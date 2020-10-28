4 milyon liraya ‘köylü’ oldu

2016 yılında Barselona’da nikâh masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya’da olacak.
Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu.
Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya’daki yeni yuvalarına yerleşti.
Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan’ın eğitimi için bu kararı almış.
Yılın en sürpriz aşkına imza atan Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden güzel haberler var. Aldığım duyumlara göre çift, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladı.
Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.
Çok mutlu olan çift, ailelerinin de onayını almış. Hadise’yi çok seven ve ona “Kızım” diye hitap eden Kaan Yıldırım’ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş.
Göktürk’te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyor. Ancak yılbaşında yurtdışına giderek sürpriz bir şekilde nikâh masasına otururlarsa da hiç şaşırmayın! Benden söylemesi...
Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri’nin ilişkisi yılan hikayesine döndü. Aylardır “birlikteler mi” sorusunun cevabı tartışılıp duruyor. Ben size işin gerçeğini anlatayım.
Evet, Aslı Enver ve Kerem Tunçeri birlikte, hem de haziran ayından beri! Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, Kerem Tunçeri’nin ısrarlı bir şekilde aşkının peşinden koşmasıyla haziran ayında yeniden başlamış. Ancak çapkınlık iddiaları yüzünden yıpranan Enver, yer aldığı dizinin de olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmaya karar vermiş.
Güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan 16 bin TL’ye ev tutmuş. Daire, korunun içinde yer aldığından çift ilişkilerini rahat bir şekilde gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyormuş.
Aldığım duyumlara göre bebeğin annesi, Sinan Akçıl’ın bir süredir birlikte olduğu Azeri psikolog sevgilisiymiş!
Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük âşık olan Sinan Bey, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın’ın evine yerleşmiş.
2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikâh masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurmuş ve boşanmıştı.
Ailelerinin araya girmesiyle barışan çift, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşıyor ve yeniden evlenme planları yapıyordu.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı ‘Valide Sultan’ rolüyle Arap ülkelerinde geniş bir hayran kitlesi edinen usta oyuncu Nebahat Çehre, bu kez tasarımlarıyla adından söz ettiriyor. Daha önce Katar’a davet edilen Çehre, bir alışveriş merkezinin açılışını yapmış, AVM’nin sahibi olan şeyhin evindeki davette Katar’ın önde gelenleriyle tanışmıştı.
Sadece güzelliğiyle değil, moda tercihleriyle de tam bir stil ikonu olan sanatçı, geçtiğimiz ay moda sektörüne giriş yaptı. Modacı Rufat İsmayil’le işbirliği yapan Çehre, kendi adını taşıyan 72 parçalık bir kapsül koleksiyon tasarladı.
Tasarımları büyük ilgi gören sanatçıya, Katar’dan da yüklü bir sipariş gelmiş. Rufat İsmayil’in Nişantaşı’ndaki atölyesine kapanarak 1 hafta içinde tüm siparişleri hazırlayan Çehre, üstüne bir de Katar’dan davet almış.
Sanatçıya, AVM’lerde kendi adını vereceği koleksiyonunu satması için bir mağaza açması teklifinde bulunulmuş. Şu an bu teklifi düşünen Nebahat Çehre “evet” derse, bu işbirliğinden tam tamına 500 bin dolar alacak!
Sağlığına kavuştu
Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Öztaşkın, 15 gün önce talihsiz bir rahatsızlık geçirmiş. Beyinde emboli atması sonucu hastaneye kaldırılan Öztaşkın, yapılan müdahaleyle sağlığına kavuşmuş. Hâlâ istirahatte olan Nuri Bey’in sağlık durumu iyiymiş.
İlk evliliğinden bir kızı olan Nuri Öztaşkın, 2013 yılında Dicle İpek’le hayatını birleştirmiş, 1 yıl sonra da ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Allah evlatlarına bağışlamış. Ben de Nuri Öztaşkın’a geçmiş olsun diyorum...
Ailesine düşkünlüğüyle bilinen genç neslin yetenekli oyuncusu Gökhan Alkan, karantina döneminde uzak kaldığı babaannesi ve dedesini kendi mahallesine yerleştiriyor. Koronavirüs nedeniyle onları aylarca göremeyen Alkan, babaannesi ve dedesine kendi oturduğu Bağdat Caddesi’nden 1,5 milyon TL değerinde ev almış.
Büyüklerini kendisine yakın bir eve yerleştirmek isteyen oyuncu, şimdilerde evin tadilatıyla uğraşıyormuş. Evi komple elden geçirip yenileten Alkan, tüm tadilat işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyormuş.
