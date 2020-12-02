Ablası evlendi, sıra onda!

Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ilişkisi bir dargın bir barışık sürüyor. Son ayrılıklarında “Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” diyen İbrahim Kutluay, bir kez daha kürkçü dükkanına döndü! Ayrılık haberini verirken “Her an Bebek’te karşımıza çıkıp, bizi şaşırtabilirler” dediğim çiftin işte o barış fotoğrafı...

Ekim ayının sonunda Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ayrıldığını yazmıştım hatırlarsınız...

Ama bugüne kadar birçok kez ayrılıp barışan çift, daha haber yayımlanmadan yeniden barışır korkusuyla temkinli davranmış, yazımı “Her an Bebek’te sarmaş dolaş karşımıza çıkıp, hepimizi şaşırtabilirler!” cümlesiyle bitirmiştim.

Çift şaşırtmadı, bir kez daha barışarak, Bebek’te arz-ı endam ederken objektife yakalandı! Kutluay bile yaptığı açıklamada, “Vallahi ayrıldık. Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” demişti.

Ama ne olduysa oldu, Kutluay bir kez daha Edvina Sponza’ya dönerek, aşklarının bitmediğini kanıtladı.

Umarım bu kez ayrılmalarına neden olan konuları geride bırakmış olurlar ve ilişkilerinde yeni bir çatlak yaşamazlar.Ödül için teşekkürler

Crazy Medya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Altın Kalite Ödül Töreni, ünlü isimleri bir araya getirdi. Birbirinden iddialı markaların ve yılın en iyi sanatçılarının ödüllendirildiği gecede, basın ödülleri de sahiplerini buldu. Sağ olsunlar, beni de ödüle layık görmüşler...

