Ablası evlendi, sıra onda!

Ekim ayının sonunda Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ayrıldığını yazmıştım hatırlarsınız...
Ama bugüne kadar birçok kez ayrılıp barışan çift, daha haber yayımlanmadan yeniden barışır korkusuyla temkinli davranmış, yazımı “Her an Bebek’te sarmaş dolaş karşımıza çıkıp, hepimizi şaşırtabilirler!” cümlesiyle bitirmiştim.
Çift şaşırtmadı, bir kez daha barışarak, Bebek’te arz-ı endam ederken objektife yakalandı! Kutluay bile yaptığı açıklamada, “Vallahi ayrıldık. Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” demişti.
Ama ne olduysa oldu, Kutluay bir kez daha Edvina Sponza’ya dönerek, aşklarının bitmediğini kanıtladı.
Umarım bu kez ayrılmalarına neden olan konuları geride bırakmış olurlar ve ilişkilerinde yeni bir çatlak yaşamazlar.Ödül için teşekkürler
Crazy Medya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Altın Kalite Ödül Töreni, ünlü isimleri bir araya getirdi. Birbirinden iddialı markaların ve yılın en iyi sanatçılarının ödüllendirildiği gecede, basın ödülleri de sahiplerini buldu. Sağ olsunlar, beni de ödüle layık görmüşler...
Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Mendi, 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Damla Can’la aynı eve taşındı.
Katıldığı “Survivor” yarışmasıyla tanınan Damla Can, İzmir’de yaşadığından ilişkilerini “mesafeli” olarak sürdüren çift, kendileri için büyük bir adım atarak birlikte yaşamaya karar verdi.
İlk kez nisan ayında Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görülen sevgililer, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Spor eğitmenliği yapan ve güçlü sosyal medyası sayesinde influencer olarak da aranılan bir yüz olan Damla Can, bundan böyle kariyerine İstanbul’da devam edecek.
Yeni dizi projesine başlayan Mendi ise şu sıralar iki heyecanı yaşamanın keyfini sürüyor...
Rekora imza attı
İpekyol, Twist ve Machka markalarıyla moda dünyasına yön veren Ayaydın-Miroglio Grup, bir rekora imza attı. Küresel krize rağmen yatırımlarına devam Ayaydın-Miroglio Grup, 250’nci mağazasını Mersin’deki Saya Park AVM’de açtı.
Bebek’te, Cevdet Paşa Caddesi, Tanberk Çıkmazı Sokak’ta bulunan binanın üst katında uzun yıllardır yaşayan Nuray-Okan Fenercioğlu çifti, duyduğuma göre bir süredir ev sahibiyle sorun yaşıyormuş. Şimdi bu duruma bir de otopark krizi eklenmiş!
“Taşının” diyen ev sahibine olumsuz yanıt veren Fenercioğlu çifti, evin arkasında bulunan park yeri yüzünden komşuları Beyhan Bernardete’yle de tartışma yaşamış.
Şimdilerde Maslak 1453’te oturan Beyhan Bernardete, Bebek’teki evini home office olarak kullanıyormuş. Beyhan Hanım, kendisine ayrılan park yerine ısrarla aracını park ettiği için Okan Bey’le tartışmış.
Mal sahibinin “Park yeri Beyhan Hanım’ın hakkı” demesine rağmen Okan Bey bu durumu kabul etmemiş. Mal sahibi ile Beyhan Hanım da çözümü otoparkı kapatmakta bulmuş.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu. Bel rahatsızlığı geçiren Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılarak riskli bir ameliyata alınmıştı. Büyük şok yaşayan Hadise’nin yanına dizi çekimleri nedeniyle gidemeyen Kaan Yıldırım, müstakbel kayınvalidesinin sağlık durumunu telefonla anbean takip etmişti. Ameliyat sonrası bir süre annesinin yanında kalan güzel şarkıcı, annesini taburcu edip evine yerleştirdikten sonra İstanbul’a döndü.
Yaklaşık 1 aydır nekahet döneminde olan Gülnihal Açıkgöz’den önceki gün müjdeli haber geldi. Açıkgöz’ün tedavisinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve yeniden eskisi gibi hareket ettiğini öğrenen Hadise ve Kaan Yıldırım, derin bir nefes aldı.
Ünlü işadamı Ali Gürsoy ile boşanma aşamasında olduğu Melis Çiftçi arasında sular durulmuyor! 33 bin 332 TL’lik alacağı için eşinin ailesinin evine haciz memuru gönderen Melis Çiftçi, “Bu neyin hırsı!” dedirtti.
