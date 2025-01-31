Anne karnında fenomen! 

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Ünlü oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Ancak Atlas bebek, doğmadan önce bile ünlü olmanın formülünü çözmüş gibi görünüyor. Çünkü daha hastane odasına bile uğramadan Instagram fenomenliği yolunda ilk adımı attı!





Çift, bebekleri için “@AtlasElçinOfficial” adlı bir hesap açarak sosyal medyadaki yerini şimdiden ayırttı. İlk paylaşım anne karnında bir pozu, ikinci post ise ultrasondaki kalp atışı... Sadece 74 takipçisi var, ne fenomeni diyebilirsiniz, ama durun bir dakika… Bebek daha doğmadı yahu!





Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, hem birlikte hem de ayrı ayrı sosyal medyada çok etkin ve birçok marka iş birliğine imza atıyor. Belli ki bebekleri için de bunu planlamışlar…

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Bakalım, Atlas Elçin de anne-babası gibi markaların peşinden koştuğu bir fenomen mi olacak, yoksa doğar doğmaz “ilk reklam anlaşmasını imzalayan bebek” olarak tarihe mi geçecek? Takip edin, doğduğu an bildirim gelsin! Ben de takibe aldım; doğduğu an ‘like’a basacağım... Sağlıkla gel Atlas bebek; bekliyoruz seni heyecanla…

Moda rüzgârına kapıldılar!

Paris Moda Haftası tüm ihtişamıyla devam ediyor. Türkiye’den birçok oyuncu en önden defileleri izliyor. Başarılı oyuncular Furkan Andıç ve Boran Kuzum da Amiri markasının yeni koleksiyonunu izlemek için Paris’teydi.

Her zaman özgün tarzlarıyla dikkat çeken ikili, defileye markanın tasarımlarıyla katıldı doğal olarak. Retro esintili stilleri bir hayli dikkat çekici gerçekten… Moda rüzgârına kapılan ikili, Paris’te stilleriyle fark yaratmayı başarmış bence!

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Anneye son veda

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden merhum Uğur Ekşioğlu’nun eşi Süren Ekşioğlu, son yolculuğuna uğurlandı. 2014 yılında babaları Uğur Ekşioğlu’nu kaybeden Can ve Berk Ekşioğlu kardeşler, şimdi de annelerinin vedasıyla derin bir acı yaşadı.

Uzun süredir hastanede tedavi gören Süren Ekşioğlu, önceki gün Bebek Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla uğurlandı.

Ekşioğlu, 48 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Uğur Ekşioğlu’nun yanına, Ulus Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye, Ekşioğlu Ailesi’nin dostları ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ender Mermerci’nin dünürü olan Süren Ekşioğlu’nun vedasında, Ömer Gürsoy, Serra Toker, Selim Kosif gibi pek çok ünlü isim hazır bulundu.

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