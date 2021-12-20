Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi

Yaz başından beri birlikte olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan geçtiğimiz hafta evlenme teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, pazartesi günü sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda’ya uçuyor.
Yönetmen sevgilisinin kendisine sürpriz yaparak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlenme teklifi etmesiyle şoke olan güzel oyuncu, o anları takipçileriyle paylaşarak, teklife “evet” dediğini ve çok mutlu olduğunu anlatmıştı.
Thor Saevarsson, “ruh eşim” dediği Dilan Çiçek Deniz’i artık ailesiyle tanıştırmak istiyor.
Pazartesi günü İzlanda’ya uçacak olan çift, yılbaşını Saevarsson ailesiyle geçirdikten sonra İstanbul’a dönecek.
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve sevgilisi, cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup evlenme kararı aldı. Üç yıldır birlikte olan çift, yazın evlenmek için hazırlıklara başladı. 32 yaşındaki Sütşurup, bir yandan da evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonu için harıl harıl çalışıyor.
İç mimar Gizem Abacı ile birlikte evin dekorasyonunu elden geçiren Sütşurup, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile birlikte koltuk renklerine karar verdi. Yiğit adında bir oğlu olan cemiyetin ünlü ismi, geçtiğimiz yaz Sandal’ın oğulları Yaman ve Yavuz ile tanışmış ve çok iyi anlaşmıştı. Okulların ara tatile girmesiyle de çift, çocuklarıyla beraber Dubai’de tatil yapmıştı.
İlk koleksiyonunu tanıttı
Mehtap Eren, yeni kurduğu markası TheOfNite’ı modaseverlerin beğenisine sundu. Üniversitede moda tasarımı okuyan, ancak marka kurmak için iki küçük çocuğunun biraz büyümesini bekleyen cemiyetin ünlü ismi, Tohum Otizm Vakfı’nın alışveriş şenliğinde stant açarak, ilk koleksiyonunu tanıtmış. Eşi Atakan Eren’in de bir an olsun yalnız bırakmadığı Mehtap Hanım, markasıyla ilgili çok iyi geri dönüşler almış. Ben de kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.
2014 yılında dünya evine giren, 2016’da Nil’i, 2018’de de Naz’ı kucaklarına alan Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti, Etiler’den Tarabya’ya taşınıyor. Tarabya’dan ev alan çift, kızları, dedeleri Fatih Terim’e çok düşkün olduğu için Terim çiftinin yakınına taşınmayı seçti.
Nil ve Naz’ın her gün dedelerini görebilmeleri için bu kararı alan Bahçekapılı çifti, şimdilerde evin dekorasyonu için kolları sıvamış durumda. Çiftin ev aldığı haberi, çoktan piyasada yayılmış bile!
Duyduğuma göre birçok ünlü marka ve şirket, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı’nın evini dekore etmek için araya aracılar koyuyormuş.
Malum Buse Terim, sosyal medyanın en güçlü isimlerinden. Volkan Bahçekapılı da iş dünyasının sevilen simalarından. Onların referansı bütün kapıları açar...
Koç ödülü şampiyonlara
İşletmeci Ali Ünal’ın yaklaşık 9 yıl önce Kaya Otel’in sahibi Doruk Kaya’dan kiraladığı Drop Lounge, dağda tek olması nedeniyle birçok işlemecinin iştahını kabartıyor.
Kaya Otel’in sahipleri mekanı yenilemek için Ali Ünal’a teklifte bulununca, Ünal yenilenmenin işletmeye katkısı olacağı düşüncesiyle eşyalarını depoya kaldırmış ve tadilatın bitmesini beklemiş. Ancak boşuna!
MAHKEMEYE VERECEK
Justin Bieber, Rita Ora, Jay-Z gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği Les Benjamins’in ortakları Bünyamin Aydın ve Fethi Sabancı Kamışlı’nın bir sonraki hedefinin dünya başkentleri olduğunu ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Ortaklar şimdi bu hedeflerinden birini daha gerçekleştirdi.
Bir süre önce eşi Lamia Aydın ile birlikte Dubai’ye taşınan markanın yaratıcısı Bünyamin Aydın, bölgedeki en büyük mağazasını burada açtı. Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı ile birlikte Dubai’de ‘amiral gemisi’ anlamına gelen flagship store’un açılışını yapan Aydın, mutluluğunu İstanbul’dan gelen dostlarıyla paylaştı.
Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’in boşanacağını ekim ayında ilk bu köşede okumuştunuz. 2012 yılında evlenen çift, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler’de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.
Haberin çıkmasıyla çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü. Bugün size boşanma davasının hangi aşamada olduğunu anlatacağım...
Aldığım duyumlara göre anlaşmalı boşanmak isteyen ikili, henüz “anlaşamadığı” için boşanma davası açamıyormuş. Hâlâ boşanma protokolü üzerinde tartışan iki isim, tazminat konusunda hemfikir olamamış! Danilo Zanna, eşine Etiler’deki evi, oğullarının velayetini, eğitim masraflarını ve ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra boşanma tazminatı olarak 500 bin Euro vermeyi teklif etmiş.
Bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon Euro tazminat talep etmiş. Rakamı fazla bulan Zanna, 500 bin Euro’da ısrar ettiği için protokol tıkanmış! El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz bakalım...
İkinci bebek yolda
Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden İstanbul’dan yana kullandı. Aldığım duyumlara göre Sibel Can’a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık’ta yeniden sahnede olacak. Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4.5 milyon TL alarak rekora imza atıyor.
Geçtiğimiz hafta sanatçıların yılbaşı programları ve alacakları rakamlar açıklanmıştı. En yüksek ücretler 900 bin–1 milyon TL arasındaydı. 2.5 milyon TL ile Sibel Can, çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşımış oldu!
Güçlerini birleştirdiler
Derimod, ilk kez farklı bir tasarım markasıyla güçlerini birleştirdi; renkli ve enerjik duruşuyla dikkat çeken Whenever Company ile işbirliği yaptı. Derimod’un zamansız çizgileri, Whenever Company’nin heyecan verici tasarımlarıyla birleşince ortaya rengarenk bir koleksiyon çıkmış. Koleksiyonu da cemiyetin ve sosyal medyanın ünlü ismi Dila Tarkan tanıtıyor. Dila Tarkan’ın eklektik görünümü, styling’e ilham kaynağı olmuş.
“Senin hikayen farklı” dediler
Ünlü model Şevval Şahin, “J By X SEVVAL SAHIN” adını verdiği yeni koleksiyonunun heyecanını yaşıyor. Sekiz parçadan oluşan “Disco Dream” konseptli koleksiyonu yarın yapılacak görkemli bir davette tanıtacak olan model, tasarımlarını internette ve mağazada satışa sunacak.
Üniversitede sanat ve moda eğitimi aldığı için bu tür çalışmalara oldukça yatkın olan Şevval Şahin, tasarım aşamasının ardından en iyi sonucu alabilmek için uzun süre koleksiyonun provalarını yapmış.
Tebrik etmek için aradığım Şahin, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, tasarımlarda çok farklı kumaşlar kullandıklarını anlattı. Koleksiyonun modelliğini de kendisi yapan Şahin, kişisel tarzından ve beğendiği trendlerden ilham aldığını söyledi.
Yılbaşı tasarımları tanıtıldı
Mücevher dünyasına yeni bir soluk getiren Velovis, ikonikleşen yıldızlardan ilham alarak özel bir yılbaşı koleksiyonu hazırladı.
Mustafa Ceceli, yeni şarkısı “Tut Elimden”in klibinde eşi Selin İmer ile birlikte kamera karşısına geçti. Geçen yıl çiftle yaptığım röportajda, eşi Selin İmer’in müzik kulağına çok güvendiğini söyleyen Ceceli, yaptığı her şarkıyı önce ona dinlettiğini anlatmıştı. Hatta eşinin etkileyici bir ses tonu olduğunu da söyleyen sanatçı, “İkna edersem ona single yapacağım” demişti.
Her ne kadar cemiyetin gözde isimlerinden biri olsa da Selin İmer’in çok fazla görünür olmayı sevmediğini biliyorum. Bu nedenle belli ki Ceceli, eşini single yapmaya henüz ikna edememiş. Ama İmer, klibinde minik bir rol için ikna olmuş. Romantik aşk şarkısında eşine eşlik eden İmer için güzel bir hatıra bence...
Marsilya zaferini çocuklarıyla kutladı
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, geçen hafta karşılaştığı Marsilya’yı 4-2 yenerek hepimizi gururlandırmıştı.
Marsilya galibiyetinden sonra oyuncular büyük sevinç yaşadı.