Oğullarının boşanacak olmasına üzülen Ergun ve Ayşe Gürsoy, üstüne bir de haciz şokuyla sarsıldı...
Ergun ve Ayşe Gürsoy’un yaşadığı konuta gelen haciz memurları, işlemleri Ayşe Hanım’la yaptı.
Ayşe Gürsoy “Oğlumun konutu burası değil” dese de haczi engelleyemedi.
Haciz memurları, Melis Çiftçi’nin alacağına karşılık olarak, 25 bin lira değerindeki televizyonu, 10 bin lira değerindeki koltuk takımını, bin lira değerinde bir başka televizyonu ve 4 bin lira değerindeki koşu bandını haczetti.
Ayşe Gürsoy, işlemler sırasında verdiği ifadede, “Mahalde bulunan tüm malların mülkiyeti eşime ve bana aittir. Yapılan işlem kötü niyetlidir” diyerek şikayetçi olacağını belirtti.
Hande Demir geçen temmuz ayında 14 yıllık eşi Erdinç Acar’la yollarını ayırmıştı. Demir boşanmanın ardından ağustos ayında Cevdet Taşçeken ile flört etmeye başlamıştı. Ancak umduğunu bulamayan Demir, kısa sürede Taşçeken’den ayrıldı. Erdinç Acar da boşandıktan sonra milli voleybolcu Duygu Bal ile yakınlaşmış, fakat yakınlaşma ilişkiye dönüşmeden ikili ayrı yollara gitmeye karar vermişti.
Eski eşler, üç çocuklarının iyiliği için ilişkilerini dostane bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Hatırlarsanız, 2006 yılında Las Vegas’ta nikah masasına oturduktan sonra 2010’da boşanan çift, ayrılığa daha fazla dayanamayıp aynı yıl yeniden barışıp evlenmişti. Üçüncü kişilerle yaşadıkları hayal kırıklıklarından sonra Hande Demir-Erdinç Acar ikinci kez barışır mı dersiniz?
Duygu Bal
“Fıs fıs” ikramı
Koronavirüsle birlikte dezenfektan ve kolonya taşımak da günlük alışkanlıklarımızdan biri haline geldi. Önceki gün Nişantaşı’nda karşılaşan cemiyetin iki ünlü ismi Sedef İybar ve Osman Çarmıklı ayaküstü sohbet ederken objektife takıldı.
Benzerine rastlanmayan ilginç olaya Cem Boyner’in sosyal medyasında şahit olmuştuk. 1993 yılında Bakırköy’deki bir mağazasından 2 adet ürün çalan kişi Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’e çaldığı ürünler için 1000 TL yollamıştı.
Yaptığını gençlik hatası ve cahillik olarak değerlendiren kişi, Boyner’e bir de mektup yazarak pişmanlığını ifade etmişti. Cem Bey de bu asil davranışı sosyal medyasında paylaşarak şu kelimeleri kullanmıştı:
“Zaman zaman böyle samimi pişmanlık dolu mektuplar alırım. Her seferinde iyiliğin ve insanlığın gücüne inancım tavan yapar.
30 yıla yakın zaman geçse de vicdanı rahat bırakmamış. İyilik ve iyiler çoğunlukta, inanın.”
Cem Bey ismini sır gibi sakladığı, pişmanlık yaşayan bu meçhul gençle yakın zamanda yemekte buluşup yüz yüze tanışacakmış.
Cemiyetin yakından tanıdığı işadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’da yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyan çift, şimdi de anne-baba olmak için gün sayıyor.
Aldığım duyumlara göre Feyza Balin Boyner, 8 aylık hamileymiş. Erkek bebek bekleyen çiftin çocuklarına “Kuzey” adını vereceğini de öğrendim. Evliliklerini gözler önünde yaşamayı sevmeyen çift, şimdilerde büyük heyecanla bebeklerinin doğumunu bekliyor.
Güzellik sırrını paylaşacak
Eski Türkiye güzellerinden Emel Yıldırım, duyduğuma göre modacı kimliğine bir yenisini daha ekliyormuş. Kendi adını taşıyan hazır giyim ve haute couture markasıyla moda dünyasında adından söz ettiren Emel Hanım, şimdilerde bir güzellik merkezi açmak için kolları sıvamış. Nişantaşı’nda açmayı planladığı güzellik merkezinde uzman konukların katılacağı sohbet etkinlikleri de düzenlenecekmiş. “Bir güzellik merkezinden daha fazlası” olarak nitelendirdiği merkezin açılışı ise yeni yıl sonrası yapılacakmış. Emel Hanım’a yeni işinde başarılar diliyor, hayırlı olsun diyorum...
