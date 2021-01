Antalya’ya geliyorlar

Yine yeniden bir Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl haberiyle karşınızdayım! İki ay önce birlikte yaşadıkları evden çıkarak Sapphire’e taşınan Sinan Akçıl’ın yılbaşını eski karısı Burcu Kıratlı ile geçirdiğini öğrendim.

Aralık 2018’de Amsterdam’da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra boşanmıştı.

Ancak bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Hatta Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya Paris’te evlenme teklifi etmiş, ikinci kez nikâh masasına oturmaları beklenirken, çift yeniden ayrılmıştı.

İki aydır her iki cephede sessizlik hakimdi. Ancak duyduklarıma göre Kıratlı ve Akçıl, ayrılığa dayanamayarak bir kez daha bir araya gelmiş.

Yılbaşını birlikte geçiren çifti, her an bir yerde el ele görebiliriz!

Sette kriz çıkardı

Uzun çalışma saatleri dizi setlerinde sinirleri geriyor... Sık sık setlerde çıkan gerilimlerle ilgili haberler geliyor. Bu kez, Murat Yıldırım’la başrolü paylaşan Esra Bilgiç’le ilgili bir haber gündemde.