Dizi çekimlerinden arta kalan tüm zamanını buraya ayıran ünlü oyuncu, kış gelmeden babaannesi ve dedesini yeni evlerine yerleştirmek istiyormuş. Sadece anne babasıyla değil, büyük ebeveynleriyle de bu kadar yakından ilgilenen Gökhan Bey’in bu güzel jesti takdire şayan gerçekten...
Bahçeli eve taşındılar
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Gülşah Gordi, 3 çocuğunu daha sakin bir muhitte büyütmek için “kıta” değiştirdi! Beşiktaş Yıldız’daki Büyükhanlı Residence’ta yaşayan Gordi Ailesi, şehir içindeki evlerinden karşı yakaya taşındı.
Yasmin’in birlikte görüntülendiği erkek, iş dünyasının tanınmış ismi sanayici Cezmi Mutlu’nun oğlu Kerem Can Mutlu. Zeynep ve Mehmet Mutlu’nun küçük kardeşleri olan Kerem Can Bey, 26 yaşında ve Londra’da aşçılık okuyor.
Müzikle ilgilenen ve DJ’lik de yapan Kerem Can Mutlu ile Yasmin Erbil, bir süre önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışmış. Mutlu Ailesi’nin de bu ilişkiyi desteklediğini ve Yasmin’i çok sevdiğini öğrendim.
Mehmet Ali Erbil’in üç çocuğunun babalarına ne kadar düşkün olduğu ve ünlü şovmenin hastalığı sırasında büyük üzüntüler yaşadığı herkes tarafından biliniyor. Bırakın da Yasmin Erbil arada bir bu sıkıntılardan uzaklaşsın ve her genç kız gibi hayatın keyfini çıkarsın!
Para bitince dansçılar
◊ Temmuz ayında evliliğinizin üçüncü yılını kutladınız. Nasıl geçti bu üç yıl?
- Selin İmer: Evet, 3’üncü yılımızı en sevdiğimiz sanatçılardan biri olan Ebru Gündeş’in Bodrum’daki sahnesine giderek kutladık. Çok güzel bir geceydi, uzun zaman evde oturduktan sonra çok iyi geldi.
◊ Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz; karantina sürecini siz nasıl yaşadınız? Yazın tatil yapabildiniz mi misal?
- Selin İmer: Bu sene çoğunlukla Göcek’teydik. Covid’den dolayı tatillerimizi teknede geçirmenin daha güvenli olabileceğini düşündük. Ben kendi kendime kalmaktan, evde vakit geçirmekten keyif alan biri olduğum için bu dönemde zorlanmadım. Dünyanın içine girdiği ekonomik çıkmaz ve ölümleri saymazsak çok şükür zor bir dönem değildi.
Fotoğraflar: Murat ŞAKA
BEN SPOR YAPARIM SELİN PARMAĞINI OYNATMAZ
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Hem futbol serüveni hem de özel hayatıyla her daim gündemde olan Arda Turan, bugüne kadar her transferinde garajına yeni bir otomobil daha ekledi. Yeşil sahalardan kazandığını lüks otomobillere yatıran yıldız futbolcu, 12 yaşından beri top koşturduğu Galatasaray’da kaptanlığa terfi edince Aston Martin satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.
2011 yılında Atletico Madrid’e transfer olduğunda BMW alan Turan, 4 yıl sonra Barcelona takımına geçtiğinde de Ferrari F12 Berlinetta’yı koleksiyonuna eklemişti. 2018’de Barcelona’dan Başakşehir’e gelirken Mercedes E serisi otomobil alan ünlü futbolcunun garajında ayrıca bir Bentley Bentayga ve Lamborghini Gallardo da bulunuyor.
Arda Turan, yaklaşık 10 milyon TL’lik garajına bu kez de bir Audi RS ekledi. Özel yapım otomobili için 4 milyon TL harcayan yıldız futbolcu, geleneği bozmadı ve Galatasaray’a 9 yıl sonra dönüşünü de koleksiyonuna yeni bir parça ekleyerek kutladı.
Sınav tatili
Son yılların en popüler isimlerinden Edis, 8 bölümlük “Alya” dizisi için sete girdi.
Yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı Amerikan-Türk ortak yapımı bilim kurgu dizisinde bir ajanı canlandıracak olan genç şarkıcının bölüm başına 100 bin TL alacağını öğrendim.
