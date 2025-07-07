65 milyonluk villa aldı

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Doğayla iç içe yapısıyla dikkat çeken bu özel site, son dönemde birçok ünlü ismin de gözdesi haline gelmiş durumda. Oğuzhan Koç’un tercih ettiği bu villanın değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğu söyleniyor.

Kazandıklarını doğru yatırımlarla değerlendiren Koç, bu hamlesiyle şehir kalabalığından uzaklaşıp, daha dingin ve doğaya yakın bir yaşamı tercih ettiğini de bir kez daha göstermiş oldu. Güle güle, keyifle otursun!

Aşk karesi

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden iş insanı Mehmet Hanif ile cemiyet hayatının tanınan ismi Sitare Kalyoncuoğlu’nun yaklaşık 2 yıldır süren ilişkisi tam gaz devam ediyor. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, birlikte ilk kez sosyal medyada bir kare paylaştı. Teknede çekilen bu fotoğrafı, Kalyoncuoğlu “About last night” notuyla yayınladı. Aşk karesi kısa sürede ilgi odağı oldu, paylaşıma beğeni yağdı.

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Bodrum’u ısıtacak!

Wellness dünyasının öncülerinden İlkem Öztürk, Bodrum’u bu yaz biraz daha ısıtacak! Önceki gün Seba Gölköy’de kapılarını açan Overdose Hot Pilates & WellnessClub, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Matcha bar, vegan pastane ve kahve barın bir arada bulunduğu merkezde, 40-50 derece sıcaklıkta kırmızı LED ışıkla yapılan Hot Pilates, Hot Barre ve Hot Yoga dersleri sunuluyor. İlkem Öztürk’ün derslerini tercih eden isimler arasında Afra Saraçoğlu ve Tuba Ünsal da var.

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Yeni ‘App’iyle modaya yapay zekâ kattı!

Lüks ikinci el moda markalarının Kuruçeşme’deki gözde adresi DeluxeSeconds, kurucusu Zeynep Akçıray liderliğinde teknolojiyle modayı buluşturdu.

2015’ten bu yana güvenilirliğiyle öne çıkan mağaza, şimdi de “Dünyanın En İyi Yapay Zekâ Stil Danışmanı” mottosuyla geliştirdiği mobil uygulamayla kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunuyor. Yapay zekâ destekli bu yenilikçi platform, kullanıcıların zevklerini ve alışkanlıklarını analiz ederek özel ürün önerilerinde bulunuyor. Uygulama interaktif stil danışmanlığı da sunuyor.