Maslak 1453’te kapılarını açan Yeni Gazino’da program yapmak için anlaşan Mehmet Erdem, 5 Kasım’da Defne Samyeli ile aynı gece sahnede olacaktı. Ancak eşi Vildan Atasever’in Defne Samyeli’yi kıskanmasıyla program iptal oldu!
Afişleri bile basılan program, evde sorun çıkmasıyla son anda değiştirildi. Mekan, Defne Samyeli’nin yanında sahne alması için Mehmet Erdem yerine Hüsnü Şenlendirici’yle anlaştı. Bu kıskançlık kavgasının Mehmet Erdem’e 100 bin liraya mâl olduğu da söyleniyor!
Mardin ve Diyarbakır’ı keşfettiler
Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, Başkan Arzu Sabancı’nın himayesinde üyeleriyle birlikte Mardin ve Diyarbakır’ı gezdi.
Yaz boyunca bir sahneden diğerine koşan ünlü şarkıcı Gülşen’in, geçtiğimiz günlerde Zorlu Center’dan üçüncü evini aldığı yönünde haberler çıkmıştı. Geçen yıl Barselona’dan ev alan sanatçının İstanbul’daki evini kiraya vererek, pandemi sürecini ailesiyle İspanya’da geçireceğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız… Zorlu Center’daki ev alma haberinin doğrusunu da benden öğrenin!
Evet Gülşen, Zorlu Center’dan yeni bir ev aldı. Ancak şarkıcı, burada sahibi olduğu iki ayrı 1+1 stüdyo dairesini satarak, 180 metrekarelik daha büyük bir daire aldı. Oğlu Azur Benan doğmadan önce eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte 1+1’de yaşayan Gülşen, anne olduktan sonra öncelikleri değiştiğinden daha büyük bir eve geçmek istemiş. İki küçük dairesini 1,5 milyon dolara satan şarkıcı, bu parayı yeni evine yatırmış.
Uludağ sezonu açılıyor
Türkiye’nin önde gelen kayak destinasyonlarından Uludağ’daki Ağaoğlu My Mountain, kış sezonunun kapılarını 17 Aralık’ta açıyor.
Eylül ayında 6 yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandıran oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, ekim sonunda yine sessiz sedasız bir şekilde barışmıştı. İlişkileri konusunda ketum davranan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam’a gitti.
Kasım başında Amsterdam’a uçan ikili, aralarındaki sorunları konuşmak için bir süre gözlerden uzak, baş başa kalmayı istemiş. 1 ay boyunca Amsterdam’da kalacak olan İynemli ve Önal, şimdilerde şehrin yerlisi gibi yaşayıp bol bol sanat galerisi geziyor. Çift, Amsterdam tatillerinden bazı kareleri ayrı ayrı olarak takipçileriyle de paylaşıyor.
Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, yaz tatilini birlikte geçirdikten sonra ayrılmıştı. Yeni sezon için dizi anlaşması yapmayan ikiliden Bige Önal, Tufan Taştan’ın 26 Kasım’da vizyona girecek olan “Sen Ben Lenin” isimli filminde rol almıştı.
Aras Bulut İynemli ise Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı filmin setine çıkmak için gün sayıyor. Ay sonunda İstanbul’a dönecek olan ikili, 1 aylık Amsterdam molasından sonra işlerine yoğunlaşacak.
Koleksiyon tasarladı
10’uncu yılını kutlayan Anatoli, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sitare Kalyoncuoğlu ile birlikte özel bir koleksiyon tasarladı. Yeni yıl öncesi satışa sunulan koleksiyonda hem yılbaşı sofralarına şıklık katacak ürünler hem de hediyelikler bulunuyor. “Sitare for Anatoli” ismiyle satışa sunulan koleksiyonda ikramlıkların yanı sıra mum, puro küllüğü ve kutu çeşitleri yer alıyor. Anatoli’nin mirası, Sitare Kalyoncuoğlu’nun rafine zevkiyle bir araya gelmiş; çok da güzel olmuş. Tebrikler...
Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanan Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti, 10 Ekim’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında nikah masasına oturmuştu. Bora Bora adalarına balayına giden çift, İstanbul’a döndükten sonra radikal bir karar alarak ev değiştirdi!
