, kiracının kontrat süresi bittikten sonra evi boşaltmasını rica etmiş.
Nisan sonunda yeniden seyircisiyle buluşacak olan Çağatay Ulusoy, zorlu geçen çekimlerin ardından tatile çıktı. Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Duygu Sarışın ile birlikte Bodrum’a giden Ulusoy, oradan teknesine atlayarak soluğu Datça’da aldı. Datça’da gözlerden uzak tatil yapan çift, bir haftalık tatilin ardından Bodrum’a geri döndü.
Şehrin karmaşasından uzakta yaşayan ve sadece işi olduğu zaman İstanbul’a gelen Çağatay Ulusoy, yine geleneği bozmadı ve çekimlerin ardından dinlenmek için Ege koylarını tercih etti. Balık tutmayı ve dalmayı çok seven başarılı oyuncu, dizi yorgunluğunu denizde atıyor...
Loft’ta çay saati başlayacak
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan ‘modern köy’ projesi Bodrum Loft’ta hareketli günler yaşanıyor. Papermoon ve Sunset’in ardından Cem Hakko’nun Vakko Patisserie’sinin Loft’ta açılacağı haberi geldi. Hamdi Akın ile el sıkışan Cem Hakko, Vakko Patisserie’nin Bodrum’daki yeni şubesini Loft’ta açmaya karar verdi. İstanbul’da kış boyunca mekanlar kapalı kaldığından sosyalleşemeyen cemiyet hayatı, yazın bu açığı bol bol giderecek belli ki... Akşamüstü denizden sonra içilecek soğuk çayların yanını ise Vakko Patisserie’nin muhteşem tatlıları süsleyecek…
Londralı Hakkasan Bodrumlu oluyor!
2015 yılından beri Fenerbahçe’de top koşturan, önceki gün milli maçta Norveç’e iki gol atarak herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat’la 31 Mart Çarşamba günü evleniyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la yine Ali Başkan’ın şahitliğinde evlenecek. Çırağan Sarayı’nda kıyılacak nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak.
2 yıldır birlikte olduğu Rojin Haspolat’ı geçtiğimiz ağustos ayında Ali Koç’un desteğiyle babasından istemeye giden Ozan Tufan, yaklaşık 1 yıldır nişanlısıyla evlilik hazırlığı yapıyordu. Hazırlıklarını tamamlayan çift, büyük gün olarak 31 Mart tarihini seçti. Çift, pandemi kuralları gereği görkemli bir düğün yerine küçük bir merasimle dünya evine girecek.
En büyük destekçi
Ozan Tufan’ın kariyerindeki en büyük destekçisi, nişanlısı Rojin Haspolat. Yıldız futbolcunun her maçını takip eden Haspolat, önceki gün oynanan Türkiye-Norveç maçında yaptığı paylaşımlarla da hem milli takıma hem de Tufan’a övgüler yağdırdı.
Eczacıbaşı Ailesi’ne
ikinci torun geliyor
Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, ikinci kez torun heyecanı yaşıyor. Çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına alacak.
2018 yılında, Bodrum’da yapılan görkemli bir düğünle hayatını Murat Coşkun’la birleştiren Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü Esra Eczacıbaşı Coşkun, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Mayıs ayında doğum yapmaya hazırlanan Coşkun’un bir oğlu olacak.
İstanbul Boğazı’nın incisi yalılar, dizilere sıklıkla set oluyor. Bazı yalılar o kadar görkemli ki senaryo bazen geri planda kalıyor, başrolü yalı kapıyor!
Özcan Deniz’in yeni dizisindeki yalı da görkemiyle izleyenleri hayran bıraktı. Herkesin merak ettiği o yalının kime ait olduğunu öğrendim.
Yalı meğer, 600 milyon dolarlık servetiyle geçen yıl Türkiye’nin en zengin 57’nci kişisi olan Yalçın Sabancı’nınmış! YaSa Holding’in patronu Yalçın Sabancı, aynı zamanda Türkiye’nin emlak krallarından.
Boğaz kıyısındaki yedi yalının sahibi olan Sabancı, Özcan Deniz’i kıramayarak Beylerbeyi’ndeki yalısında çekim yapmasına izin vermiş. Bu yalıyı görür görmez çok beğenen Deniz’in, Yalçın Sabancı’yı ikna etmek için çok uğraştığı da gelen bilgiler arasında...
Yalçın-Neslihan Sabancı
Onların ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Murat Akdoğan, birbirlerinden çok hoşlanmış kısa süre sonra da sevgili olmuşlardı.
İlişkinin ortaya çıkmasıyla da magazin gündeminin bir numarasına yerleşmişlerdi.
Aldığım duyumlara göre Murat Akdoğan’ın aynı adı taşıyan babası Dr. Murat Akdoğan ortaya düşen haberlerden hiç ama hiç mutlu olmamış! Oğlunun gündeme bu şekilde gelmesine sinirlenen Dr. Akdoğan, ilişkiyi veto etmiş!
Babasını dinleyen Murat Akdoğan ise Hande Erçel’e yolun başında ayrılmalarının daha doğru olacağını söyleyerek ilişkiyi sonlandırmış.
Çift, ayrı yollara gitse de hâlâ birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor.
Hızlı başladı, çabuk bitti...
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin başından beri kendini izole etse de geçtiğimiz aylarda Covid’e yakalandığını açıklamıştı. Önce zatürre teşhisi konulan, sonrasında koronavirüse yakalandığını öğrenen Tatlıtuğ, tedavisinin ardından Bodrum’a giderek bütün yazı orada geçirmişti. Geçtiğimiz ay yeni bir diziye başlayan oyuncu, çekimler için İstanbul’a dönmüş ve sete girmişti.