Başrolünü Jandae Perçem ile paylaşan Edis’e, Hande Ataizi, Gonca Vuslateri ve Alper Atak da eşlik ediyor. Geçen hafta başlayan çekimler, yaklaşık 6 hafta sürecek.
Sonrasında Edis, müzik stüdyosuna geri dönecek ve kasımda çıkacak olan single’ını bitirecek. Eş zamanlı olarak yeni albümü için de çalışan başarılı müzisyen, yeni şarkılarını 2021’de hayranlarıyla buluşturacak.
Müzikal kariyerine önem veren ve çalışmalarını aksatmayan Edis, niş bir proje olduğu için “Alya”da oynamayı kabul etmişti.
Anlaşılan durum pek de öyle değilmiş! Aldığım duyumlara göre Alışık, ağustos ayında Altınbilek ile birlikte yaşamak için Acarket’te bir ev kiralamış.
Aylık 35 bin liraya kiraladığı evde Altınbilek ile yaşamaya başlayan Alışık’ın ilişkiyi gizli tutmak için büyük çaba sarf ettiği söyleniyor.
Geçtiğimiz aylarda Hilal Altınbilek’in köpeğini gezdirirken objektife takılan ünlü oyuncu, aşk iddialarını yine “Asla öyle bir şey yok” diyerek yalanmıştı.
Alışık, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, iddialara açıklık getirmiş ve “Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız, hepsi bu” demişti.
Ancak Acarkent sakinleri, çifti aynı eve girip çıkarken gördüklerini söyleyerek, ikilinin ağustos ayından beri birlikte yaşadığını iddia ediyor.
Aşk dedikodularını reddeden Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, iddialara göre ağustos ayından bu yana Acarkent’te kiraladıkları evde birlikte yaşıyor!
Sessiz sedasız evlendiler
2 yıllık beraberlikten sonra hayatını ünlü şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! 11 Temmuz 2018’de Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme’de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı.
Öğrendiğime göre çifti şimdi de bebek heyecanı sarmış. 1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.
Çift için o saat geldi belli ki... Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çifti kutluyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum.
Güzeli kaptı soluğu Bodrum’da aldı
Meryem Uzerli, Hollywood’un dev ismi Al Pacino tarafından yeni bir film projesini konuşmak üzere Los Angeles’a davet edildi. Ancak ikinci çocuğuna hamile olduğunu belirten güzel oyuncu, daveti erteledi. Uzerli, aralık ayında doğum yaptıktan 1 ay sonra Amerika’ya uçacak ve Oscar’lı oyuncuyla bir araya gelecek. “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem’ karakteriyle dünya çapında şöhret olan Meryem Uzerli, Amerika’da da büyük ilgi görüyor.
“Baba”, “Kadın Kokusu” gibi efsanevi filmlerle adını sinema tarihine yazdıran Al Pacino ile dost olan güzel oyuncu, Los Angeles’a gittiği her fırsatta Pacino’yla da bir araya geliyor.
Daha önce de bir araya gelip yemek yiyen ikili, fırsat buldukça yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Pacino’dan yine davet alan Meryem Uzerli, usta oyuncunun da içinde olduğu bir proje için görüşme yapacak.
Al Pacino - Meryem Uzerli
Maksimum önlemle kapılarını açtı
Eğlence dünyasının Ataşehir’deki sevilen adreslerinden The Muhtar, şık ve konforlu ambiyansında sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına maksimum dikkatle uyarak kapılarını yeniden açtı.
Kemal Gülman, 1978 yılında kurduğu Bebek Turizm A.Ş. firması adına alınan yalının yüzde 52 hissesini eşi Feryal Gülman’a, yüzde 48 hissesini de oğlu Aslan Kemal Gülman’a devretmişti.
Feryal Gülman, geçtiğimiz günlerde Bebek’te bulunan bu değerli yalıyı satılığa çıkardı. Kemal Gülman da satışa engel olmak için İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı.
İşadamı, oğlu Aslan Kemal Gülman’a vermiş olduğu yüzde 48’lik hissenin kendisine iade edilmesi gerektiğini belirterek hissenin kendi adına tescil edilmesi talebinde bulundu.
İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, yüzde 48 hissenin üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için yüzde 15 teminat karşılığında tedbir kararı verdi. Mahkemenin belirttiği teminatı yatıran Kemal Gülman, böylelikle Feryal Gülman’ın yalıyı satma ihtimalini ortadan kaldırmış oldu.
Resim
sevgisi
Yurtdışında top koşturarak göğsümüzü kabartan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir alışverişe imza attı.