Çift, Vaniköy’deki yalılarından çıkıp, Levent’teki Bellevue Residence’a taşındı. Hacı Sabancı’nın bekarken oturduğu yalıyı iki kişilik ailelerine uygun hale getirmek için tadilata aldıran çift, bir yıllık bu süreçte rezidansta yaşayacak.
Nazlı Kayı Sabancı’nın zevkine göre yeniden dekore edilecek yalıdan çıkan çift, rezidansın bir yıllık kirasını da peşin ödemiş. Nazlı Hanım’ın bizzat ilgilendiği tadilattan sonra “bekar evi”ne kadın eli değecek...
Gecikmiş balayı
İş dünyasının başarılı ismi Hamdi Akın’ın sanata desteği sürüyor...
Akfen Holding, kuruluşunun 45’inci yılında sanat dalında önemli bir projeyi hayata geçiriyor. “Bodrum Loft’ta Sanat” ile “Sculptville” sergilerini gerçekleştiren Akfen, İstanbul Levent’teki Nisbetiye 10 adresinde Loft Art isimli bir sanat alanı açıyor.
Loft Art’ın ilk sergisi olacak “Humano” (İnsan ve Keşif),
23 Kasım’da yapılacak
ön gösterimde seçkin bir davetli topluluğu ile buluşacak.
Cemiyetin genç isimlerinden Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer, 6 aylık bir arkadaşlıktan sonra nisan ayında aile arasında nişanlanmıştı.
Haziran ayında Çarmıklı ailesinin Beylerbeyi’ndeki yalısında sade bir törenle dünya evine giren çift, mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak için gün sayıyor!
Aldığım duyumlara göre Nazlı Çarmıklı Gezer 1.5 aylık hamile. Henüz hamileliğinin çok başında olan genç anne adayı, mutlu haberi aile üyeleri ve yakın dostlarına vermiş.
Hem Çarmıklı Ailesi hem de Gezer Ailesi mutluluktan havalara uçuyormuş.
Ben de genç çifti kutluyor, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.
Hasretine dayanamadı
Kaan Müjdeci’nin “Hamlet” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Elit İşcan, dünya çapında bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Almanya’nın Hamburg kentinde, Hamburg Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde oyunculuk okuyan İşcan, boş zamanlarında bir Latin restoranında garsonluk yapıyormuş.
Afişiyle büyük ilgi uyandıran “Hamlet” dizisinde Elit İşcan, başrolü Erdal Beşikçioğlu ile paylaşıyor.
ZOR YOLU SEÇMİŞ
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da adımlarını farkındalık yaratmak için atan ünlü isimleri ağırladı. Seda Bakan’dan Ümit Boyner’e, Zeynep Üstünel’den Ahsen Eroğlu’na cemiyet ve sanat hayatından birçok kişi çeşitli vakıflar için koşarak bağış topladı.
Mine Narin
TEV İÇİN 1 MİLYON TL TOPLANDI
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Türk Eğitim Vakfı için koştu ve hatta maratonda en çok bağış miktarına ulaşan 5’inci isim oldu. TEV, pandemi nedeniyle yaşadıkları maddi zorluklar yüzünden eğitimini bırakan gençlere destek olmak için açtığı kampanyada 1 milyon TL’nin üzerinde bağış toplayarak, 150 öğrencinin 7 bin 200 TL olan bir yıllık eğitim bursunu karşıladı.
Nusr-Et markasıyla dünya çapında şöhret kazanan Nusret Gökçe, turizm ve gıda sektöründe yatırımlar yapmaya devam ediyor.
2010 yılında Edition Hotel içinde hizmete giren dünyaca ünlü restoran markası Cipriani, yaz ayında da Yalıkavak Marina’da ikinci şubesini açmıştı.
Beklenen ilgiyi görmeyen İtalyan restoranı kısa süre sonra geldiği gibi geri dönmüştü. Nusret Gökçe, şimdi markayı yeniden İstanbul’a geri kazandırıyor.
GIUSEPPE CIPRIANI AÇILIŞA GELECEK
2019 yılında Nusret Turizm Yatırım A.Ş olarak, Park Hyatt İstanbul - Maçka Palas’ı satın alan Gökçe, Nusr-Et’in Nişantaşı şubesini bu tarihi binaya taşımıştı. Şimdi İstanbul’un ikonik binasında, İtalya’nın ikonik restoranı da açılıyor.
