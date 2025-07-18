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Anneannesi Instagram’a katıldı!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden ve sosyal medyanın en dikkat çeken fenomenlerinden biri olan Eda Taşpınar, bu kez 94 yaşındaki anneannesiyle gündeme geldi. Taşpınar’ın hayat dolu ve stil sahibi anneannesi Gun Yontuç da artık Instagram dünyasında!

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Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla anneannesinin Instagram’a katıldığını duyuran Taşpınar, bu tatlı haberi takipçileriyle büyük bir heyecanla paylaştı.

Anneannesi Instagram’a katıldı

“Sosyal medyanın gücüne o da hayır diyemedi” notunu düşen Taşpınar, aynı zamanda anneannesinin adının ‘Gün’ değil, ‘Gun’ olduğunun da altını çizdi. Paylaşımın ardından birçok kullanıcı Gun Yontuç’u hemen takip etmeye başladı. Görünen o ki, sosyal medya dünyası yeni bir ikiliyle daha renkleniyor: Eda Taşpınar ve stil ikonu anneannesi Gun Yontuç!

Anneannesi Instagram’a katıldı

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Sanat programı başlıyor

Scorpios’un Mikonos ve Bodrum’daki sahil destinasyonlarında gerçekleşecek olan 2025 Encounters sanat programı, bu yıl tamamen kadın sanatçılardan oluşan bir kadroyla dikkat çekiyor.

Anneannesi Instagram’a katıldı

HOFA Gallery iş birliğiyle düzenlenen “Ever After” temalı edisyonda, dijital sanat ve ritüelin buluştuğu eserlerle Maja Petrić, Operator, Sasha Stiles ve KristaKim sahne alacak. Program, 25 Temmuz’da başlayacak…

Bodrum’da şık açılış

Türk tıraşının mucidi olarak tanınan erkek kuaförü Adem Terzi, Bodrum Gündoğan’daki yeni kuaför salonunun açılışını davetle gerçekleştirdi.

Anneannesi Instagram’a katıldı

İlk franchise’ını verdiği iş insanı Emrah Baylan ile birlikte kurdele kesen Terzi’yi, sanat ve cemiyet dünyasından 300 davetli yalnız bırakmadı. Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Bürsin ve İbrahim Çelikkol gibi birçok ünlü ismin saç tasarımını üstlenen Terzi, Bodrum’da yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi. 

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Artık Yalıkavak’ta

Zorlu Center’ın ikonik restoranı Parlé, Bodrum Yalıkavak Marina’da “Parlé Riviera” adıyla kapılarını açtı.

Anneannesi Instagram’a katıldı

Akdeniz ve Güney Fransa mutfağından ilham alan menüsüyle dikkat çeken Parlé Riviera, zarif akşam yemeklerini DJ performanslarıyla hareketlendiren şık atmosferiyle Bodrum gecelerine sofistike bir dokunuş katıyor.

Contemporary İstanbul 20. Yaşında

Contemporary İstanbul, 20. edisyonunu 24-28 Eylül tarihleri arasında Tersane Istanbul’da kutlayacak.

Anneannesi Instagram’a katıldı

Bu yıl BMW Art Car koleksiyonu öne çıkarken, Alexander Calder’in tasarladığı ilk araç ile Julie Mehretu’nun imzasını taşıyan en yeni model fuarda sergilenecek. Uluslararası katılımın güçlü olduğu fuarda, Mori Art Museum, Asia Society, Palais de Tokyo gibi önemli müzeler de yer alacak.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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