Fransa’nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, eylül başında oynanan Türkiye-Sırbistan maçı için bir araya geldiği Milan’lı Hakan Çalhanoğlu’na Acarkent’teki evini sattı.
Sezon başında Beşiktaş’tan Fransa’ya transfer olan Burak Yılmaz, eşi ve iki kızıyla Lille şehrine taşınmıştı. Çocuklarını orada okula yazdıran milli futbolcu, Acarkent’teki lüks villasını da satışa çıkarmıştı.
Ünlü işadamı İbrahim Tanrıverdi ve oğlu Berk Tanrıverdi arasındaki sular durulmuyor...
Ağustos ayında, ailesinin itirazlarına rağmen sevgilisi Ceylan Atınç’la evlenen Berk Tanrıverdi, babasının tepkisiyle karşılaşmıştı.
İddiaya göre aile, Atınç’ın oğullarından yaşça büyük ve bir çocuk sahibi olması nedeniyle bu evliliğe karşı çıkmıştı.
Ailesinin onay vermemesine rağmen Berk Tanrıverdi, teknede yapılan küçük bir törenle Ceylan Atınç’la evlendi.
Bu gizli nikâha çok sinirlenen İbrahim Tanrıverdi, duyduğuma göre oğlunun hem baba evine hem de şirkete girişini yasaklamış. Her türlü maddi desteği de kesen İbrahim Bey, böylece oğlunu “yanlış” olarak gördüğü evliliğinden vazgeçirmeye çalışıyormuş.
Babasının vetosu karşısında ne yapacağını şaşıran Berk Tanrıverdi ise yeni eşiyle birlikte kendisine ait olan Zincirlikuyu’daki evde yaşamaya başlamış.
Öte yandan moda sektörünün tanınmış isimleri arasında yer alan Ceylan Atınç’ın geçtiğimiz günlerde ünlü bir moda dergisiyle iş görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında.
Şimdiki gençler hatırlamaz ama bir zamanlar “Prestij Müzik Ailesi” diye bir şey vardı! Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu şirket, şimdinin müzik devleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ı zirveye çıkarmıştı. O dönem aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. Bu kavga üzerinden tam 20 yıl geçti ve ikili bu süre zarfında hiç bir araya gelmedi!
“BÖYLE GÜNDE KÜSLÜK OLMAZ”
Ta ki geçtiğimiz haziran ayına kadar! Eşi Buse Hanım ve iki yaşındaki oğlu Burak’la İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda büyük bir kaza geçiren Alişan, ölümden döndü. Manisa’da geçirdikleri kaza sonrası evlerine geri dönen aile, yakınlarının geçmiş olsun ziyaretleriyle teselli buldu.
Geçmiş olsun ziyaretine giden isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül’müş! Ünlü sanatçı, kazayı duyar duymaz ortak dostları olan cemiyetin önde gelen isimlerinden Nadire İçkale’nin oğlu iş insanı Ozan İçkale’nin “böyle günde küslük olmaz” demesiyle, İçkale ile birlikte Alişan’ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş.
Hamdi Akın’a torun müjdesi haberiyle Pelin Akın-Cem Baver Özalp çiftinin bebek beklediğini ilk defa bu köşede sizlere duyurmuştum. Bebeğin doğduğu haberini vermek de yine bana nasip oldu.
2016 yılında yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Martaş Otomotiv’in genç yöneticisi Cem Baver Özalp ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.
Maslak’taki özel bir hastanede doğum yapan Pelin Hanım, 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen oğlunun adını Kerim koydu.
Hamdi Akın
Doğum sonrası aile yakınları haricinde kimseyi hastaneye kabul etmeyen çift, bebek görmeye gelmek isteyen dostlarından biraz sabretmelerini rica etti.
Çağatay Ulusoy, yalnızca oyunculuk kariyerinde değil, ticaret hayatında da doğru adımlar atıyor. Geçen yıl Amerika’da bir şirket kuran Ulusoy, soğuk çay üretmeye başlamıştı.
Los Angeles’ta yaşayan iki arkadaşıyla ortak olan oyuncu, 1 milyon dolarlık yatırımla “Teakina” markasını kurmuştu.
Rize’den gelen çaylarla Amerika’da oldukça popüler bir içecek olan soğuk çay yapan ortaklar, Los Angeles’taki tesislerinde seri üretime geçti.
Ünlü market zincirlerinin raflarına giren ve şişesi 4 dolardan satışa sunulan “Teakina”, şekersiz, sıfır kalorili ve organik oluşuyla kısa sürede büyük beğeni kazandı.