5 yıl önce nikâh masasına oturan ve mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Aslıhan-Arda Turan çifti, büyüyen aileleri için geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşındı. Beykoz’daki Çubuklu Vadi’de oturdukları evden yine aynı sitede daha büyük bir eve geçen çift, yeni evlerinde dekorasyona büyük önem verdi.
Dekorasyonu ünlü iç mimar Hakan Ezer’le birlikte yapan Aslıhan Turan, evinin “klişe” evlerden farklı olması için büyük çaba sarf etti. Yeni evle birlikte Turan çiftinin sanata da yatırım yapmaya başladığını öğrendim.
Aslıhan Turan, aile yadigârı olan sanat eserlerini evinin duvarlarına taşırken, bir yandan da çağdaş sanat koleksiyonu oluşturmak için kolları sıvamış. Bu konuda kendilerini geliştirmek isteyen çifti çok yakın zamanda galeri gezerken görebiliriz.
Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi
Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı.
Aldığım duyumlara göre, Aslı Enver’in Enis-Figen Batur çiftinin oğlu olan Sarp Batur’la mutlu ilişkisi, anne olma arzusu nedeniyle sona erdi.
Batur’un, daha önce 9 yıl evli kalıp boşandığından ve bir çocuk sahibi olduğundan yeniden evlenmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.
Aslı Enver, 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmiş, ancak çift 3 yıl sonra boşanmıştı. Daha sonra Murat Boz’la aşk yaşayan güzel oyuncu, Boz’un da evliliğe yanaşmaması nedeniyle hüsrana uğramıştı.
Sarp Batur’la ilişkisinde bir gelecek göremeyen Aslı Enver’in üzülerek ayrılık kararı aldığı söyleniyor.
Kararın ardından Enver, moral bulmak için kasım başında kız kardeşi Anıl Enver’le birlikte Meksika’ya tatile gitti.
Erkek kardeşi Akın Enver’ın, eşi Maria Isabel Barriga Ortega ile birlikte yaşadığı Meksika’da tatil yapan güzel oyuncu, hem dinlendi hem de yeğeni Liya ile vakit geçirerek, annelik özlemini giderdi.
Manhattan’da
mağaza açtı
Zen Pırlanta, yurtdışı yatırımlarına hızla devam ediyor. Türkiye’de 83, yurtdışında ise 21 mağazası bulunan marka, geçtiğimiz günlerde New York’taki ikinci mağazasını açtı. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “Amerika’daki ilk mağazamızı pandemi öncesinde açmıştık. Bölgede mücevherlerimize olan ilgi sayesinde yeni bir yatırım daha yaparak ikinci mağazamızı Manhattan’da açtık. Üretmeye ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Önceliğimizi, kaliteli büyümek ve verimliliği korumak olarak belirledik” diye konuştu.
Anlamlı alışveriş
Acarkent Coliseum Sports Life tarafından her sene düzenlenen “Yeni Yıl Alışveriş Günleri Şenliği”, 17-18 Aralık tarihlerinde yapıldı.
Oya Ersayın-Mari Acar-Emine Turanlı
Sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının büyük ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen gelir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlandı.
Funda-Erdinç Acar
Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Funda Acar; TEGV ile uzun yıllardır yan yana olduklarını ve gelecek nesillerin eğitimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Design Week’e
yoğun katılım
Türkiye’nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği Design Week Türkiye 2021’in beşincisi Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Dünyaca ünlü tasarımcı ve konuşmacıların yer alacağı etkinliğin açılışını Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle yaptı.
Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nin de verildiği törene, iş dünyasının ünlü isimleri katıldı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu da açılışa katılıp TİM Başkanı İsmail Gülle ile bir araya gelerek sohbet etti.
2022’ye “ikonik” bir merhaba
Designers Iconic Look Festivali, 25-30 Aralık tarihleri arasında Fişekhane’de kapılarını açıyor. Designers Iconic ve Bluechip Creative Events işbirliğiyle gerçekleştirilecek festival, değerli tasarımcıların özel ürünlerini gün boyu sürecek müzik performansları, yaratıcı söyleşiler ve gurme lezzetlerle buluşturuyor.
6 gün sürecek festivalde, Sevil Dolmacı Art Gallery küratörlüğünde çağdaş sanat eserleri tüm alanlarda ve tarihi hamam binasında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Göçmens, Quartist ve Cuban Trio grupları da galeri alanındaki sahnede, eğlenceli müzikleriyle festivale renk katacak.