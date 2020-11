41 sayfalık özür mektubu şiddeti affettirmedi

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki gün bir mekan çıkışı yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi. Herkes “babası hastayken o geziyor” şeklindeki haberlere odaklanmışken, ben size yeni sevgilisinin kim olduğunu söyleyeyim...

Yasmin’in birlikte görüntülendiği erkek, iş dünyasının tanınmış ismi sanayici Cezmi Mutlu’nun oğlu Kerem Can Mutlu. Zeynep ve Mehmet Mutlu’nun küçük kardeşleri olan Kerem Can Bey, 26 yaşında ve Londra’da aşçılık okuyor.



Müzikle ilgilenen ve DJ’lik de yapan Kerem Can Mutlu ile Yasmin Erbil, bir süre önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışmış. Mutlu Ailesi’nin de bu ilişkiyi desteklediğini ve Yasmin’i çok sevdiğini öğrendim.



Mehmet Ali Erbil’in üç çocuğunun babalarına ne kadar düşkün olduğu ve ünlü şovmenin hastalığı sırasında büyük üzüntüler yaşadığı herkes tarafından biliniyor. Bırakın da Yasmin Erbil arada bir bu sıkıntılardan uzaklaşsın ve her genç kız gibi hayatın keyfini çıkarsın!



Para bitince dansçılar