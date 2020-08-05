Ali Koç’tan transfer bombası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında dev bir transfere imza atıyor! Başkan, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan için kız istemeye gidecek.
Futbolda yeni transfer sezonu 4 Ağustos’ta resmi olarak başladı. Ama Fenerbahçeli Ozan Tufan, elini çabuk tuttu ve Başkan Ali Koç’tan ‘yeni transfer’ için erkenden söz aldı! Yıldız futbolcu, geçtiğimiz haziran ayında sevgilisi Rojin Haspolat’a romantik bir evlenme teklifinde bulunarak sosyal medyayı sallamıştı. Sevgilisinden “evet” sözünü alan Tufan, hemen akabinde evlilik hazırlıklarına başladı.
Geleneklerimizde çok önemli bir adım olan kız isteme merasimi için işini ‘şansa’ bırakmak istemeyen Ozan Tufan, sevgilisinin evine, kendi ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la birlikte gidecek.
KAYINPEDER İNŞALLAH FENERLİDİR!
Başkan Ali Koç, kız isteme töreninde yıldız futbolcusu için Rojin Haspolat’ı babasından isteyerek hayırlı bir işe vesile olacak. Ozan Tufan’ın şimdiden çok heyecanlı olduğunu öğrendim.
Ali Koç’un da desteğiyle müstakbel kayınpederinden evlenmek için izin almaya çalışacak olan Tufan, sonrasında hızla evlenme hazırlıklarını tamamlayıp yılbaşında nikâh masasına oturmayı planlıyor.
Ali Koç’un klasını anlatmaya gerek yok, Ozan Tufan’ın da efendiliği ortada. Tek bir sorun kalıyor; umarım müstakbel kayınpeder Fenerbahçelidir!
Karaya indiler
Ünlü işadamı Kemal Gülman, avukat sevgilisi Eda Cideli ile çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Feryal Gülman’la boşanma davasına da bakan Eda Cideli’yle teknede öpüşürken görüntülenen Kemal Gülman, genç avukatla bu kez Türkbükü sahilinde objektife yansıdı. Arkadaş grubuyla yemeğe çıkan çift, mutluluk pozları verdi.
İkinci bebek yolda
2016 yılında Kıbrıs’ta yapılan muhteşem bir düğünle dünya evine giren Tuğana-Doruk Kaya çiftinden mutlu haber var! Geçen ekim ayında ilk bebekleri Alara’yı kucaklarına alan çift, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayacak.
4 aylık hamile olan Tuğana Hanım’ın yine kız bebek beklediğini öğrendim. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Tuğana Hanım, klinik psikolog olmak için yüksek lisansa başlamıştı. Bebek sahibi olmadan önce yüksek lisansını bitiren ve ‘Klinik Psikolog’ unvanı almaya hak kazanan Kaya, Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği’nde gönüllü psikolog olarak görev yapıyor.
Tuğana-Doruk Kaya çiftini kutluyor, ikinci bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.
Yeni bir yıldız doğuyor
Genç şarkıcı Alya için “gece eğlencesinin yeni starı” desek yalan olmaz! Bütün yazlık mekanların sahneye çıkarmak için kapıştığı Alya, hem İngilizce hem de Türkçe seslendirdiği şarkılarla dinleyicileri adeta coşturuyor.
Geçen yıl Galatasaray’ın şampiyonluk marşı “Kupalara Layıksın Sen”i seslendirerek dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, konservatuvarda aldığı klasik müzik eğitimiyle yetinmemiş, üzerine Los Angeles’ta ses mühendisliği ve müzik prodüktörlüğü de okumuş.
Cem Yılmaz’ın filminde de rol alan güzel şarkıcıya hem sesinin hem de fiziğinin güzelliğinden ötürü reklam teklifleri de yağıyor! Birkaç kere canlı izleme şansı bulduğum Alya’yı çok başarılı buldum. Yeni bir yıldız doğuyor, demedi demeyin!
Teklif çok, henüz karar yok!
En son Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü üstlenen Abdullah Avcı, ocak ayında kulüple yollarını ayırmıştı. O günden beri hakkındaki spekülasyonlar bitmeyen başarılı teknik direktör, şimdilerde Bodrum’da eşi Hülya Hanım ve oğlu Ege’yle birlikte tatil yapıyor.
Önceki gün Bozukbağ Kahvaltıcısı’nda karşılaştığım Abdullah Hoca ile ayaküstü sohbet ederek gelecek planlarını sordum. Hem yurtdışından hem de yurtiçinden birçok teklif aldığını söyleyen teknik direktör, henüz bir karar vermediğini açıkladı.
“Şimdilik sadece dinlenerek, ailemle vakit geçirip yorgunluk atıyorum” diyen Avcı, belli ki ince eleyip sık dokuyarak son kararını verecek.