“Baba” jest
Geçtiğimiz temmuz ayında üç çocuğunun annesi Hande Demir’le evliliğini noktalayan Erdinç Acar, gönlünü Duygu Bal’a kaptırmış! Eski milli voleybolcu ve model Duygu Bal’la yaklaşık 1 aydır birlikte olan Acar’ın çok mutlu olduğu gelen haberler arasında.
Şu sıralar yeni sevgilisiyle Çeşme’de tatil yapan Erdinç Bey, ilişkisini şimdilik gizli tutmak istiyormuş. Hande Demir de boşandıktan sonra İzmirli işadamı Cevdet Taşçeken’le ilişki yaşamaya başlamıştı.
Faruk Tuncel’in
4 milyon liraya ‘köylü’ oldu
Acarkent’te kirada oturan Demet Özdemir, dizilerden ve marka işbirliklerinden kazandıklarıyla akıllıca yatırım yaparak ev sahibi oldu. Özdemir, 4 milyon TL’ye Zekeriyaköy’den villa aldı.
Güzel oyuncu Demet Özdemir kiradan kurtuldu! Son yılların en popüler oyuncularından Özdemir, hem dizilerden hem de marka işbirliklerinden kazandıklarıyla kendine Zekeriyaköy’den 4 milyon liraya villa aldı.
Acarkent’te kirada oturan güzel oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla ilgileniyor.
Geniş bir hayran kitlesi ve Instagram’da 11.3 milyon takipçisi olan Demet Özdemir’in evinin içini yapmak için sponsorlar sıraya girmiş duyduğuma göre. Evi dekore etmek isteyen markalar, Özdemir gibi ünlü bir ismi portföylerine eklemek için uğraşıyormuş.
Evin içini komple yıktıran, sadece dört duvarını bırakan güzel oyuncu, yakın zamanda evine taşınmak istiyorsa bence de işi profesyonellere emanet etmeli.
Hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olur...
Dostlardan pasta sürprizi
Galatasaray’ın eski başkanlarından Dursun Özbek’in kızı Nesli Özbek Kantarcı, yeni yaşını yakın dostlarının sürpriziyle kutladı. Gizem Kural, Ferhan Şayeste ve Melis Hatipoğlu’nun Papermoon’da verdikleri yemek davetinde pasta sürpriziyle karşılaşan Nesli Hanım, oldukça şaşırmış ve mutlu olmuş. Ben de kendisine nice mutlu yıllar diliyorum...
Anlamlı sergi
Ressam Tülin Kanun, “Bi-re-y Bir Resim Yap” projesinin beşincisini hayvan hakları için hayata geçirdi. Bu yıl pandemiden dolayı projenin kapsamını değiştiren Kanun, sergide kendi resimlerinin yanı sıra öğrencilerinin de birer tablosuna yer verdi.
Suzan Şen-Nail Yiğittaş, Zehra Cengiz, Müge Tezman Sırmabıyık, Cenk Eren, Tanju Babacan, Hakan Akkaya gibi ünlü isimlerin katıldığı sergi açılışında 17 tablo satıldı.
Serginin en dikkat çeken eseri olan 6 yaşındaki Pelin Lina Çaylak’ın “Kedi” adlı tablosunu işkadını Zehra Cengiz satın aldı.
20 öğrencinin resimlerini sergilediği etkinlikte satılan tablolardan elde edilen gelir, Suzan Şen’in destek verdiği Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği’ne bağışlandı.
Nail Yiğittaş - Suzan Şen
Zehra Cengiz
Beste Açar’ın büyük değişimi
Merhum sanatçı Kayahan’ın bir dönem uçarılıklarıyla adından söz ettiren kızı Beste Açar çok değişti...
5 yıl önce hayata gözlerini yuman usta sanatçının güzel kızı, şöhret yerine kendi iç dünyasına dönmeyi tercih etti. Hayatını tam anlamıyla değiştiren Açar, aldığı eğitimle “enerji koçu” oldu.
Access Consciousness kurucu ortağı Dr. Dain Heer’den eğitim alan Beste Hanım, Göktürk’te açtığı ofisinde ve beş yıldızlı otellerde verdiği seminerlerle, eğitimlerde öğrendiklerini başkalarına aktarmaya çalışıyor şimdilerde.
İsteyen herkesin katılabildiği bu eğitim programları, 0-15 yaş aralığındaki tüm çocuklara ücretsiz. Eğitim sonunda katılımcılara ‘uluslararası lisanslı uygulayıcılık sertifikaları’ da veriliyor.
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