Çocukları unutmadı
Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hattat’ın eşi Burcu Hattat, şu sıralar yaptığı hayır işleriyle çok konuşuluyor. Son olarak Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına destek olan Hattat, Siirt-Pervari’deki bir köy okuluna 150 tane mont yollamış.
Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında önceki gün “kasten yaralama”, “zincirleme tehdit” ve “zincirleme hakaret” suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, “Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim” demişti.
Fakat Midyat, basına bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar’a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş. Bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemiş.
Önceki gün konuştuğum Sevcan Yaşar, Midyat’ı affetmediğini ve ilk duruşmanın 15 Ocak’ta görüleceğini söyledi. Yaşar, “Uzlaşmayı kabul edersem, her türlü talebimin yerine getirileceği söylendi bana avukatı tarafından. Ama ben geri adım atmıyorum. Kimse atmasın! Bu, belki de benden sonraki kadının hayatını kurtaracak” diye konuştu.
Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Neredeyse her magazin haberinde artık alıştığımız üzere yazdıklarım önce yalanlandı, sonra da “Evet, aslında ayrılmıştık ama bu haber yüzünden yeniden bir araya geldik” diye tuhaf bir açıklama yapıldı.
Öğrendiğime göre, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’yı “aldatılan kadın” pozisyonuna düşürmemek için geri adım atmış ve onunla barışmış. Ben yine ortalığı karıştırmak pahasına bir kez daha yazıyorum; bu, göstermelik bir barıştı. Zira Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden ayrıldı. Ancak bu kez dostane bir şekilde...Aralarındaki aşkın bittiğine karar veren ikili, arkadaş kalabilmek ve birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına yollarını ayırmayı tercih etti. Ünlü müzisyen, kendine yeni bir hayat kurmak için ilk adımı attı ve 4. Levent’teki Sapphire’den 150 metrekarelik bir stüdyo daire tuttu.
Aylık 10 bin lira kira ödeyeceği dairesini döşeyen Akçıl, yarın Kıratlı’yla birlikte yaşadığı Vadi İstanbul’daki evinden çıkarak kendi dairesine geçecek.
Yeniden barıştılar
Cem Yılmaz, geçtiğimiz kasım ayında Serenay Sarıkaya’yı Alice Müzikali’nde seyretmiş, ekibi tebrik etmek için Zorlu PSM’nin kulisine geçmiş ve burada Sarıkaya’yla tanışmıştı. İlişkileri kısa sürede aşka dönüşen ikilinin, 10 aylık beraberlikten sonra geçtiğimiz günlerde ayrıldığı haberleri çıkmıştı.
27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alan ünlü komedyenin, şov sonrası kuliste konukları vardı. Onlardan biri de “O Ses Türkiye”deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı’ydı. Konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, sempatikliğiyle güzel sunucunun telefon numarasını kapmayı başarmış!
İyi anlaşan ve aralarında bir yakınlaşma olan ikili, en yakın zamanda yemek yemek için sözleşmiş. Yeni bir aşk doğacak mı bakalım...
Sosyal medya şampiyonu
Oynadığı dizilerle büyük başarı yakalayan Alp Navruz, yapılan araştırmalara göre sosyal medyanın da en popüler erkek oyuncusu! 3 milyon takipçisiyle markaların yakın markaja aldığı Navruz, her hafta sosyal medyada birçok ismi geride bırakarak en çok konuşulan erkek oyuncu olmayı başarıyor.
Yaz boyunca birlikte görüntülenen ancak haklarındaki aşk iddialarını reddeden iş insanı Allan Hakko ve oyuncu Merve Oflaz, meğer çoktan aynı evde yaşamaya başlamış bile!
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Arka Sokaklar”ın Bahar Komiseri Merve Oflaz ve Allan Hakko, yaz aylarında sıkça aynı mekanda görüntülenmişti.
Haklarındaki aşk iddialarını ise ısrarla reddetmişlerdi. Belli ki dostluk şimdi aşka dönüşmüş! Merve Oflaz, Vakko’nun veliahtlarından olan Allan Hakko’nun Ulus Savoy’daki lüks dairesine yerleştiği konuşuluyor.
