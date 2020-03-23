Albayrak çifti karantinada

Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak’ın eşi Şükran Albayrak’ın da virüse yakalandığı tespit edildi. Çift, özel bir hastanede karantina altına alındı.
Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da koronavirüse yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor.
Bu arada 15 Mart’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak’ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildiği, hiç kimsede virüs tespit edilmediği gelen duyumlar arasında.
Temennim, Albayrak çiftinin de bir an önce iyileşip taburcu olması...Hastaneye yattılar
İşadamı Numan Ceyhan ve eşi Arzu Ceyhan’a koronovirüs teşhisi kondu. Çift, dün Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Numan Ceyhan ve eşinin gittikleri spor salonundan virüs kaptığından şüpheleniliyor. Numan Ceyhan, “Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, önlem alsın” dedi.
Cem’le Serenay tedbiri elden bırakmıyor
Uzmanlar virüs salgınının daha fazla yayılmasını engellemek için sürekli “evde kalın” uyarısında bulunuyor, ancak onları pek fazla dinleyen yok maalesef!
Önceki gün de Belgrad Ormanı, Emirgan, Bebek ve sahil bölgeleri yine doluydu.
Trafiğin her zamanki gibi kilitlendiği Etiler’de dolaşanlar arasında bir süredir aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya da vardı. Neyse ki sevgililer tedbiri elden bırakmadı, diğerlerinin aksine yürümek yerine otomobille turladı.
Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dinleyip eve kapanan çift, her gün iki saat otomobille dışarı çıkarak gezinti yapıyormuş.
Bu arada Serenay Sarıkaya, söylendiği gibi Cem Yılmaz’ın evine yerleşmemiş, hâlâ kendi evinde yaşıyormuş. Çift görüşmek istediklerinde birbirlerinin evine gidiyormuş.
Denizi sevmeye başladık
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, denize garip bir şekilde soğuk bakıyoruz. Yıllar geçtikçe deniz taşıtlarında bir nebze artış oldu, ancak ne ticari alanda ne de özel yatçılıkta sayı olması gereken seviyeye bir türlü ulaşamadı. Son dönemde ise bu alanda bir hareketlilik başladı.
Fuarlarda yapılan satışların artması, Türkiye’nin en köklü yat firması HNF Yachting’in sahipleri Ahmet ve Mehmet Hanif kardeşleri de şaşırttı.
Dünyanın üst düzey tekne markalarını bünyesinde bulunduran HNF Yachting, Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapılan fuarın ardından Türkiye’deki fuarlara katıldı. Firmanın ilk defa sergilediği Mar-Co R-x 36 model lüks tekne, büyük ilgi gördü.
Lüks tekneleri ağırlıklı olarak yurtdışına sattıklarını belirten Ahmet Hanif, son dönemde Türkiye’de de deniz taşıtlarına ilginin arttığını söyledi. Şimdilerde orta ve alt segmentteki deniz taşıtlarının daha çok üretilmesi ve ithal edilmesinin de bunda payı var şüphesiz.
Organik pazardan vazgeçmiyor
Avrupa Yakası, Jet Sosyete gibi komedi dizilerine hem oyuncu hem de yazar olarak imzasını atan Gülse Birsel, organik beslenmeyi tercih edenlerden. Birsel, uzun süredir cumartesi günleri Taksim’de kurulan semt pazarından alışveriş yapıyor, belli tezgâhlardan organik ürünler satın alıyordu. Şimdilerde salgın nedeniyle kendisi pazara gidemiyor, ancak şoförünü yollayarak organik tarım sonrası tezgaha gelen sebze ve meyvelerden almaya devam ediyor. Birsel, neredeyse 10 yıldır alışveriş yaptığı o tezgahlara dostlarını da yönlendiriyor.
Albayrak çifti karantinada
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak’ın eşi Şükran Albayrak’ın da virüse yakalandığı tespit edildi. Çift, özel bir hastanede karantina altına alındı.
Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da koronavirüse yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor.
Bu arada 15 Mart’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak’ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildiği, hiç kimsede virüs tespit edilmediği gelen duyumlar arasında.
Temennim, Albayrak çiftinin de bir an önce iyileşip taburcu olması...Hastaneye yattılar
İşadamı Numan Ceyhan ve eşi Arzu Ceyhan’a koronovirüs teşhisi kondu. Çift, dün Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Numan Ceyhan ve eşinin gittikleri spor salonundan virüs kaptığından şüpheleniliyor. Numan Ceyhan, “Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, önlem alsın” dedi.
Cem’le Serenay tedbiri elden bırakmıyor
Uzmanlar virüs salgınının daha fazla yayılmasını engellemek için sürekli “evde kalın” uyarısında bulunuyor, ancak onları pek fazla dinleyen yok maalesef!
Önceki gün de Belgrad Ormanı, Emirgan, Bebek ve sahil bölgeleri yine doluydu.
Trafiğin her zamanki gibi kilitlendiği Etiler’de dolaşanlar arasında bir süredir aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya da vardı. Neyse ki sevgililer tedbiri elden bırakmadı, diğerlerinin aksine yürümek yerine otomobille turladı.
Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dinleyip eve kapanan çift, her gün iki saat otomobille dışarı çıkarak gezinti yapıyormuş.
Bu arada Serenay Sarıkaya, söylendiği gibi Cem Yılmaz’ın evine yerleşmemiş, hâlâ kendi evinde yaşıyormuş. Çift görüşmek istediklerinde birbirlerinin evine gidiyormuş.
Denizi sevmeye başladık
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, denize garip bir şekilde soğuk bakıyoruz. Yıllar geçtikçe deniz taşıtlarında bir nebze artış oldu, ancak ne ticari alanda ne de özel yatçılıkta sayı olması gereken seviyeye bir türlü ulaşamadı. Son dönemde ise bu alanda bir hareketlilik başladı.
Fuarlarda yapılan satışların artması, Türkiye’nin en köklü yat firması HNF Yachting’in sahipleri Ahmet ve Mehmet Hanif kardeşleri de şaşırttı.
Dünyanın üst düzey tekne markalarını bünyesinde bulunduran HNF Yachting, Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapılan fuarın ardından Türkiye’deki fuarlara katıldı. Firmanın ilk defa sergilediği Mar-Co R-x 36 model lüks tekne, büyük ilgi gördü.
Lüks tekneleri ağırlıklı olarak yurtdışına sattıklarını belirten Ahmet Hanif, son dönemde Türkiye’de de deniz taşıtlarına ilginin arttığını söyledi. Şimdilerde orta ve alt segmentteki deniz taşıtlarının daha çok üretilmesi ve ithal edilmesinin de bunda payı var şüphesiz.
Organik pazardan vazgeçmiyor
Avrupa Yakası, Jet Sosyete gibi komedi dizilerine hem oyuncu hem de yazar olarak imzasını atan Gülse Birsel, organik beslenmeyi tercih edenlerden. Birsel, uzun süredir cumartesi günleri Taksim’de kurulan semt pazarından alışveriş yapıyor, belli tezgâhlardan organik ürünler satın alıyordu. Şimdilerde salgın nedeniyle kendisi pazara gidemiyor, ancak şoförünü yollayarak organik tarım sonrası tezgaha gelen sebze ve meyvelerden almaya devam ediyor. Birsel, neredeyse 10 yıldır alışveriş yaptığı o tezgahlara dostlarını da yönlendiriyor.