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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Ailesi için kendi kiraya çıktı

29 Haziran 2020

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum’da bulunan iki evini kalabalık ailesine tahsis etti. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte Yalıkavak’ta ev tuttu.

Ailesi için kendi kiraya çıktı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un ailesine olan düşkünlüğü hep konuşuluyor. Tatlıtuğ, bu kez aile bireylerine öyle bir jest yaptı ki, gerçekten hayırlı evlatmış dedirtti.

Koronavirüs nedeniyle aylarca evde kalıp bunalan aile bireylerini Bodrum’da ağırlayan ünlü oyuncu, onlara iki ayrı evini tahsis etti.
Ailesi rahat etsin diye de kendisi eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Bodrum, Yalıkavak’ta kiralık bir ev tuttu.
Ailesi için kendi kiraya çıktı
Geçtiğimiz günlerde denize sıfır konumlu, özel havuzlu, modern mimari ile yapılmış bir taş eve taşınan oyuncunun bu kararı şaşırtmıştı.
Bodrum’da iki ayrı evi olan oyuncu, meğer ailesinin rahatı için bu kararı almış. 4 kardeşi bulunan Kıvanç Tatlıtuğ iki evini, kalabalık ailesinin koronavirüs salgını döneminde rahat tatil yapmaları için onların emirlerine sunmuş. Çok da iyi yapmış, ben de kendisini kutluyorum. Herkese çok güzel örnek olmuş.

Ailesi için kendi kiraya çıktı

On parmağında on marifet

Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, yıllar sonra yeniden tuval karşısına geçip resim yapmaya başladı. Kızı Yağmur Ünal, ünlü sanatçının yaptığı son resmi Instagram’da paylaştı. Karantina günlerinde evde vakit geçiren ve uzun süre ara verdiği hobisiyle yeniden ilgilenmeye başlayan Türkan Sultan, bir dönem resim dersi de almıştı. Sanatçının yıllar sonra yaptığı ilk resim ise kızı Yağmur’un portresi oldu.
Ailesi için kendi kiraya çıktı

Tatil devam ediyor

Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile 2 yıldır birlikte olduğu Tuğba Coşkun, seyahat yasaklarının kalkmasıyla soluğu tatilde aldı. Orman’ın teknesinde baş başa tatil yapan sevgililer, önce Göcek koylarını dolaşarak deniz keyfi yaptı. Ardından Bozburun’a giden çift, hafta sonu yeniden Bodrum’a geçti. Fikret Bey iş toplantıları için karayoluyla İstanbul’a dönerken, sevgilisi Tuğba Coşkun’u Yalıkavak’taki evine bıraktı.
Ailesi için kendi kiraya çıktı

Haberci sevgili

Ünlü manken Esin Moralıoğlu’nun eski eşi olarak tanıdığımız işadamı İshak Cerit, kalbini haber spikeri Bahar Feyzan’a kaptırmış. Cerit, 2006 yılında Esin Moralıoğlu’yla nikâh masasına oturmuş, evlilikleri 2010 yılında sona ermişti. Çift, 2013 yılında yeniden bir araya geldi, fakat ilişki yine dikiş tutmadı. İshak Bey, Moralıoğlu’ndan ayrıldıktan sonra inzivaya çekildi, aşka kapılarını kapattı. İşadamı, uzun süre sonra aşk orucunu, bir dönem işadamı Önder Fırat’la ilişki yaşayan Bahar Feyzan için bozdu. Çift şimdilerde Bodrum koylarında, gözlerden uzak tekne tatili yapıyor.
Ailesi için kendi kiraya çıktı
İshak Çetin - Esin Moralıoğlu

Ailesi için kendi kiraya çıktı
Önder Fırat
Ailesi için kendi kiraya çıktı
Bahar Feyzan

 

 

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