Afrikalı sevgili

Merhum işadamı Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Tapan’ın, Afrika ülkesi Angola’nın Huambo valisi João Baptista Kussumua’nın oğlu Ides Jackson Kussumua ile aşk yaşadığı konuşuluyor.
Londra’daki Richmond Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ile birlikte Psikoloji okuyan Melisa Tapan, mezun olduktan sonra Türkiye’ye dönüp Sabancı Holding’de işe başlamıştı. Şimdilerde bir yandan holdingde yönetici olarak çalışıyor, bir yandan da Columbia Üniversitesi’nin Ekonomik ve Siyasi Kalkınma programında yüksek lisans yapıyor.
Dedikodulara bakılırsa, Melisa Tapan’ın kalbi de boş değil. Söylenenlere göre genç işkadını, Londra’da yaşadığı dönemde tanıştığı, arkadaşları arasında ‘Lord’ olarak tanınan Ides Jackson Kussumua isimli Afrikalı gence gönlünü kaptırmış. Kussumua, Afrika ülkesi Angola’nın Huambo şehrinde vali olan João Baptista Kussumua’nın oğlu.
Aradaki mesafelere rağmen devam eden bu ilişkiye aileler onay vermese de, Melisa Tapan aşkının arkasında durmaya kararlıymış...
Cannes’da düzenlenen yardım gecesine Hollywood yıldızı Will Smith de katılmış, rekor bağışta bulunan Eduane Danilo Lemos dos Santos için “500 bin euro’ya sahip olmak için çok genç görünüyor” demişti.
CANNES’DA DAVETE KATILDILAR
Melisa Tapan’ın ilişkisi yeni değil. Tapan, 2017 yılında Fransa’nın Cannes şehrinde AIDS ile savaşma fonu yararına yapılan geceye de sevgilisi Ides Jackson Kussumua katılmış.
Dünya jet sosyetesinin ve Hollywood yıldızlarının katıldığı o geceye 500 bin euro’luk saat alarak rekor bağış yapan Angola Eski Başkanı José Eduardo dos Santos’un oğlu Eduane Danilo Lemos dos Santos, geceye damgasını vurmuştu.
Melisa Tapan daha önce de siyahi bir gençle Bebek’te görüntülenmişti.
ESKİ BAŞKANIN OĞLUYLA ORTAK
Huambo Valisi João Baptista Kussumua’nın oğlu Ides Jackson Kussumua, Londra’da hem eğitimine hem de iş hayatına devam ediyor. Kussumua, Angola Eski Başkanı’nın oğlu Eduane Danilo Lemos dos Santos ile ortak. İkili, EGM Capital ve C8 Capital gibi iki özel şirket aracılığıyla kurulan Banco Postal de Angola’nın hissedarları arasında.
Genç annenin korona korkusu
Geçtiğimiz aralık ayında ilk bebeğini kucağına alan, şovmen Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil, koronavirüs yüzünden deyim yerindeyse paranoyak olmuş!
2009 yılında Evren Yazgan’la evlenen Sezin Erbil, bir süre önce babasının hastalığı nedeniyle büyük üzüntü ve korku yaşamıştı. Sezin Hanım, geçtiğimiz günlerde aldığı bir haber yüzünden yine hop oturup hop kalkıyormuş!
Haftalardır evinde karantinada olan bir arkadaşının koronavirüse yakalanması, tüm çevresinde şok etkisi yaratmış. Arkadaşının virüsü eve gelen market poşetlerinden kaptığı düşünüldüğünden, Sezin Erbil eve giren her şeyi onlarca kez dezenfekte etmeye başlamış!
Babasının yoğun bağım sürecinde çok yıpranan ve evinde minik bir bebeği olan Sezin Hanım’a o kadar hak veriyorum ki...
Sevgiliden manevi destek
Cemiyetin yakından tanıdığı avukat Kerim Yardımcı ne yazık ki koronavirüse yakalanmış. Kerim Bey, bir süredir Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyormuş.
İkinci eşinden boşandıktan sonra cemiyetin güzel isimlerinden Leyla Çebi’yle aşk yaşamaya başlayan Yardımcı’nın bu zor günlerinde de yanında sevgilisi varmış. ‘Yanında’ derken, mecazen tabii! Leyla Hanım, kendisinde herhangi bir semptoma rastlanmamasına rağmen evinde 14 günlük karantinaya çekilmiş. Ama sevgilisinin durumunu doktorlarıyla anbean görüşerek takip ediyormuş.
Fikri mülkiyet konusunda uzmanlığı olan ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın uluslararası hakemleri arasında yer alan Kerim Yardımcı, işi gereği çok sık yurtdışına çıkıyor. O nedenle Yardımcı’nın koronavirüse yurtdışı temasları sırasında yakalandığı tahmin ediliyor.
Virüs bile engelleyemedi
Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy’un yeğeni, Ersin ve Ümit Örtmen’in kızları, başarılı iç mimar Tuğçe Örtmen, yaklaşık 5 yıldır beraber olduğu Bursalı işadamı Can Güvenilir’le hayatını birleştirdi.
Çift, Conrad Otel’de gerçekleşecek bir düğün töreniyle evlenecekti, ancak Türkiye’de giderek yayılan virüs salgını nedeniyle planlar değişti. Düğünü ileri bir tarihe ertelemek yerine evde sade bir merasim düzenlemeye karar veren Örtmen ve Güvenilir, ailelerinin huzurunda nikâh defterine imza attı. Instagram’dan canlı yayın yapan çifte bu sayede sevdikleri de uzaktan eşlik etmiş oldu. Yakınları, Örtmen ve Güvenilir’i sosyal medya üzerinden tebrik etti. Genç çifte ben de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.