EVİ KIŞA HAZIRLAMIŞTI
Ancak koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla tedirgin olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yeniden Bodrum’a dönme kararı aldı. Kalabalık içine karışmamak için uçağa bile binmeyen çift, Bodrum’a karayoluyla gitti. Bodrum’u çok seven ikili, geçtiğimiz yaz Yalıkavak’ta bir villa kiralayarak içini baştan aşağı yeniden dekore ettirmiş, kışın da yaşanabilir hale getirmişti.
Tıp Bayramı’nı kutladılar
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Gülçin Derindere, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. 2015 yılında Kağıthane’de hizmet vermeye başlayan hastanede tüm sağlık çalışanları için sürpriz bir etkinlik düzenledi. İki yıl ve üzeri sağlık çalışanlarına plaket verilirken, kutlamalar hediyeler ve pasta kesimiyle devam etti. Sosyal sorumluluk projelerinde birçok işe imza atan Gülçin Derindere, bu zorlu süreçte özverili çalışan tüm sağılık çalışanlarına destekleri için şükranlarını sundu.
Türkiye’nin ilk kurumsal sanat galerisini 1978’de Ankara’da kuran babası Vitali Hakko’nun izinden giden Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, şimdi vakıflaşarak Vakko’nun sahip olduğu kültürel mirası sürdürülebilir kılacak.
Moda sektörünün, dünyanın geleceği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünen Hakko, üretim süreçlerinde de sürdürülebilir bir yaklaşıma geçilmesini istemişti.
Vakko’nun kuruluşundan bu yana sanatla, kültürle ve kültürel mirasla olan yakın ilişkisini daha da güçlendirmek için Vakko Foundation’ı hayata geçirmeyi planlayan Cem Hakko, böylece sahip oldukları sanat koleksiyonunun yanı sıra ülkenin ve dünyanın değerli sanatçılarını sanatseverle buluşturarak sanatı ulaşabilir kılacak.
Yeni platform
2012’de konsept mağaza Shopi Go’yu kuran Murat Süter, hızla markalaşmıştı. Süter, şimdi de sanatın yatırım aracından ziyade hayatın bir parçası olarak görülmesi amacıyla Shopi Go Art’ı kurdu.
Aradığını Bursa’da buldu
Burak Özçivit, eski Ferrari’sini verip yerine yenisini aldı! 2008 model temiz bir araç için Bursa’ya giden Özçivit, lüks garajının yeni üyesi için 2 milyon 200 bin TL ödedi.
Ekranın sevilen oyuncularından Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü.
Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor.
Garajında birden çok lüks otomobil ve motosiklet olan oyuncuyu geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile birlikte yeni bir Ferrari’de görünce merak edip araştırdım.
Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit’in altında bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 vardı. Meğer oyuncu, geçen ay değiştirmiş aracını.
2000 model Modena’sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç almış.
İstediği aracı Bursa’da bulan oyuncu, yeni Ferrari’sine 2 milyon 200 bin TL ödemiş.
Gerçek bir Ferrari tutkunu olan Özçivit, 2020 model bir araca 7 milyon TL vermektense, Bursa’ya kadar gidip eski ama temiz bir araç bulmuş.
Plakası da sevimli oğlu Karan’ın harflerinden oluşuyor.
Ben de iyi günlerde, kazasız, belasız kullanmasını diliyorum...
Başkan virüsü galibiyetlerle yendi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da koronavirüse yakalanmaktan kurtulamamıştı...
Başkan Koç virüsle mücadelesini sürdürürken futbol takımının aldığı galibiyetler de ona ekstra güç olmuş...
Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle takımdaki yeni heyecanın kendisine iyi geldiğini söyleyen Koç’un yakın çevresine “Korona günlerinde bana büyük moral verdiler” dediği belirtildi.
Yaz-kış Bodrumlu
Cemiyetin ünlü ismi Ayşegül Dinçkök, meğer Bodrum’a taşınmış!
Pandeminin başında birçok kişi gibi Bodrum’daki yazlığına giden Dinçkök, vaka sayılarının bir türlü düşmemesi nedeniyle bütün kışı orada geçirmeye karar vermiş.
Bir yıldır sadece önemli bir işi olduğunda İstanbul’a gelen Dinçkök, “Kolay kolay artık İstanbul’a gelmem” diyormuş. Ayşegül Hanım, doğa iç içe olmanın kendisine çok iyi geldiğini söylüyormuş.
Sergi yakında
“10 parmağında 10 marifet” sözü Gülseven Yılmaz’a tam uyuyor. Sanatın her dalında varlık gösteren Gülseven Yılmaz önümüzdeki günler yapacağı sergi için hazırlıklarını bitirdi.
Okan Bayülgen’in şov programları ile tanıdığımız Yılmaz, oyunculuk kariyerine Hollywood’da devam etmiş, çocuklarının eğitimi için Hollywood macerasına 5 yıl sonunda ara verip Türkiye’ye dönmüştü.
“Sanatçının anlatacak hep bir derdi vardır” diyen Gülseven Hanım da dertlerini sanatın her dalında ifade etmeye devam ediyor. İkinci resim sergisi için çalışmalarını bitiren Yılmaz, pandemi ve yasakların ardından hem yazlık hem de kışlık mekanda sergilemeyi planlıyor.