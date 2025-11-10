×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

8 milyona playback mi yaptı

#Megastar Tarkan#Tarkan#Antalya

Türkiye’de milyonların hasretle konserini beklediği Megastar Tarkan, geçtiğimiz hafta sonu Antalya’da sahne aldı. Ancak bu kez konser, halka açık değil; bir bankanın üst düzey yöneticileri için düzenlenen özel bir etkinlikti.

Haberin Devamı

Aldığım bilgilere göre Tarkan, bu performans için 8 milyon lira aldı. Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler, playback yaptığı iddialarını beraberinde getirdi.

8 milyona playback mi yaptı

Müzik dünyası da ikiye bölünmüş durumda: Kimileri “Özel gecelerde teknik playback normaldir” derken, kimileri “Tarkan canlı söylemekten kaçınmaz” diyor.

Benim fikrimse net: Tarkan sahneye çıktığında sadece şarkı söylemez, enerjisini aktarır seyircisine. 8 milyona playback değil, Tarkan farkını izletmiştir!

Merakla bekleniyor!

Feyyaz Yiğit ile Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı, merakla beklenen “Yan Yana” filmi, 14 Kasım’da sinemaseverlerle buluşuyor. IMAX® formatında vizyona giren ilk Türk yapımı olma özelliği taşıyan film, yönetmen Mert Baykal imzası taşıyor.

Haberin Devamı

8 milyona playback mi yaptı


NuLook Production’ın yapımcılığını üstlendiği film, oyunculuklarının yanı sıra müzikleriyle de dikkat çekiyor. Sözlerini Feyyaz Yiğit’in yazdığı “İtfaiye” şarkısı için hazırlanan özel klip ise kısa sürede büyük beğeni topladı!

İlham veren buluşma

Türk ilaç sektörünün öncü şirketlerinden Sanovel, Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak hayata geçirdiği “102 Kız Çocuğuna Koçluk Projesi” kapsamında “Geleceğin Kadın Liderleri Resepsiyonu”nu düzenledi.

8 milyona playback mi yaptı

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikte, seçilen 102 öğrenciye profesyonel koçluk desteği sağlanacağı açıklandı ve Cumhuriyet’in 102. yılı coşkuyla kutlandı.

Büyükada’da kış tatili

Princes’ Palace Resort Büyükada, bu kış “Winter Society” konseptiyle adaya kış tatilini getiriyor! 15 Kasım 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda üyeye özel sunulan program, misafirlere Büyükada’nın dingin atmosferinde “kış evi” deneyimi yaşatıyor.

Haberin Devamı

8 milyona playback mi yaptı

Deniz manzaralı süitler, tarihi The Akdağ Grand Mansion’ın zarafeti ve kişiye özel hizmet anlayışıyla otel, İstanbul’da kış tatili yaşatacak.

40. yılını kutladı

Lüks cilt bakım markası Valmont, 40. kuruluş yılını görkemli bir davetle kutladı. Güzellik, moda, sanat ve iş dünyasından çok sayıda seçkin ismin katıldığı geceye, Valmont Group CEO’su Sophie Vann Guillon ve 4A Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelikkol ev sahipliği yaptı.

8 milyona playback mi yaptı

Gecede markanın 40 yıllık yolculuğu özel bir video gösterimiyle anlatılırken, katkıda bulunan iş ortaklarına 40. yıl onur plaketleri takdim edildi.

 

#Megastar Tarkan#Tarkan#Antalya
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Asgari ücret öncesinde ekonomideki veriler iktidarı…

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

10 Kasım 2025 Atatürk yazısı

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Londra’da Türkiye çıkarması

 ARDA SAYINER
ARDA SAYINER

Icardi tercih edildi, mağlubiyet geldi!

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Maarif davamız -3-

 FUAT BOL
FUAT BOL
TÜM YAZARLARIMIZ