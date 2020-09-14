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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Acar çok ‘Bal’lı

14 Eylül 2020

Üç çocuğunun annesi Hande Demir’den geçen temmuzda boşanan Erdinç Acar, eski milli voleybolcu Duygu Bal’la yeni bir aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz temmuz ayında üç çocuğunun annesi Hande Demir’le evliliğini noktalayan Erdinç Acar, gönlünü Duygu Bal’a kaptırmış! Eski milli voleybolcu ve model Duygu Bal’la yaklaşık 1 aydır birlikte olan Acar’ın çok mutlu olduğu gelen haberler arasında.
Acar çok ‘Bal’lı
Şu sıralar yeni sevgilisiyle Çeşme’de tatil yapan Erdinç Bey, ilişkisini şimdilik gizli tutmak istiyormuş. Hande Demir de boşandıktan sonra İzmirli işadamı Cevdet Taşçeken’le ilişki yaşamaya başlamıştı.
Acar çok ‘Bal’lı


Faruk Tuncel’in
kızıyla evleniyor
Acar çok ‘Bal’lı
Tanınmış işadamı Talip Öztürk ve nişanlısı Berna Tuncel, nikâh masasına oturmak için gün sayıyor. Geçen hafta 350 bin liralık özel yapım bir yüzükle evlenme teklifinde bulunan 48 yaşındaki Öztürk, dün de müstakbel kayınpederi Faruk Tuncel’in evine giderek kızını istedi. Ünlü türkücüden “Verdim gitti!” yanıtını alan işadamı, 26 yaşındaki nişanlısıyla ay sonunda yapılacak törenle dünya evine girecek.

Türk tasarımcının başarısı
Tasarımcı Defne Yiğit’in markası Ma Primi Giovani, dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanın en ünlü “mahkumu” olarak bilinen ve şimdilerde aranan modeller arasında yer alan Jeremy Meeks de Ma Primi Giovani ürünlerini tercih eden isimler arasında.
Acar çok ‘Bal’lı
Sweatshirt ve tişört tasarımları yapan Defne Yiğit’e global birçok markadan işbirliği ve kapsül koleksiyon teklifi var.
Yiğit, son olarak Mavi için bir koleksiyon hazırladı.
Acar çok ‘Bal’lı

Markası artık
‘doğa dostu’
Cemiyet dünyasının ünlü ismi Bahar Şer, ocak ayında yeni markası Deepsix’i özel bir davetle beğeniye sunmuştu. Şer, kurucu ortağı olduğu markayla sadece denim üzerine tasarım yaparak klasikleşmiş jean sınırlarının ötesine geçmeyi amaçlıyordu.
Acar çok ‘Bal’lı

Şimdi daha “doğa dostu” bir marka oluşturmak için çalışmalar yapıldı ve sürdürülebilir üretime geçildi. Çevre kirliliğine yol açmayan ve doğal kaynakları koruyan üretim için büyük emek harcandı, böylelikle bir dünya markası olmanın da adımları atılmış oldu. Çünkü artık dünyada markanın sürdürülebilir olmasına bakılıyor. Bu süreçte markaya ikinci bir “line” da eklendi. Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan yeni alt marka, daha geniş bir kitleye hitap edecek.

Anne sürprizi
Cemiyetin tanınmış isimlerinden Evren Teker, yeni yaşını önceki gün Bebek Otel’in roof’unda kutladı.
Eşi Mina Teker’in organize ettiği sürpriz partiyle yeni yaşına giren Evren Bey’e en büyük sürprizi annesi Cennet Süzer yaptı.
Teker, 1 yıl önce gittiği Londra’dan Covid-19 önlemleri yüzünden bir türlü dönemeyen annesini karşısında bulunca şoka girdi. Anne-oğulun kavuşması duygusal anlara sahne olurken, yakın dostları Pelin-Rıfat Çebi çiftinin yaptırdığı pastanın masaya gelmesi herkesi neşelendirdi.
Acar çok ‘Bal’lı

Partinin konukları arasında bulunan Baran Süzer ise geceye yeni sevgilisiyle geldi. Arjantinli model Julieta Miquelarena, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Hemen aileye girmiş olması da dikkatlerden kaçmadı!

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