Ali Koç’tan transfer bombası
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında dev bir transfere imza atıyor! Başkan, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan için kız istemeye gidecek.
Futbolda yeni transfer sezonu 4 Ağustos’ta resmi olarak başladı. Ama Fenerbahçeli Ozan Tufan, elini çabuk tuttu ve Başkan Ali Koç’tan ‘yeni transfer’ için erkenden söz aldı! Yıldız futbolcu, geçtiğimiz haziran ayında sevgilisi Rojin Haspolat’a romantik bir evlenme teklifinde bulunarak sosyal medyayı sallamıştı. Sevgilisinden “evet” sözünü alan Tufan, hemen akabinde evlilik hazırlıklarına başladı.
Geleneklerimizde çok önemli bir adım olan kız isteme merasimi için işini ‘şansa’ bırakmak istemeyen Ozan Tufan, sevgilisinin evine, kendi ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la birlikte gidecek.
KAYINPEDER İNŞALLAH FENERLİDİR!
Başkan Ali Koç, kız isteme töreninde yıldız futbolcusu için Rojin Haspolat’ı babasından isteyerek hayırlı bir işe vesile olacak. Ozan Tufan’ın şimdiden çok heyecanlı olduğunu öğrendim.
Ali Koç’un da desteğiyle müstakbel kayınpederinden evlenmek için izin almaya çalışacak olan Tufan, sonrasında hızla evlenme hazırlıklarını tamamlayıp yılbaşında nikâh masasına oturmayı planlıyor.
Ali Koç’un klasını anlatmaya gerek yok, Ozan Tufan’ın da efendiliği ortada. Tek bir sorun kalıyor; umarım müstakbel kayınpeder Fenerbahçelidir!
Karaya indiler
Ünlü işadamı Kemal Gülman, avukat sevgilisi Eda Cideli ile çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Feryal Gülman’la boşanma davasına da bakan Eda Cideli’yle teknede öpüşürken görüntülenen Kemal Gülman, genç avukatla bu kez Türkbükü sahilinde objektife yansıdı. Arkadaş grubuyla yemeğe çıkan çift, mutluluk pozları verdi.
İkinci bebek yolda
2016 yılında Kıbrıs’ta yapılan muhteşem bir düğünle dünya evine giren Tuğana-Doruk Kaya çiftinden mutlu haber var! Geçen ekim ayında ilk bebekleri Alara’yı kucaklarına alan çift, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayacak.
4 aylık hamile olan Tuğana Hanım’ın yine kız bebek beklediğini öğrendim. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Tuğana Hanım, klinik psikolog olmak için yüksek lisansa başlamıştı. Bebek sahibi olmadan önce yüksek lisansını bitiren ve ‘Klinik Psikolog’ unvanı almaya hak kazanan Kaya, Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği’nde gönüllü psikolog olarak görev yapıyor.
Tuğana-Doruk Kaya çiftini kutluyor, ikinci bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.
Yeni bir yıldız doğuyor
Genç şarkıcı Alya için “gece eğlencesinin yeni starı” desek yalan olmaz! Bütün yazlık mekanların sahneye çıkarmak için kapıştığı Alya, hem İngilizce hem de Türkçe seslendirdiği şarkılarla dinleyicileri adeta coşturuyor.
Geçen yıl Galatasaray’ın şampiyonluk marşı “Kupalara Layıksın Sen”i seslendirerek dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, konservatuvarda aldığı klasik müzik eğitimiyle yetinmemiş, üzerine Los Angeles’ta ses mühendisliği ve müzik prodüktörlüğü de okumuş.
Cem Yılmaz’ın filminde de rol alan güzel şarkıcıya hem sesinin hem de fiziğinin güzelliğinden ötürü reklam teklifleri de yağıyor! Birkaç kere canlı izleme şansı bulduğum Alya’yı çok başarılı buldum. Yeni bir yıldız doğuyor, demedi demeyin!
Teklif çok, henüz karar yok!
En son Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü üstlenen Abdullah Avcı, ocak ayında kulüple yollarını ayırmıştı. O günden beri hakkındaki spekülasyonlar bitmeyen başarılı teknik direktör, şimdilerde Bodrum’da eşi Hülya Hanım ve oğlu Ege’yle birlikte tatil yapıyor.
Önceki gün Bozukbağ Kahvaltıcısı’nda karşılaştığım Abdullah Hoca ile ayaküstü sohbet ederek gelecek planlarını sordum. Hem yurtdışından hem de yurtiçinden birçok teklif aldığını söyleyen teknik direktör, henüz bir karar vermediğini açıkladı.
“Şimdilik sadece dinlenerek, ailemle vakit geçirip yorgunluk atıyorum” diyen Avcı, belli ki ince eleyip sık dokuyarak son kararını verecek.