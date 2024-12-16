Alina Boz’dan çocuklara büyük destek

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Geçtiğimiz haftalarda The Peninsula Istanbul’da gerçekleşen gala gecesinde düzenlenen açık artırmada, Alina Boz ve Burcu Esmersoy arasında kıyasıya bir bağış yarışı yaşandı.





Peninsula New York Oteli’ndeki seyahat paketi için 200 bin liradan başlayan açık artırmada, Alina Boz tam 1 milyon lira bağış yaparak gecenin en büyük bağışçılarından biri oldu.





Make-A-Wish elçisi olarak her zaman çocukların yanında olan Boz, gecede çocuklarla bir araya gelerek moral verdi ve umut dolu anlar yaşattı.

Örnek dayanışma

Hayvan hakları aktivisti cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, sahipsiz bir yavruya daha yuva buldu.

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Antalya’da zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren bir köpek, Mermerci’nin çabaları sayesinde sıcak bir yuvaya kavuştu. Mermerci’nin yakın arkadaşı Nevbahar Koç, bu sevimli yavruyu sahiplenerek onun hayatını değiştirdi.

Yeni yuvasında sevgiyi ve güveni yeniden keşfeden şanslı köpeğe “Pamela” adı verildi. Mermerci ve Koç’un bu anlamlı dayanışması, hayvanseverler arasında takdirle karşılandı.

Anneanne oldu!

Cemiyet hayatının tanınan ismi Aylin Yılmaz, anneanne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İş insanı Onur İçcan ile evli olan kızı Ayşe İçcan, 25 Kasım’da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Minik bebeğe “Murat” ismi verilirken, aile büyük bir sevinç içinde bu güzel haberi kutladı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ben de aileyi kutluyor, minik Murat’a sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.

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