750 bin Euro’ya Barselonalı oldu!

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İspanya’nın gözde şehirlerinden Barselona, Türk yatırımcılar için cazibesini korumaya devam ediyor. Son olarak ünlü basketbolcu Cedi Osman, Barselona’dan 750 bin Euro’ya bir ev satın aldı.



NBA kariyerinde uzun yıllar forma giyen ve geçtiğimiz sezon başında Yunanistan’ın Panathinaikos takımına transfer olan başarılı sporcu, yatırım tercihini Akdeniz’in incisi Barselona’dan yana kullandı. Cedi Osman, ünlü oyuncu Ebru Şahin’le 2022 yılında dünya evine girmişti. Çiftin sık sık Avrupa şehirlerinde vakit geçirdiği bilinirken, Barselona’daki yeni evlerinin hem yatırım hem yaşam amaçlı kullanılacağı tahmin ediliyor.

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Uzaya İstanbul’u götürecek

Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle uzaya gitmeye hazırlanıyor.

Bu uçuşla Erdem, uzaya çıkan ilk Türk iş insanı ve Blue Origin ile uzaya çıkan ilk Türk olacak. Erdem, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’den sonra uzay yolculuğu yapan üçüncü Türk unvanını alacak. Ağustos ayında ABD’nin Teksas eyaletinden fırlatılması planlanan uçuşta, Erdem’in kıyafetinde Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul’un simgeleri de yer alacak.

Yeni diş kliniği açıldı

Bupa Türkiye Sağlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren senCard Dental Klinik, ağız ve diş sağlığı alanındaki yeni merkezini Ümraniye’de hizmete açtı.

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Estetik ve fonksiyonel tedavileri bir arada sunan klinikte; implanttan çene cerrahisine, diş beyazlatmadan ortodontiye kadar geniş bir hizmet yelpazesi bulunuyor. Açılışa Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan ve üst düzey yöneticiler katıldı.

Dünyanın zirvesine oynuyor

Son 6 yılda 5 kez “Dünyanın En İyi Süperyat Marinası” seçilen Yalıkavak Marina, 2025 TYHA Marina Ödülleri’nde yeniden aday.

Türkiye’nin denizcilik gururu, bu yıl da uluslararası alanda en iyiler arasında yer almak için halk oylamasına katılıyor. Kazananlar, 24 Eylül 2025’te Southampton Uluslararası Tekne Fuarı’nda açıklanacak.