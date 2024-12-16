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Alina Boz’dan çocuklara büyük destek

#Mehmet Üstündağ#Keşfet#Magazin

Bir Dilek Tut Derneği’nin elçisi Alina Boz, derneğin 25’inci yıl galasında örnek bir davranışa imza attı.

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Geçtiğimiz haftalarda The Peninsula Istanbul’da gerçekleşen gala gecesinde düzenlenen açık artırmada, Alina Boz ve Burcu Esmersoy arasında kıyasıya bir bağış yarışı yaşandı.

Alina Boz’dan çocuklara büyük destek

Peninsula New York Oteli’ndeki seyahat paketi için 200 bin liradan başlayan açık artırmada, Alina Boz tam 1 milyon lira bağış yaparak gecenin en büyük bağışçılarından biri oldu.

Alina Boz’dan çocuklara büyük destek

Make-A-Wish elçisi olarak her zaman çocukların yanında olan Boz, gecede çocuklarla bir araya gelerek moral verdi ve umut dolu anlar yaşattı.

Örnek dayanışma

Hayvan hakları aktivisti cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, sahipsiz bir yavruya daha yuva buldu.

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Alina Boz’dan çocuklara büyük destek

Antalya’da zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren bir köpek, Mermerci’nin çabaları sayesinde sıcak bir yuvaya kavuştu. Mermerci’nin yakın arkadaşı Nevbahar Koç, bu sevimli yavruyu sahiplenerek onun hayatını değiştirdi.

Alina Boz’dan çocuklara büyük destek

Yeni yuvasında sevgiyi ve güveni yeniden keşfeden şanslı köpeğe “Pamela” adı verildi. Mermerci ve Koç’un bu anlamlı dayanışması, hayvanseverler arasında takdirle karşılandı.

Anneanne oldu!

Cemiyet hayatının tanınan ismi Aylin Yılmaz, anneanne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Alina Boz’dan çocuklara büyük destek

İş insanı Onur İçcan ile evli olan kızı Ayşe İçcan, 25 Kasım’da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Minik bebeğe “Murat” ismi verilirken, aile büyük bir sevinç içinde bu güzel haberi kutladı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ben de aileyi kutluyor, minik Murat’a sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.

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Alina Boz’dan çocuklara büyük destek

#Mehmet Üstündağ#Keşfet#Magazin
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