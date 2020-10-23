Aileler onayladı, evlilik hazırlıkları başladı

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu Nebahat Çehre, modacı Rufat İsmayil’le birlikte hazırladığı koleksiyonla Katar’a açılıyor.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı ‘Valide Sultan’ rolüyle Arap ülkelerinde geniş bir hayran kitlesi edinen usta oyuncu Nebahat Çehre, bu kez tasarımlarıyla adından söz ettiriyor. Daha önce Katar’a davet edilen Çehre, bir alışveriş merkezinin açılışını yapmış, AVM’nin sahibi olan şeyhin evindeki davette Katar’ın önde gelenleriyle tanışmıştı.

Sadece güzelliğiyle değil, moda tercihleriyle de tam bir stil ikonu olan sanatçı, geçtiğimiz ay moda sektörüne giriş yaptı. Modacı Rufat İsmayil’le işbirliği yapan Çehre, kendi adını taşıyan 72 parçalık bir kapsül koleksiyon tasarladı.

Tasarımları büyük ilgi gören sanatçıya, Katar’dan da yüklü bir sipariş gelmiş. Rufat İsmayil’in Nişantaşı’ndaki atölyesine kapanarak 1 hafta içinde tüm siparişleri hazırlayan Çehre, üstüne bir de Katar’dan davet almış.

Sanatçıya, AVM’lerde kendi adını vereceği koleksiyonunu satması için bir mağaza açması teklifinde bulunulmuş. Şu an bu teklifi düşünen Nebahat Çehre “evet” derse, bu işbirliğinden tam tamına 500 bin dolar alacak!

Sağlığına kavuştu

Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Öztaşkın, 15 gün önce talihsiz bir rahatsızlık geçirmiş. Beyinde emboli atması sonucu hastaneye kaldırılan Öztaşkın, yapılan müdahaleyle sağlığına kavuşmuş. Hâlâ istirahatte olan Nuri Bey’in sağlık durumu iyiymiş.

İlk evliliğinden bir kızı olan Nuri Öztaşkın, 2013 yılında Dicle İpek’le hayatını birleştirmiş, 1 yıl sonra da ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Allah evlatlarına bağışlamış. Ben de Nuri Öztaşkın’a geçmiş olsun diyorum...