Sık sık Hakko’nun dairesinden çıkarken görünen Merve Oflaz, yaz aylarında yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak, “Benim beş yıllık bir ilişkim var” demişti!
Türkiye’nin en gözde iki jönü Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy’un dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Sık sık bir araya gelen yakın dostlar, aynı hobileri de paylaştığından çok iyi anlaşıyor. Her ikisi de doğa tutkunu olan oyuncular, doğada yapılan her türlü aktiviteden keyif alıyor. İkilinin ortak tutkularından biri de balığa çıkmak...
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, önceki gün de birlikte balık tutmak için Bodrum’a gitti. Tekneyle Marmaris ve Göcek’i turlamayı planlayan ikili, hem deniz keyfi yapacak hem de “olta atacak”. Bu arada “olta atacaklar” dediğime bakmayın, her ikisinin de dalgıçlık brövesi var ve genelde zıpkınla avlanıyorlar. Yakın zamanda dizi projeleri için sete girecek olan oyuncular, bu vesileyle yoğun iş temposu öncesinde stres atmış olacak.
Yine ayrıldılar
Aşkları uğruna eşlerinden ayrılan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor.
Bugüne kadar birçok badire atlatan çift, geçtiğimiz yıl şiddet iddialarıyla da gündeme gelmişti. Sponza, mahkemeye başvurarak sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Güzel oyuncu Demet Özdemir kiradan kurtuldu! Son yılların en popüler oyuncularından Özdemir, hem dizilerden hem de marka işbirliklerinden kazandıklarıyla kendine Zekeriyaköy’den 4 milyon liraya villa aldı.
Acarkent’te kirada oturan güzel oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla ilgileniyor.
Geniş bir hayran kitlesi ve Instagram’da 11.3 milyon takipçisi olan Demet Özdemir’in evinin içini yapmak için sponsorlar sıraya girmiş duyduğuma göre. Evi dekore etmek isteyen markalar, Özdemir gibi ünlü bir ismi portföylerine eklemek için uğraşıyormuş.
Evin içini komple yıktıran, sadece dört duvarını bırakan güzel oyuncu, yakın zamanda evine taşınmak istiyorsa bence de işi profesyonellere emanet etmeli.
Hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olur...
2016 yılında Barselona’da nikâh masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya’da olacak.
Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu.
Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya’daki yeni yuvalarına yerleşti.
Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan’ın eğitimi için bu kararı almış.
Yılın en sürpriz aşkına imza atan Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden güzel haberler var. Aldığım duyumlara göre çift, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladı.
Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.
Çok mutlu olan çift, ailelerinin de onayını almış. Hadise’yi çok seven ve ona “Kızım” diye hitap eden Kaan Yıldırım’ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş.
Göktürk’te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyor. Ancak yılbaşında yurtdışına giderek sürpriz bir şekilde nikâh masasına otururlarsa da hiç şaşırmayın! Benden söylemesi...
Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri’nin ilişkisi yılan hikayesine döndü. Aylardır “birlikteler mi” sorusunun cevabı tartışılıp duruyor. Ben size işin gerçeğini anlatayım.
Evet, Aslı Enver ve Kerem Tunçeri birlikte, hem de haziran ayından beri! Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, Kerem Tunçeri’nin ısrarlı bir şekilde aşkının peşinden koşmasıyla haziran ayında yeniden başlamış. Ancak çapkınlık iddiaları yüzünden yıpranan Enver, yer aldığı dizinin de olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmaya karar vermiş.
Güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan 16 bin TL’ye ev tutmuş. Daire, korunun içinde yer aldığından çift ilişkilerini rahat bir şekilde gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyormuş.
Aldığım duyumlara göre bebeğin annesi, Sinan Akçıl’ın bir süredir birlikte olduğu Azeri psikolog sevgilisiymiş!
Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük âşık olan Sinan Bey, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın’ın evine yerleşmiş.
2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikâh masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurmuş ve boşanmıştı.
Ailelerinin araya girmesiyle barışan çift, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşıyor ve yeniden evlenme planları yapıyordu.
Ablası evlendi, sıra onda!
Önceki gün 3 yıllık sevgilisi Murat Ersönmez ile nikâh masasına oturan Merve Koyunsağan’ın ardından kardeşi Seda Koyunsağan da aralık ayında yönetmen sevgilisi Veli Çelik ile evlenmeye hazırlanıyor.
Cemiyetin yakından tanıdığı kız kardeşler Merve ve Seda Koyunsağan, bir ay arayla nikâh masasına oturuyor! Merve Koyunsağan, önceki gün hayatını Murat Ersönmez ile birleştirirken, kardeşi Seda Koyunsağan’ın da aralık ayında evleneceğini öğrendim.
