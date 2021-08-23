Acun’un evi Hasan Can’ın oldu!

2020’den beri Pantene’in yüzü olan ünlü oyuncu Demet Özdemir’in sözleşmesi 3 milyon liraya 2 yıl daha uzadı! Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne de ev sahipliği yapan Özdemir’in yeni reklam filmi, 15 gün sonra yayında olacak.

Saçlarının güzelliği, fiziği ve oyunculuğuyla sadece Türkiye’de değil, dünyada da birçok kadının idolü olan Demet Özdemir, 2020’de markanın yeni serisinin reklam yüzü olmuş ve kısa sürede satışları patlatmıştı.





Özdemir’in performansından çok mutlu olan Pantene, yeni kampanyasını da güzel oyuncuya emanet etti. 2 yıl daha uzayan sözleşme kapsamında marka, Demet Özdemir’le yakında ihtişamlı yeni bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.

Kızını arkadaşlarıyla tanıştırdı

Cemiyetin ünlü ismi Aylin Saruhan, kızı Ela’yı önceki gün arkadaşları Özge Ulusoy ve Tolga Sezgin’le tanıştırdı.

Zorlu Center’a kızıyla alışverişe gelen Aylin Saruhan, yemek yemek için Morini’ye geçince yan masadaki ikiliyle karşılaştı. Saruhan, yanlarına gidip selam verdiği Ulusoy ve Sezgin’le kızı Ela’yı da tanıştırdı. Ela ile yakından ilgilenen Özge Ulusoy, yemek bittikten sonra AVM içinde minik bir tur atarak alışveriş yaptı.