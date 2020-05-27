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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Adnan Şen’in evi 75 milyon dolara satışta

27 Mayıs 2020

3 yıl önce ailesiyle Los Angeles’a taşınan Adnan Şen, kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri haline geldi. Şen’in Beverly Hills’te yaptırdığı, emlakçıların dudaklarını uçuklatan 75 milyon dolarlık ultra lüks evi TV programına bile konu oldu!

Adnan Şen’in evi 75 milyon dolara satışta

Oğlu Süha Can’ın eğitimi için 2017 yılında eşi Begüm Şen’le birlikte Los Angeles’a taşınan Adnan Şen, orada kurduğu ‘Sen Properties’ adındaki şirketiyle Amerika’nın en lüks bölgesinde müteahhitlik yapıyor.

Adnan Şen’in evi 75 milyon dolara satışta

Beverly Hills’in en lüks konutlarını inşa eden Şen, yaptırdığı evleri satmak için bölgenin üst düzey emlak komisyonculuğu şirketi The Oppenheim Group ile anlaştı. Adnan Şen ile, şirketin en tecrübeli emlak danışmanlarından Davina Potratz ilgileniyor.
The Oppenheim Group’un, dünyanın en lüks ve en pahalı konut satışlarını ele alan “Selling Sunset” adlı programına da konu olan Şen’in yaptığı evler, deyim yerimdeyse emlakçıların ‘aklını uçurdu’! Şen’in en son yaptırdığı, 1021 North Beverly Drive’daki dev malikane ise 75 milyon dolarlık fiyatıyla, grubun şimdiye kadar satışa sunduğu en pahalı ev olarak listelendi.

Adnan Şen’in evi 75 milyon dolara satışta


JENNIFER LOPEZ’E KOMŞU OLDULAR

Davina Potratz’ın “Milyarderler liginde” dediği 2 bin metrekarelik evde 9 oda ve 12 banyo var. 2 odalı ve 2 banyolu ayrı bir misafirhanesi de olan evde şarap mahzeni ve sinema salonu da bulunuyor.
Beverly Hills’in en büyük konut tipi yüzme havuzuna sahip olan malikanenin tüm pencereleri muhteşem bir manzaraya bakıyor. Son derece zevkli ve lüks bir şekilde dekore edilmiş malikanenin, Adnan Şen’in inşa ettiği çok sayıda evden sadece biri olduğunu da eklemeliyim.
Bu arada kendileri de Beverly Hills’te lüks bir malikanede yaşayan Begüm-Adnan Şen çiftinin komşuları arasında Jennifer Lopez, Kris Jenner gibi ünlüler var.
Hollywood’un ünlü aktörlerinden Mel Gibson ve eşi de çiftin yakın arkadaşları arasında.
The Oppenheim Group’un web sayfasında detaylarıyla yer alan eve henüz bir alıcı çıkmadı. Ama ben yakın takipteyim, ev satılırsa, Davina Potratz’ın bunu büyük gururla ilan edeceğinden eminim. Çünkü satıştan en az 1 milyon dolar komisyon alacak!

Adnan Şen’in evi 75 milyon dolara satışta

6. ölüm yıldönümüne gelemediler

19 Mayıs 2014’te büyük oğulları Alp Ali Şen’i bir trafik kazasında kaybeden Begüm-Adnan Şen çifti, seyahat yasakları yüzünden oğullarının 6’ncı ölüm yıldönümü için Türkiye’ye gelemedi. Aile, yasaklar kalkar kalmaz İstanbul’a gelerek Alp için bir anma töreni organize edecek.

Adnan Şen’in evi 75 milyon dolara satışta

Bu işin geri dönüşü yok

2007 yılında Kıbrıs’ta yapılan görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Kaya Holding’in veliahtlarından Burak Kaya ve siyasetçi Cavit Çağlar’ın kızı Yasemin Çağlar’ın boşanmak üzere olduğunu öğrendim.
İki çocuğu olan çifti, barıştırmak için aileleri seferber olmuş. Ancak Yasemin Hanım’ın boşanmak için çok kararlı olduğunu duydum.
Eşiyle ilgili dedikodulardan bıkan Yasemin Hanım’ın ailesine “Bu işin geri dönüşü yok” dediği söyleniyor. Bir süredir ayrı evlerde yaşayan ve karantina süresini iki çocuğuyla yalnız geçiren Yasemin Kaya’nın adliyeler açılır açılmaz boşanma davası için avukatlarına talimat verdiği de gelen haberler arasında. Bir dönemin hızlı çapkınlarından olan Burak Kaya’nın evlendikten sonra uslandığını duymuştum. Yasemin Hanım’ın boşanma kararının ardında böyle bir hikaye mi var, bilmiyorum. Ama bu tür şeyler asla gizli kalmaz, bir gün mutlaka ortaya çıkar! 

Adnan Şen’in evi 75 milyon dolara satışta

Pjanic’ten Şafak Sezer’e: Hedef ben miyim Tayfun!

Şafak Sezer de karantina günlerinde sosyal medyada canlı yayın yapmaya başladı. İlk yayınını Serdar Ortaç’la yapan Sezer’i izleyenler arasında Juventus’lu futbolcu Miralem Pjanic de vardı.
Futbolcunun yayında yorum yapması dikkat çekti. Pjanic’in Şafak Sezer’in sevilen filmi “Kolpaçino”nun fenomen replikleri “Hedef ben miyim Tayfun” ve “Sıkılıyorum Sabri abi” mesajları, izleyenleri güldürdü.
Pjanic’in yayına katıldığını sonradan öğrenen Sezer, sürpriz bir de telefon aldı. Futbol hayatını Juventus’ta sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, ünlü oyuncuyu arayarak Pjanic’e “Kolpaçino” serisini izlettirdiğini söyledi. Sezer, milli futbolcumuz ve Pjanic’i Türkiye’ye davet etti.

Adnan Şen’in evi 75 milyon dolara satışta

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