Afrikalı sevgili
Merhum işadamı Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Tapan’ın, Afrika ülkesi Angola’nın Huambo valisi João Baptista Kussumua’nın oğlu Ides Jackson Kussumua ile aşk yaşadığı konuşuluyor.
Londra’daki Richmond Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ile birlikte Psikoloji okuyan Melisa Tapan, mezun olduktan sonra Türkiye’ye dönüp Sabancı Holding’de işe başlamıştı. Şimdilerde bir yandan holdingde yönetici olarak çalışıyor, bir yandan da Columbia Üniversitesi’nin Ekonomik ve Siyasi Kalkınma programında yüksek lisans yapıyor.
Dedikodulara bakılırsa, Melisa Tapan’ın kalbi de boş değil. Söylenenlere göre genç işkadını, Londra’da yaşadığı dönemde tanıştığı, arkadaşları arasında ‘Lord’ olarak tanınan Ides Jackson Kussumua isimli Afrikalı gence gönlünü kaptırmış. Kussumua, Afrika ülkesi Angola’nın Huambo şehrinde vali olan João Baptista Kussumua’nın oğlu.
Aradaki mesafelere rağmen devam eden bu ilişkiye aileler onay vermese de, Melisa Tapan aşkının arkasında durmaya kararlıymış...
Cannes’da düzenlenen yardım gecesine Hollywood yıldızı Will Smith de katılmış, rekor bağışta bulunan Eduane Danilo Lemos dos Santos için “500 bin euro’ya sahip olmak için çok genç görünüyor” demişti.
CANNES’DA DAVETE KATILDILAR
Melisa Tapan’ın ilişkisi yeni değil. Tapan, 2017 yılında Fransa’nın Cannes şehrinde AIDS ile savaşma fonu yararına yapılan geceye de sevgilisi Ides Jackson Kussumua katılmış.
Dünya jet sosyetesinin ve Hollywood yıldızlarının katıldığı o geceye 500 bin euro’luk saat alarak rekor bağış yapan Angola Eski Başkanı José Eduardo dos Santos’un oğlu Eduane Danilo Lemos dos Santos, geceye damgasını vurmuştu.
Melisa Tapan daha önce de siyahi bir gençle Bebek’te görüntülenmişti.
ESKİ BAŞKANIN OĞLUYLA ORTAK
Huambo Valisi João Baptista Kussumua’nın oğlu Ides Jackson Kussumua, Londra’da hem eğitimine hem de iş hayatına devam ediyor. Kussumua, Angola Eski Başkanı’nın oğlu Eduane Danilo Lemos dos Santos ile ortak. İkili, EGM Capital ve C8 Capital gibi iki özel şirket aracılığıyla kurulan Banco Postal de Angola’nın hissedarları arasında.
Genç annenin korona korkusu
Geçtiğimiz aralık ayında ilk bebeğini kucağına alan, şovmen Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil, koronavirüs yüzünden deyim yerindeyse paranoyak olmuş!
2009 yılında Evren Yazgan’la evlenen Sezin Erbil, bir süre önce babasının hastalığı nedeniyle büyük üzüntü ve korku yaşamıştı. Sezin Hanım, geçtiğimiz günlerde aldığı bir haber yüzünden yine hop oturup hop kalkıyormuş!
Haftalardır evinde karantinada olan bir arkadaşının koronavirüse yakalanması, tüm çevresinde şok etkisi yaratmış. Arkadaşının virüsü eve gelen market poşetlerinden kaptığı düşünüldüğünden, Sezin Erbil eve giren her şeyi onlarca kez dezenfekte etmeye başlamış!
Babasının yoğun bağım sürecinde çok yıpranan ve evinde minik bir bebeği olan Sezin Hanım’a o kadar hak veriyorum ki...
Sevgiliden manevi destek
Cemiyetin yakından tanıdığı avukat Kerim Yardımcı ne yazık ki koronavirüse yakalanmış. Kerim Bey, bir süredir Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyormuş.
İkinci eşinden boşandıktan sonra cemiyetin güzel isimlerinden Leyla Çebi’yle aşk yaşamaya başlayan Yardımcı’nın bu zor günlerinde de yanında sevgilisi varmış. ‘Yanında’ derken, mecazen tabii! Leyla Hanım, kendisinde herhangi bir semptoma rastlanmamasına rağmen evinde 14 günlük karantinaya çekilmiş. Ama sevgilisinin durumunu doktorlarıyla anbean görüşerek takip ediyormuş.
Fikri mülkiyet konusunda uzmanlığı olan ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın uluslararası hakemleri arasında yer alan Kerim Yardımcı, işi gereği çok sık yurtdışına çıkıyor. O nedenle Yardımcı’nın koronavirüse yurtdışı temasları sırasında yakalandığı tahmin ediliyor.
Virüs bile engelleyemedi
Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy’un yeğeni, Ersin ve Ümit Örtmen’in kızları, başarılı iç mimar Tuğçe Örtmen, yaklaşık 5 yıldır beraber olduğu Bursalı işadamı Can Güvenilir’le hayatını birleştirdi.
Çift, Conrad Otel’de gerçekleşecek bir düğün töreniyle evlenecekti, ancak Türkiye’de giderek yayılan virüs salgını nedeniyle planlar değişti. Düğünü ileri bir tarihe ertelemek yerine evde sade bir merasim düzenlemeye karar veren Örtmen ve Güvenilir, ailelerinin huzurunda nikâh defterine imza attı. Instagram’dan canlı yayın yapan çifte bu sayede sevdikleri de uzaktan eşlik etmiş oldu. Yakınları, Örtmen ve Güvenilir’i sosyal medya üzerinden tebrik etti. Genç çifte ben de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.