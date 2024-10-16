40. yaşını maskeli baloyla kutladı

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Özel konseptli bu kutlamaya, İstanbul’dan birçok ünlü isim de katıldı. Davetliler arasında Maya Portakal Bitargil, Begüm Kıroğlu, Serra Türker, Serdar Gülgün, Sanem ve Ralf Tezman çifti ve Sinan Bozkurt gibi yakın arkadaşları yer aldı.



Melissa Faber-Castell



Renkli anlara sahne olan kutlamada, Melissa Von Faber-Castell’in eşi Kont Charles Alexander Von Faber-Castell, oğlu Leo ile birlikte sahneye çıkarak eşine sürpriz yapıp şarkı söyledi. Davetlilerin büyük beğenisini toplayan bu performans, gecenin en özel anlarından biri oldu.



Caroline Waldburg - Serra Türker - Alex Rivière-Sieber - Edgardo Osorio



İstanbul’dan gelen konuklar, doğum günü öncesinde Münih’e uçup, ünlü Oktoberfest etkinliğine katılma fırsatı da buldu. Oktoberfest’in ardından Nürnberg’e geçen misafirler, bu görkemli maskeli baloya katılarak Melissa Von Faber-Castell’in 40. yaşını kutladılar.

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Melissa Faber-Castell

Deniz sevgisi aşıladılar

Yalıkavak Marina, 36. Bodrum Cup’ta denizcilik tutkusunu sosyal sorumluluk projeleriyle bir kez daha birleştirdi. Genç nesillere deniz sevgisi aşılamayı ve özel gereksinimli çocukların eğitimine katkı sağlamayı amaçlayan marina, “Yarış Bayraklarını Çocuklarımızla Boyayalım” etkinliğiyle büyük ilgi topladı.

Bodrum Sağlık Vakfı’nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar teknelerin yarış bayraklarını boyayarak hem eğlendi hem de denizcilik kültürüne dahil oldu. Boyanan bayraklar yarış teknelerine hediye edilirken, çocuklar 21 Ekim’de yarış startını özel teknelerinden izleme fırsatı bulacaklar.

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İkizlere renkli parti

Cemiyetin tanınmış çifti Erdal ve Kardelen Acar, ikiz çocukları İsmet ve Metin’in beşinci yaş gününü özel bir partiyle kutladı. ‘Paw Patrol’ ve ‘Godzilla’ temalı doğum günü partisinde, çocuklar renkli anlar yaşadı.

Yaklaşık 100 davetlinin katıldığı renkli doğum günü partisi, eğlenceli atmosferiyle dikkat çekti. İkizlerin enerjik kutlaması, hem çocuklar hem de aileler için unutulmaz bir gün oldu. Ben de İsmet ve Metin’e nice mutlu yıllar diliyorum...

Kardelen- Erdal Acar