Levent Kızıl’la yaşadığı aşkla adını duyuran Seda Koyunsağan, bir süredir ünlü yönetmen Veli Çelik ile birlikteydi. Türk süper kahraman dizisi “Akıncı”nın yönetmenliğini üstlenen Veli Çelik, setinin hafiflemesiyle aralık ayında Seda Koyunsağan ile hayatını birleştirecek.
Veli Çelik - Merve Koyunsağan Ersönmez - Seda Koyunsağan
Aşk galip geldi
Daha önce eski bakanlardan Güneş Taner’ın oğlu Kamil Taner ile evli olan ve 2014 yılında boşanan Merve Koyunsağan, 3 yıldır Murat Ersönmez’le birlikteydi. Murat Ersönmez de eski Türkiye güzellerinden Sinem Güven’in eski eşi.
Murat Ersönmez’in Sinem Güven’le evliliğinden bir kızı, Merve Koyunsağan’ın ise Kamil Taner’le olan evliliğinden iki kızı var. Haklarında geçtiğimiz ay ayrılık haberi çıkmasına rağmen, çift aşklarının galip geldiğini kanıtladı. Allah mesut etsin...
Batır Rahimov - Fikret Aydoğdu
Özbekistan’da mangal keyfi
Lezzetli yemekleriyle ünü sınırların ötesini aşan Fikret Aydoğdu nam-ı diğer Fiko, bu kez Özbekistan’da döktürmüş.
Duyduğuma göre Fiko, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in damadı Oybek Tursunov’un misafiri olarak Özbekistan’a gitmiş ve Tursunov’un 150 kişilik doğum günü davetinde üst düzey misafirlere maharetini sergilemiş.
Ekibi ve ekipmanlarıyla özel uçakla Özbekistan’a giden ve bir günlük hazırlığın ardından Oybek Tursunov doğum gününde yaptığı şov ve lezzetlerle Özbekistan’a damga vuran Fiko, First Lady’nin de radarına girmiş.
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev eşi Ziroatkhon Hoshimova da bu lezzetli yemekleri dostlarına tattırmak istemiş.
Fiko, First Lady ve 100 misafirine özel bir mangal keyfi yaşatmış. Özbekistan’da büyük beğeni kazanan Fikret Aydoğdu’ya, Oybek Tursunov’un doğum gününe katılan Bodrum Paramount Oteli’nin sahibi Özbek işadamı Batır Rahimov ortaklık teklif etmiş.
Aydoğdu’ya daha önce de Katar eski Şeyhi Hamad bin Halife Al Missned’in beşinci oğlu Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani ortaklık teklifinde bulunmuştu.
Oybek Tursunov
Rachel Araz için saray kapattılar
İlhamını Amsterdam’ın çiçek bahçelerinden alan Pip Studio markasının Türkiye distribütörü Grace Brands’in kurucuları Duygu ve Sanem İçil, sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi’yi Venedik Sarayı’nda ağırladı.
Türkiye’nin önde gelen influencer’larından olan Kiresepi için Venedik Sarayı’nı kapatan Duygu ve Sanem İçil, masal bir ortamda çay saati düzenledi.
Rachel Araz Kiresepi’nin en sevdiği renk olan pembe ağırlıklı bir dekorasyonda Pip Studio’nun ürünleriyle bir sofra kuran İçil kardeşler, Kiresepi’den tam puan aldı.
Sanem İçil - Rachel Araz Kiresepi - Duygu İçil
Tanju Babacan’dan ev koleksiyonu
Birçok ünlü sanatçıya yaptığı kıyafetler ve defilelerle moda dünyasına damga vuran modacı Tanju Babacan yaptığı minder ve yastıklarla ev tekstiline de ‘merhaba’ dedi. Markası altındaki koleksiyon yelpazesine bir yenisini ekleyen modacı, sınırlı sayıda üretilen ilk serisini yakında beğeniye sunacak.
Babacan’ın ‘Casa de Mandala’ adını verdiği koleksiyonunda yatak örtüleri, yastıklar, kırlentler, minderler, duble polar, elyaflı ve kapitoneli battaniyeler yer alıyor. Canlı renkleriyle kış günlerinde içimizi ısıtan bu koleksiyon benim de çok dikkatimi çekti. Sevgili dostum Tanju’yu tebrik ediyorum...
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