8 milyona playback mi yaptı

Aldığım bilgilere göre Tarkan, bu performans için 8 milyon lira aldı. Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler, playback yaptığı iddialarını beraberinde getirdi.

Müzik dünyası da ikiye bölünmüş durumda: Kimileri “Özel gecelerde teknik playback normaldir” derken, kimileri “Tarkan canlı söylemekten kaçınmaz” diyor.

Benim fikrimse net: Tarkan sahneye çıktığında sadece şarkı söylemez, enerjisini aktarır seyircisine. 8 milyona playback değil, Tarkan farkını izletmiştir!

Merakla bekleniyor!

Feyyaz Yiğit ile Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı, merakla beklenen “Yan Yana” filmi, 14 Kasım’da sinemaseverlerle buluşuyor. IMAX® formatında vizyona giren ilk Türk yapımı olma özelliği taşıyan film, yönetmen Mert Baykal imzası taşıyor.

NuLook Production’ın yapımcılığını üstlendiği film, oyunculuklarının yanı sıra müzikleriyle de dikkat çekiyor. Sözlerini Feyyaz Yiğit’in yazdığı “İtfaiye” şarkısı için hazırlanan özel klip ise kısa sürede büyük beğeni topladı!

İlham veren buluşma

Türk ilaç sektörünün öncü şirketlerinden Sanovel, Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak hayata geçirdiği “102 Kız Çocuğuna Koçluk Projesi” kapsamında “Geleceğin Kadın Liderleri Resepsiyonu”nu düzenledi.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikte, seçilen 102 öğrenciye profesyonel koçluk desteği sağlanacağı açıklandı ve Cumhuriyet’in 102. yılı coşkuyla kutlandı.

Büyükada’da kış tatili

Princes’ Palace Resort Büyükada, bu kış “Winter Society” konseptiyle adaya kış tatilini getiriyor! 15 Kasım 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda üyeye özel sunulan program, misafirlere Büyükada’nın dingin atmosferinde “kış evi” deneyimi yaşatıyor.

Deniz manzaralı süitler, tarihi The Akdağ Grand Mansion’ın zarafeti ve kişiye özel hizmet anlayışıyla otel, İstanbul’da kış tatili yaşatacak.

40. yılını kutladı

Lüks cilt bakım markası Valmont, 40. kuruluş yılını görkemli bir davetle kutladı. Güzellik, moda, sanat ve iş dünyasından çok sayıda seçkin ismin katıldığı geceye, Valmont Group CEO’su Sophie Vann Guillon ve 4A Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelikkol ev sahipliği yaptı.

Gecede markanın 40 yıllık yolculuğu özel bir video gösterimiyle anlatılırken, katkıda bulunan iş ortaklarına 40. yıl onur plaketleri takdim edildi.