Akaretler’de sanat haftası başlıyor

Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonunu üstlendiği Artweeks@Akaretler, sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor.
Bilgili Holding ev sahipliğinde Akaretler Sıraevler’in benzersiz atmosferinde gerçekleşecek Artweeks@Akaretler için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda gerçekleşecek Artweeks@Akaretler’in 6’ncı edisyonu, 30 Mart’ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Martch Art Project, The Empire Project, Galeri Nev İstanbul, Anna Laudel, Pilevneli, Versus Art Project, Merkur Galeri gibi çok sayıda galerinin yer alacağı etkinlikte, ayrıca Selman Bilal ve Şeli Elvaşvili’nin değerli koleksiyonları da sergilenerek ziyaretçilere özel bir deneyim sunacak.
Geçtiğimiz eylülde 5’inci edisyonu yapılan Artweeks@Akaretler’in W Istanbul’daki partisine Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, CEO’su Sinan Temo, COO’su Bora Ercantürk ve Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Soner Akpınar ev sahipliği yapmıştı. 12 günde 100’den fazla sanatçıyı ağırlayan etkinlikte, 15 çağdaş sanat galerisi, 2 solo sergi ve 1 koleksiyoner seçkisi yer almış ve 55 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.
Geleceğin dünyasına adım attı
90’larda Türkiye’nin ilk internet portalı Netbul.com’u kuran Elif Dağdeviren, yine dijital alanda bir öncülük yaparak NFT ve Metaverse dünyasına adım attı.
Dijital dünyada öncü üç isim Murat Canbaz, Ahmet Hakan Özgür ve Volkan Çelik ile bir araya gelerek Manza.io platformunu kuran Dağdeviren, geleceğin evreninde yer almak isteyen sanatçı, NFT üreticisi, koleksiyoner, marka ve ajanslara hizmet sunacak.
Sokak hayvanları yararına sergi
Çağdaş sanatçı Cengiz Yatağan, yeni eserlerini, Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği yararına sanatseverlerle buluşturdu.
Hayatın dengesini ana tema olarak ele alan “Purcatory” isimli sergi, 31 Mart’a kadar Hanif Han Beyoğlu’nda gezilebilir. Yatağan, sergiyle son günlerde gündemden düşmeyen sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşama kavuşmasını amaçlıyor.
Yeni koleksiyon hazır
Kadın modasının öncü markası adL ile özgür kadın imajıyla modayı farklı kılan Raisa Vanessa’nın koleksiyon iş birlikleri bu sezon da devam ediyor.
Disko yıllarının gösterişinden ilham alan tasarımları çok beğenilen moda ikilisi Raisa ve Vanessa Sason, yeni sezon için de yine birbirinden iddialı tasarımları imza attı. adL X Raisa Vanessa koleksiyonu, 23 Mart’ta KüçükÇiftlik Park’ta yapılacak bir defileyle moda dünyasına sunulacak.
Minik kalpler için sahnede
Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin hayatını anlattığı müzikal “Aldırma Gönül”ü bu kez Mika-Der yararına sahneye koyacak.
Çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapan dernek yararına gerçekleşecek gösterim, 22 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ezel Akay’ın yönettiği oyunda Ferhat Göçer, unutulmaz yazarın şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkıları seslendirecek. Gecenin ev sahipliğini Mika-Der Başkanı Nesrin Ercan, Başkan Yardımcısı Arzu Sabancı ve yönetim kurulu üyeleri üstlenecek.
Akaretler’de sanat haftası başlıyor
Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonunu üstlendiği Artweeks@Akaretler, sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor.
Bilgili Holding ev sahipliğinde Akaretler Sıraevler’in benzersiz atmosferinde gerçekleşecek Artweeks@Akaretler için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda gerçekleşecek Artweeks@Akaretler’in 6’ncı edisyonu, 30 Mart’ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Martch Art Project, The Empire Project, Galeri Nev İstanbul, Anna Laudel, Pilevneli, Versus Art Project, Merkur Galeri gibi çok sayıda galerinin yer alacağı etkinlikte, ayrıca Selman Bilal ve Şeli Elvaşvili’nin değerli koleksiyonları da sergilenerek ziyaretçilere özel bir deneyim sunacak.
Geçtiğimiz eylülde 5’inci edisyonu yapılan Artweeks@Akaretler’in W Istanbul’daki partisine Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, CEO’su Sinan Temo, COO’su Bora Ercantürk ve Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Soner Akpınar ev sahipliği yapmıştı. 12 günde 100’den fazla sanatçıyı ağırlayan etkinlikte, 15 çağdaş sanat galerisi, 2 solo sergi ve 1 koleksiyoner seçkisi yer almış ve 55 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.
Geleceğin dünyasına adım attı
90’larda Türkiye’nin ilk internet portalı Netbul.com’u kuran Elif Dağdeviren, yine dijital alanda bir öncülük yaparak NFT ve Metaverse dünyasına adım attı.
Dijital dünyada öncü üç isim Murat Canbaz, Ahmet Hakan Özgür ve Volkan Çelik ile bir araya gelerek Manza.io platformunu kuran Dağdeviren, geleceğin evreninde yer almak isteyen sanatçı, NFT üreticisi, koleksiyoner, marka ve ajanslara hizmet sunacak.
Sokak hayvanları yararına sergi
Çağdaş sanatçı Cengiz Yatağan, yeni eserlerini, Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği yararına sanatseverlerle buluşturdu.
Hayatın dengesini ana tema olarak ele alan “Purcatory” isimli sergi, 31 Mart’a kadar Hanif Han Beyoğlu’nda gezilebilir. Yatağan, sergiyle son günlerde gündemden düşmeyen sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşama kavuşmasını amaçlıyor.
Yeni koleksiyon hazır
Kadın modasının öncü markası adL ile özgür kadın imajıyla modayı farklı kılan Raisa Vanessa’nın koleksiyon iş birlikleri bu sezon da devam ediyor.
Disko yıllarının gösterişinden ilham alan tasarımları çok beğenilen moda ikilisi Raisa ve Vanessa Sason, yeni sezon için de yine birbirinden iddialı tasarımları imza attı. adL X Raisa Vanessa koleksiyonu, 23 Mart’ta KüçükÇiftlik Park’ta yapılacak bir defileyle moda dünyasına sunulacak.
Minik kalpler için sahnede
Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin hayatını anlattığı müzikal “Aldırma Gönül”ü bu kez Mika-Der yararına sahneye koyacak.
Çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapan dernek yararına gerçekleşecek gösterim, 22 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ezel Akay’ın yönettiği oyunda Ferhat Göçer, unutulmaz yazarın şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkıları seslendirecek. Gecenin ev sahipliğini Mika-Der Başkanı Nesrin Ercan, Başkan Yardımcısı Arzu Sabancı ve yönetim kurulu üyeleri üstlenecek.